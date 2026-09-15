Oasis’ Tour 2027 findet in Fußballstadien statt: Alle Informationen zu Tickets, Stadien und Terminen, die ihr wissen müsst

Schauen Sie nicht zornig zurück, wenn Sie im vergangenen Jahr keine Tickets für Oasis’ monumentale Live-’25-Tour bekommen haben, denn schon sehr bald erhalten Sie eine weitere Chance, die legendären Musikmeister aus Manchester live in Aktion zu erleben. Lesen Sie weiter, um alle neuesten Ticket- und Tour-News zu Oasis zu erfahren.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul „Bonehead“ Arthurs und Co. haben die Termine und Spielorte für eine riesige Live-’27-Tour bekannt gegeben, die von Mai bis September 2027 berühmte Fußball- und Sportstadien auf der ganzen Welt ansteuern soll.

Es ist erneut davon auszugehen, dass die Tickets für diese mit Spannung erwartete Fortsetzung der rekordverdächtigen Reunion-Tour des vergangenen Jahres im Handumdrehen vergriffen sein werden. Als Oasis zuletzt auf Tour waren, wurden über 2,2 Millionen Tickets verkauft, was sie zur meistverkauften Tour des Jahres 2025 machte.

Was sind die Termine und Spielorte der Oasis-Tour 2027?

Liam Gallagher hat Gerüchte, die Band werde 2027 beim Glastonbury Festival als Headliner auftreten, offiziell zurückgewiesen und den Fans in den sozialen Medien gesagt, dass es „nicht passieren“ werde. Das ist ein weiterer Grund, warum es einen gewaltigen Ansturm auf die kommenden eigenständigen Headliner-Konzerte geben wird. Die folgenden 38 Termine der „Live ’27 Tour“ wurden angekündigt:

Termine Spielort (Ort) Fr., 21. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) So., 23. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Di., 25. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 28. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Sa., 29. Mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Schottland) Fr., 4. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) So., 6. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 8. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 11. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 12. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 15. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 18. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 19. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Di., 22. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 25. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Sa., 26. Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, England) Fr., 2. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 3. Juli 2027 Allianz Arena (München, Deutschland) Sa., 10. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) So., 11. Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanien) Fr., 16. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Sa., 17. Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Niederlande) Fr., 23. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Sa., 24. Juli 2027 Stade de France (Paris, Frankreich) Do., 29. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Fr., 30. Juli 2027 Stadio Olimpico (Rom, Italien) Di., 10. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 13. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Sa., 14. Aug. 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Fr., 20. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 21. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Di., 24. Aug. 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sa., 4. Sep. 2027 Slane Castle (Slane, Irland) So., 5. Sep. 2027 Slane Castle (Slane, Irland) Sa., 11. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 12. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) Sa., 18. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England) So., 19. Sep. 2027 Knebworth House (Stevenage, England)

Wie man Tickets für die Oasis-Tour 2027 kauft

Um offizielle Tickets für die Oasis Live ’27 Tour zu kaufen, müssen Sie den Ticket-Registrierungsprozess über die offizielle Website der Band Oasis abschließen. Die Registrierung ist bis Donnerstag, 17. September, 16 Uhr BST geöffnet. Auch Mitglieder der Oasis-Mailingliste müssen sich registrieren.

Sie müssen sich registrieren bzw. Ihre Daten eingeben, um die Chance zu haben, einen individuellen Code für den Zugang zum Vorverkauf zu erhalten.

Die Registrierten werden per Zufallsprinzip ausgewählt und erhalten einen individuellen Code. Die Registrierung garantiert weder, dass Sie einen Code erhalten, noch, dass Sie Tickets kaufen können, falls Sie einen Code erhalten.

Sie benötigen ein Ticketmaster-Konto, um Tickets zu kaufen. Sie müssen für die Registrierung in diesem Prozess dieselbe E-Mail-Adresse verwenden wie für Ihr Ticketmaster-Konto.

Um Warteschlangen zu verringern, findet der Vorverkauf an drei Tagen zu gestaffelten Zeiten statt: Freitag, 25. September, Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September 2026. Falls Sie einen individuellen Code erhalten, wird Ihnen in Ihrer E-Mail mitgeteilt, auf welchen Vorverkauf Sie zugreifen können.

Wenn Sie beim Vorverkauf der Tickets für die Oasis Live ’27 Tour leer ausgehen, sollten Sie sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub in Betracht ziehen, die Ihnen möglicherweise die beste Chance bieten, Tickets zu bekommen. Die Preise können auf Wiederverkaufsseiten höher sein, aber wenn Sie darauf brennen, die britischen Musiklegenden live zu sehen, könnten sie die beste Option sein, um an diese goldenen Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für die Oasis-Tour 2027?

