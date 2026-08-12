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Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

Obwohl Bayern München eigentlich keine weiteren Spieler mehr holen möchte: Schlägt FCB für einen Kane-Backup doch noch in der Premier-League zu?

Bundesliga
Transfers
Bayern München
I. Thiago
H. Kane
M. Neuer
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Mit Ismael Saibari und Nathaniel Brown hat Bayern München zwei Neuzugänge geholt und die Transferaktivitäten auf Zugangsseite erklärtermaßen eingestellt. Doch ein italienischer Journalist meint Informationen über ein Umdenken bei den Bossen zu haben.

Beim FC Bayern München ist Harry Kane nach der Rückkehr von Leihspieler Nicolas Jackson zum FC Chelsea zum Alleinunterhalter im Sturmzentrum verkommen. Bekommt der Engländer noch einen Backup?

Wie der italienische Sportjournalist Nicolo Schira berichtet, möchte der deutsche Rekordmeister diesem Umstand Abhilfe schaffen und hat sich deshalb nach Igor Thiago vom FC Brentford erkundigt. Demnach hätte es sogar bereits erste Gespräche zwischen den einzelnen Parteien gegeben, wenngleich Schira keine näheren Informationen preisgab.

Wie realistisch ist das Gerücht um Igor Thiago beim FC Bayern?

Der 25-jährige Thiago hatte sich dem Premier-League-Klub im Sommer 2024 angeschlossen und war in der zurückliegenden Saison einer der gefährlichsten Angreifer in Englands höchster Spielklasse. In wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspielen erzielte er 25 Treffer für Brentford, alleine in der Premier League netzte er 22-mal. Dazu kommt ein weiteres Tor, welches er per Assist vorbereitete.

Gleichwohl dürfte der Brasilianer nicht gerade billig zu haben sein. Sein Vertrag bei Brenford läuft noch bis zum 30. Juni 2031 eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Ebenfalls gegen einen Münchner Vorstoß spricht, dass die Vereinsverantwortlichen erst kürzlich offenbarten, mit den Transferaktivitäten auf der Zugangsseite abgeschlossen zu haben. Weitere Spieler will der FC Bayern in der laufenden Wechselperiode daher eigentlich nicht mehr verpflichten.

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Ein Backup für Kane hatte an der Säbener Straße dem Vernehmen nach ohnehin keine große Priorität. Stattdessen fand man in Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt und Ismael Saibari von der PSV Eindhoven die gewünschten Verstärkungen für die Außenverteidigerposition sowie die offensiven Außen. Mit Serge Gnabry steht außerdem ein Spieler, der die Rolle als Mittelstürmer ausfüllen kann, bereits im Kader.

Felipe Chavez Bayern U19 2024Getty Images

FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB

Datum

Wettbewerb

Spiel

Samstag, 15. August (15.30 Uhr)

Testspiel

FC Bayern vs. RB Leipzig

Dienstag, 18. August (18 Uhr)

Testspiel

1. FC Heidenheim vs. FC Bayern

Samstag, 22. August (20.30 Uhr)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Freitag, 28. August (20.30 Uhr)

Bundesliga

FC Bayern vs. VfB Stuttgart

Mittwoch, 2. September (20.45 Uhr)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück vs. FC Bayern

Samstag, 5. September (18.30 Uhr)

Bundesliga

FC Schalke vs. FC Bayern

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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