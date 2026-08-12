Obwohl Bayern München eigentlich keine weiteren Spieler mehr holen möchte: Schlägt FCB für einen Kane-Backup doch noch in der Premier-League zu?

Beim FC Bayern München ist Harry Kane nach der Rückkehr von Leihspieler Nicolas Jackson zum FC Chelsea zum Alleinunterhalter im Sturmzentrum verkommen. Bekommt der Engländer noch einen Backup?

Wie der italienische Sportjournalist Nicolo Schira berichtet, möchte der deutsche Rekordmeister diesem Umstand Abhilfe schaffen und hat sich deshalb nach Igor Thiago vom FC Brentford erkundigt. Demnach hätte es sogar bereits erste Gespräche zwischen den einzelnen Parteien gegeben, wenngleich Schira keine näheren Informationen preisgab.

Wie realistisch ist das Gerücht um Igor Thiago beim FC Bayern?

Der 25-jährige Thiago hatte sich dem Premier-League-Klub im Sommer 2024 angeschlossen und war in der zurückliegenden Saison einer der gefährlichsten Angreifer in Englands höchster Spielklasse. In wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspielen erzielte er 25 Treffer für Brentford, alleine in der Premier League netzte er 22-mal. Dazu kommt ein weiteres Tor, welches er per Assist vorbereitete.

Gleichwohl dürfte der Brasilianer nicht gerade billig zu haben sein. Sein Vertrag bei Brenford läuft noch bis zum 30. Juni 2031 eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Ebenfalls gegen einen Münchner Vorstoß spricht, dass die Vereinsverantwortlichen erst kürzlich offenbarten, mit den Transferaktivitäten auf der Zugangsseite abgeschlossen zu haben. Weitere Spieler will der FC Bayern in der laufenden Wechselperiode daher eigentlich nicht mehr verpflichten.

Ein Backup für Kane hatte an der Säbener Straße dem Vernehmen nach ohnehin keine große Priorität. Stattdessen fand man in Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt und Ismael Saibari von der PSV Eindhoven die gewünschten Verstärkungen für die Außenverteidigerposition sowie die offensiven Außen. Mit Serge Gnabry steht außerdem ein Spieler, der die Rolle als Mittelstürmer ausfüllen kann, bereits im Kader.

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