Auf Grundlage der regulären Nennpreise jüngster Oasis-Tourdaten ist davon auszugehen, dass Tickets für die Live ’27 Tour bei Ticketmaster zwischen 75 £ und 200 £+ (einschließlich Gebühren) kosten werden, und voraussichtlich dieser Struktur folgen:

Einfache Sitzplatztickets : ab etwa 75 £.

Stehplätze im allgemeinen Bereich : von etwa 135 £ bis 150 £.

Premium- und VIP-Pakete : bis zu 200 £ oder mehr für Hospitality-Optionen.

Beim Ticketverkauf für die letzte Tour löste die extreme Nachfrage bei Ticketmaster eine dynamische „In-Demand“-Preisgestaltung aus, wodurch Standardtickets auf bis zu 350 £ anstiegen.

Für diese kommende Tour werden jedoch neue Regeln gelten. Ticketmaster wird den Fans 24 Stunden im Voraus mitteilen, wenn ein gestaffeltes oder ansteigendes Preissystem eingesetzt wird. Außerdem werden in Echtzeit Updates zu den Preisen sowie dazu gegeben, wann günstigere Tickets ausverkauft sind, während Sie in der Online-Warteschlange warten.

Behalten Sie die offizielle Oasis-Website und Ticketmaster im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, ebenso wie sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über Oasis wissen müssen

Oasis ist eine der größten und einflussreichsten britischen Rockbands aller Zeiten, hat weltweit über 100 Millionen Tonträger verkauft und die „Britpop“-Musikbewegung der 1990er-Jahre geprägt.

Die Band wurde 1991 in Manchester gegründet und ist ebenso berühmt für ihre unvergesslichen Hymnen wie für die chaotische, lebenslange Rivalität zwischen ihren beiden Kernmitgliedern, den Brüdern Liam und Noel Gallagher.

Schlüsselmomente der Oasis-Ära

1991–1996 : Die Band wurde in Manchester gegründet. Sie veröffentlichte zwei der am schnellsten verkauften und ikonischsten britischen Alben aller Zeiten und spielte vor 250.000 Menschen im Knebworth Park.

1995 : Ein legendärer Chart-Krieg mit der Rivalenband Blur. Beide veröffentlichten ihre Singles am exakt selben Tag.

2009 : Die Band trennte sich abrupt nach einer gewaltsamen Prügelei hinter der Bühne zwischen Liam und Noel in Paris.

2024-Gegenwart : Die Brüder begruben das Kriegsbeil, kündigten eine große Rückkehr auf die Bühne für 2025 an und erweiterten Stadiontouren für 2027.

Die größten Hits

Wonderwall - Oasis’ bekanntester Song. Er ist eine globale Pop-Rock-Hymne, wurde milliardenfach gestreamt und prägte die Musik der 90er.

Don't Look Back in Anger - Von Noel Gallagher gesungen, wurde dieser Track zu einer riesigen Mitsing-Hymne und zu einem Symbol für Zusammenhalt und Widerstandskraft.

Champagne Supernova - Ein sieben Minuten langer Psychedelic-Rock-Song, der als epischer Abschlusstrack ihres zweiten Albums „(What's the Story) Morning Glory?“ dient.

Live Forever - Ihr Durchbruchssong vom ersten Album „Definitely Maybe“. Er ist eine hoffnungsvolle, energiegeladene Hymne, die Noel schrieb, um der traurigen, düsteren „Grunge“-Musik aus Amerika entgegenzuwirken, die damals aufkam.

Supersonic - Die allererste Single der Band. Sie machte die Welt mit Liams einzigartiger Stimme und der coolen, selbstbewussten Haltung der Band bekannt.

Wichtige musikalische Rekorde und Erfolge

Das sich damals am schnellsten verkaufende Album in der britischen Geschichte: Als „Be Here Now“ 1997 veröffentlicht wurde, verkaufte es in nur drei Tagen unglaubliche 696.000 Exemplare. Es hielt den Rekord für die Verkäufe in der ersten Woche im Vereinigten Königreich 18 Jahre lang.

Riesige Bestseller: Das Album „(What's the Story) Morning Glory?“ hat sich weltweit über 22 Millionen Mal verkauft. Es ist weiterhin das fünftmeistverkaufte Album in der Geschichte der britischen Charts.

Sieben Nummer-eins-Alben in Folge: Alle sieben ihrer Studioalben erreichten Platz 1 der offiziellen britischen Charts.

Die historischen Knebworth-Konzerte: Im August 1996 spielte Oasis an zwei Abenden im Knebworth Park vor 250.000 Menschen. Über 2,5 Millionen Menschen bewarben sich um Tickets, was damals mehr als 4 % der gesamten britischen Bevölkerung entsprach, eine rekordverdächtige Nachfrage für ein Live-Konzert.