Oblak, Alisson und Co.: Torhüter mit den meisten Zu-Null-Spielen in Europas Top-Ligen 2018/19

Für Torhüter sind Spiele ohne Gegentreffer das Größte. Kurz bevor die Saison endet, liegen mehrere Stars in dieser Kategorie gleichauf.

Die fünf Top-Ligen in Europa befinden sich in den letzten Zügen der Spielzeit 2018/19 und das Rennen um den Torhüter mit den meisten Zu-Null-Spielen ist noch in vollem Gange.

Teste Oliver Kahns Goalplay Coach kostenlos und werde jeden Tag besser!

Um den Spitzenplatz in diesem Ranking streiten sich derzeit drei absolute Weltklasse-Keeper. Jan Oblak ( ), Alisson ( ) und Ederson ( ) liegen mit jeweils 20 Ligaspielen ohne Gegentor vorne.

Gulacsi mit meisten gegentorlosen Spielen in der

Auf den Plätzen dahinter folgen Samir Handanovic (Inter) und Marc-Andre ter Stegen ( ), mit 16 gegentorlosen Partien. Sie haben jedoch keine Chance mehr, auf Platz eins zu springen.

Bester Torhüter in dieser Kategorie aus der Bundesliga ist übrigens RB Leipzigs Peter Gulacsi, der in 14 Einsätzen nicht hinter sich greifen musste.