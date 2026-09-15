Ärgert euch nicht, wenn ihr im vergangenen Jahr keine Tickets für Oasis’ monumentale Live-’25-Tour bekommen habt, denn schon sehr bald gibt es eine weitere Chance, die legendären Musikgrößen aus Manchester live zu erleben. Lest weiter, um alle neuesten Ticket- und Tour-News zu Oasis zu erfahren.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul „Bonehead“ Arthurs und Co. haben die Termine und Veranstaltungsorte für eine riesige Live-’27-Tour bekannt gegeben, die von Mai bis September 2027 berühmte Fußball- und Sportstadien in aller Welt ansteuern soll.

Die Tickets dürften für diese mit Spannung erwartete Fortsetzung der rekordverdächtigen Reunion-Tour des vergangenen Jahres erneut weggehen wie warme Semmeln. Bei der letzten Tour von Oasis wurden mehr als 2,2 Millionen Tickets verkauft, was sie zur meistverkauften Tour des Jahres 2025 machte.

Was sind die Termine und Veranstaltungsorte der Oasis-Tour 2027?

Liam Gallagher hat Gerüchte, die Band werde 2027 beim Glastonbury Festival als Headliner auftreten, offiziell zurückgewiesen und den Fans in den sozialen Medien gesagt, dass es „nicht passieren“ werde. Das ist ein weiterer Grund, warum es einen gewaltigen Ansturm auf die kommenden eigenständigen Headliner-Konzerte geben wird. Die folgenden 38 Termine der „Live-’27-Tour“ wurden angekündigt:

Datum Veranstaltungsort (Ort) Fr., 21. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) So., 23. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Di., 25. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 28. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Sa., 29. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 4. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) So., 6. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 8. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 11. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 12. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 15. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 18. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 19. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 22. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 25. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 26. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 2. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 3. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 10. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) So., 11. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) Fr., 16. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Sa., 17. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Fr., 23. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Sa., 24. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Do., 29. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Fr., 30. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Di., 10. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 13. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Sa., 14. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 20. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 21. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Di., 24. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 4. Sept. 2027 Slane Castle (Slane, Irland) So., 5. Sept. 2027 Slane Castle (Slane, Irland) Sa., 11. Sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 12. Sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) Sa., 18. Sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 19. Sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, England)

So kauft ihr Tickets für die Oasis-Tour 2027

Um offizielle Tickets für die Oasis Live-’27-Tour zu kaufen, müsst ihr den Ticket-Registrierungsprozess über die offizielle Website der Band Oasis abschließen. Die Registrierung ist bis Donnerstag, 17. September, 16 Uhr BST geöffnet. Auch Mitglieder der Oasis-Mailingliste müssen sich weiterhin registrieren.

Ihr müsst euch registrieren beziehungsweise eure Daten eingeben, um die Chance auf einen individuellen Code für den Zugang zum Vorverkauf zu erhalten.

Die Registrierten werden per Zufallsprinzip ausgewählt und erhalten einen individuellen Code. Die Registrierung garantiert weder, dass ihr einen Code erhaltet, noch dass ihr Tickets kaufen könnt, falls ihr einen Code bekommt.

Ihr benötigt ein Ticketmaster-Konto, um Tickets zu kaufen. Für die Registrierung müsst ihr die E-Mail-Adresse verwenden, die ihr für euer Ticketmaster-Konto nutzt.

Um die Warteschlangen zu verkürzen, findet der Vorverkauf zu gestaffelten Zeiten an drei Tagen statt: Freitag, 25. September, Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September 2026. Wenn ihr einen individuellen Code erhaltet, steht in eurer E-Mail, auf welchen Vorverkauf ihr zugreifen könnt.

Wenn ihr beim Vorverkauf für Tickets der Oasis Live-’27-Tour leer ausgeht, könnt ihr sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub in Betracht ziehen, die euch die beste Chance auf Tickets bieten könnten. Die Preise können auf Wiederverkaufsseiten höher sein, doch wenn ihr euch danach sehnt, die britischen Musiklegenden live zu sehen, könnten sie die beste Option sein, um an diese goldenen Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für die Oasis-Tour 2027?

Auf Basis der regulären Originalpreise der jüngsten Oasis-Tourdaten dürften die Tickets für die Live-’27-Tour bei Ticketmaster zwischen 75 £ und 200 £+ (einschließlich Gebühren) liegen und voraussichtlich dieser Struktur folgen:

Einfache Sitzplatztickets : ab etwa 75 £.

