Nur zwei Vereinslegenden gelang das auch: Harry Kane stellt Bestmarke beim FC Bayern München ein

Beim 4:1-Erfolg des deutschen Rekordmeisters im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück am Mittwochabend hatte der englische Angreifer mit zwei Treffern erneut großen Anteil am Erstrundensieg.

Dabei egalisierte Kane auch eine vereinsinterne Bestmarke - nach den beiden Klublegenden Gerd Müller (1967 bis 1968) und Thomas Müller von (2013 bis 2014) ist der 33-Jährige nun der dritte FCB-Spieler, dem in sieben aufeinanderfolgenden Pokalspielen mindestens ein Tor gelingt. Trifft Kane auch in der nächsten Runde, schnappt er sich den alleinigen Rekord.

Insgesamt schraubte der Engländer seine Ausbeute im Bayern-Trikot weiter nach oben. Nach nun wettbewerbsübergreifend 150 Pflichtspielen steht Kane bei 148 Toren - damit erzielt der Angreifer im Durchschnitt fast einen Treffer pro Partie.

Die Gelegenheit auf Treffer Nummer 149 bietet sich für Kane am kommenden Samstag, wenn die Münchner in der Bundesliga beim FC Schalke 04 zu Gast sind. Den Auftakt im deutschen Oberhaus hatte der Rekordmeister mit 5:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Dabei hatte Kane allerdings kein Tor beigesteuert.