Wer im vergangenen Jahr keine Tickets für die bedeutende Live ’25 Tour von Oasis ergattern konnte, muss nicht im Zorn zurückblicken: Schon bald gibt es eine neue Gelegenheit, die legendären Musiker aus Manchester live zu sehen. Hier findet Ihr alle aktuellen Neuigkeiten zu Tickets und Tour.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs und Co. haben die Termine und Spielstätten einer umfangreichen Live ’27 Tour bekanntgegeben. Von Mai bis September 2027 soll sie durch berühmte Fußball- und Sportstadien rund um den Globus führen.

Auch für die mit Spannung erwartete Fortsetzung der rekordverdächtigen Reunion-Tour des vergangenen Jahres dürften die Tickets wieder rasch vergriffen sein. Bei der letzten Oasis-Tour wurden mehr als 2,2 Millionen Tickets verkauft. Damit war sie die meistverkaufte Tour des Jahres 2025.

Wann und wo findet die Oasis-Tour 2027 statt?

Liam Gallagher hat Gerüchte über einen Headliner-Auftritt der Band beim Glastonbury-Festival 2027 ausdrücklich zurückgewiesen. In den sozialen Medien teilte er Fans mit, dass es dazu „nicht kommen wird“. Ein weiterer Grund, warum die Nachfrage nach den kommenden eigenständigen Konzerten der Band enorm sein dürfte. Die folgenden 38 Termine der Live ’27 Tour wurden angekündigt:

Termine Spielstätte (Ort) Fr., 21. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) So., 23. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Di., 25. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 28. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Sa., 29. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 4. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) So., 6. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 8. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 11. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 12. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 15. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 18. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 19. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 22. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 25. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 26. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 2. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 3. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 10. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) So., 11. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) Fr., 16. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Sa., 17. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Fr., 23. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Sa., 24. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Do., 29. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Fr., 30. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Di., 10. August 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 13. August 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Sa., 14. August 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 20. August 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 21. August 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Di., 24. August 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 4. September 2027 Slane Castle (Slane, Irland) So., 5. September 2027 Slane Castle (Slane, Irland) Sa., 11. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 12. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England) Sa., 18. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 19. September 2027 Knebworth House (Stevenage, England)

So kauft Ihr Tickets für die Oasis-Tour 2027

Um offizielle Tickets für die Oasis Live ’27 Tour zu kaufen, müsst Ihr Euch über die offizielle Website der Band für den Ticketverkauf registrieren. Die Registrierung ist bis Donnerstag, den 17. September, um 16 Uhr britischer Sommerzeit geöffnet. Auch Mitglieder des Oasis-Mailverteilers müssen sich registrieren.

Ihr müsst Euch registrieren und Eure Daten eingeben, um die Chance auf einen individuellen Zugangscode für den Ticketverkauf zu erhalten.

Die Personen, die einen individuellen Code erhalten, werden unter den Registrierten per Zufall ausgewählt. Eine Registrierung garantiert weder, dass Ihr einen Code erhaltet, noch, dass Ihr mit einem Code Tickets kaufen könnt.

Für den Ticketkauf benötigt Ihr ein Ticketmaster-Konto. Für die Registrierung müsst Ihr die E-Mail-Adresse verwenden, die mit Eurem Ticketmaster-Konto verknüpft ist.

Um Warteschlangen zu verkürzen, beginnt der Ticketverkauf zu gestaffelten Zeiten an drei Tagen: Freitag, dem 25. September, Samstag, dem 26. September, und Sonntag, dem 27. September 2026. Wenn Ihr einen individuellen Code erhaltet, erfahrt Ihr per E-Mail, an welchem Verkaufsstart Ihr teilnehmen könnt.

Falls Ihr beim Verkauf der Tickets für die Oasis Live ’27 Tour leer ausgeht, könnt Ihr Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort habt Ihr möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen. Die Preise können auf Wiederverkaufsplattformen höher sein. Wenn Ihr die britischen Musiklegenden unbedingt live erleben wollt, könnten sie dennoch die beste Möglichkeit sein, Euch die begehrten Tickets zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für die Oasis-Tour 2027?

Ausgehend von den regulären Originalpreisen der jüngsten Oasis-Konzerte dürften Tickets für die Live ’27 Tour bei Ticketmaster zwischen 75 und über 200 Pfund kosten, einschließlich Gebühren. Erwartet wird folgende Preisstruktur:

Einfache Sitzplatzkarten : ab etwa 75 Pfund.

: ab etwa 75 Pfund. Reguläre Stehplatzkarten : von etwa 135 bis 150 Pfund.

: von etwa 135 bis 150 Pfund. Premium- und VIP-Pakete: bis zu 200 Pfund oder mehr für Hospitality-Angebote.

Beim Ticketverkauf für die letzte Tour führte die extrem hohe Nachfrage dazu, dass bei Ticketmaster dynamische Preise für besonders gefragte Tickets griffen. Dadurch stiegen die Preise für reguläre Tickets auf 350 Pfund.