Stehplätze im Innenraum : von etwa 135 £ bis 150 £.

Premium- und VIP-Pakete : bis zu 200 £ oder mehr für Hospitality-Optionen.

Beim Ticketverkauf für die letzte Tour löste die extreme Nachfrage bei Ticketmaster eine dynamische „In-Demand“-Preisgestaltung aus, wodurch reguläre Tickets auf 350 £ hochschossen.

Für diese kommende Tour werden jedoch neue Regeln gelten. Ticketmaster wird den Fans 24 Stunden im Voraus mitteilen, ob ein gestaffeltes oder ansteigendes Preissystem zum Einsatz kommt. Außerdem werden in Echtzeit Informationen zu den Preisen und dazu gegeben, wann günstigere Tickets ausverkauft sind, während ihr in der Online-Warteschlange wartet.

Behaltet die offizielle Oasis-Website und Ticketmaster für zusätzliche Informationen im Blick und auch sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über Oasis wissen müsst

Oasis ist eine der größten und einflussreichsten britischen Rockbands aller Zeiten, hat weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und die Musikbewegung „Britpop“ der 1990er-Jahre geprägt.

Die 1991 in Manchester gegründete Band ist ebenso berühmt für ihre unvergesslichen Hymnen wie für die chaotische, lebenslange Geschwisterrivalität zwischen ihren beiden Kernmitgliedern, den Brüdern Liam und Noel Gallagher.

Schlüsselmomente der Oasis-Ära

1991–1996 : Die Band wurde in Manchester gegründet. Sie veröffentlichte zwei der am schnellsten verkauften und ikonischsten britischen Alben aller Zeiten und spielte vor 250.000 Menschen im Knebworth Park.

1995 : Ein legendärer Chart-Krieg mit der Rivalenband Blur. Beide veröffentlichten ihre Singles am exakt selben Tag.

2009 : Die Band löste sich nach einer gewalttätigen Schlägerei hinter der Bühne zwischen Liam und Noel in Paris abrupt auf.

2024-Gegenwart : Die Brüder begruben das Kriegsbeil, kündigten für 2025 eine gewaltige Rückkehr auf die Bühne an und erweiterten die Stadiontouren für 2027.

Die größten Hits

Wonderwall – Oasis’ berühmtester Song. Eine weltweite Pop-Rock-Hymne, die milliardenfach gestreamt wurde und die Musik der 90er prägte.

Don't Look Back in Anger – Von Noel Gallagher gesungen, wurde dieser Track zu einer gewaltigen Mitsing-Hymne des Publikums und zu einem Symbol für Einheit und Widerstandskraft.

Champagne Supernova – Ein sieben Minuten langer Psychedelic-Rock-Song, der als epischer Abschlusstrack ihres zweiten Albums „(What's the Story) Morning Glory?“ dient.

Live Forever – Ihr Durchbruchssong vom ersten Album „Definitely Maybe“. Eine hoffnungsvolle, energiegeladene Hymne, die Noel schrieb, um der traurigen, düsteren „Grunge“-Musik entgegenzuwirken, die damals aus Amerika kam.

Supersonic – Die allererste Single der Band. Sie machte die Welt mit Liams einzigartiger Stimme und der coolen, selbstbewussten Haltung der Band bekannt.

Wichtige musikalische Rekorde und Erfolge

Am schnellsten verkauftes Album der britischen Geschichte (damals): Als „Be Here Now“ 1997 erschien, verkaufte es in nur drei Tagen unglaubliche 696.000 Exemplare. Es hielt 18 Jahre lang den Rekord für die Verkaufszahlen in der ersten Woche im Vereinigten Königreich.

Gewaltige Bestseller: Das Album „(What's the Story) Morning Glory?“ hat sich weltweit mehr als 22 Millionen Mal verkauft. Es ist weiterhin das fünftmeistverkaufte Album in der Geschichte der britischen Charts.

Sieben Nummer-eins-Alben in Folge: Alle sieben ihrer Studioalben erreichten Platz 1 der offiziellen britischen Charts.

Die historischen Knebworth-Konzerte: Im August 1996 spielte Oasis an zwei Abenden vor 250.000 Menschen im Knebworth Park. Mehr als 2,5 Millionen Menschen bewarben sich um Tickets, was damals mehr als 4 % der gesamten britischen Bevölkerung entsprach, eine rekordverdächtige Nachfrage nach einem Live-Konzert.