Für die kommende Tour gelten allerdings neue Regeln. Ticketmaster wird Fans 24 Stunden im Voraus darüber informieren, ob ein gestaffeltes oder bei hoher Nachfrage steigendes Preissystem zum Einsatz kommt. Während Ihr in der Online-Warteschlange wartet, soll es zudem aktuelle Informationen zu den Preisen und dazu geben, wann günstigere Tickets ausverkauft sind.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Oasis-Website und bei Ticketmaster. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles, was Ihr über Oasis wissen müsst

Oasis zählt zu den größten und einflussreichsten britischen Rockbands aller Zeiten. Die Band hat weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und die Britpop-Bewegung der 1990er-Jahre geprägt.

Die 1991 in Manchester gegründete Band ist für ihre unvergesslichen Hymnen ebenso berühmt wie für die turbulente, lebenslange Rivalität zwischen ihren beiden wichtigsten Mitgliedern, den Brüdern Liam und Noel Gallagher.

Wichtige Momente der Oasis-Ära

1991–1996 : Die Band wurde in Manchester gegründet, veröffentlichte zwei der am schnellsten verkauften und berühmtesten britischen Alben aller Zeiten und spielte vor 250.000 Menschen im Knebworth Park.

: Die Band wurde in Manchester gegründet, veröffentlichte zwei der am schnellsten verkauften und berühmtesten britischen Alben aller Zeiten und spielte vor 250.000 Menschen im Knebworth Park. 1995 : Ein legendärer Wettstreit in den Charts mit der rivalisierenden Band Blur. Beide veröffentlichten am selben Tag Singles.

: Ein legendärer Wettstreit in den Charts mit der rivalisierenden Band Blur. Beide veröffentlichten am selben Tag Singles. 2009 : Nach einer heftigen Prügelei zwischen Liam und Noel hinter der Bühne in Paris löste sich die Band abrupt auf.

: Nach einer heftigen Prügelei zwischen Liam und Noel hinter der Bühne in Paris löste sich die Band abrupt auf. 2024 bis heute: Die Brüder legten ihren Streit bei und kündigten eine große Rückkehr auf die Bühne für 2025 sowie eine Ausweitung der Stadiontourneen für 2027 an.

Die größten Hits

Wonderwall : Der bekannteste Song von Oasis. Die weltweit gefeierte Pop-Rock-Hymne wurde milliardenfach gestreamt und prägte die Musik der 90er-Jahre.

: Der bekannteste Song von Oasis. Die weltweit gefeierte Pop-Rock-Hymne wurde milliardenfach gestreamt und prägte die Musik der 90er-Jahre. Don't Look Back in Anger : Der von Noel Gallagher gesungene Song wurde zu einer Hymne, die das Publikum begeistert mitsingt, und zu einem Symbol für Zusammenhalt und Widerstandskraft.

: Der von Noel Gallagher gesungene Song wurde zu einer Hymne, die das Publikum begeistert mitsingt, und zu einem Symbol für Zusammenhalt und Widerstandskraft. Champagne Supernova : Ein siebenminütiger Psychedelic-Rock-Song, der den monumentalen Abschluss des zweiten Albums „(What's the Story) Morning Glory?“ bildet.

: Ein siebenminütiger Psychedelic-Rock-Song, der den monumentalen Abschluss des zweiten Albums „(What's the Story) Morning Glory?“ bildet. Live Forever : Der Song, der der Band den Durchbruch brachte, stammt vom ersten Album „Definitely Maybe“. Noel schrieb die hoffnungsvolle, energiegeladene Hymne als Gegenentwurf zur traurigen, düsteren Grunge-Musik, die damals aus Amerika kam.

: Der Song, der der Band den Durchbruch brachte, stammt vom ersten Album „Definitely Maybe“. Noel schrieb die hoffnungsvolle, energiegeladene Hymne als Gegenentwurf zur traurigen, düsteren Grunge-Musik, die damals aus Amerika kam. Supersonic: Die allererste Single der Band machte Liam Gallaghers unverwechselbare Stimme und die lässige, selbstbewusste Haltung der Band weltweit bekannt.

Musikalische Rekorde und Erfolge

Das damals am schnellsten verkaufte Album in der Geschichte Großbritanniens: Nach seiner Veröffentlichung 1997 verkaufte sich „Be Here Now“ in nur drei Tagen unglaubliche 696.000 Mal. Den britischen Rekord für Verkäufe in der ersten Woche hielt es 18 Jahre lang.

Enorme Verkaufserfolge: Das Album „(What's the Story) Morning Glory?“ wurde weltweit mehr als 22 Millionen Mal verkauft. In der Geschichte der britischen Albumcharts bleibt es das fünftmeistverkaufte Album.

Siebenmal in Folge auf Platz eins: Alle sieben Studioalben der Band erreichten Platz eins der offiziellen britischen Charts.

Die historischen Konzerte in Knebworth: Im August 1996 spielte Oasis im Knebworth Park an zwei Abenden vor insgesamt 250.000 Menschen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen bewarben sich um Tickets. Das entsprach damals über vier Prozent der gesamten britischen Bevölkerung und war eine rekordverdächtige Nachfrage nach einem Livekonzert.