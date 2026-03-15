Am heutigen Sonntag (15. März) kommt es im Rahmen der 2. Bundesliga am 26. Spieltag zum Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ist um 13.30 Uhr.
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Nur Sky oder auch live bei RTL? Wer zeigt / überträgt FCK (1. FC Kaiserslautern) vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im Free TV und Live Stream?
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Das Derby zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe in der 2. Bundesliga wird heute live und exklusiv bei Sky übertragen.
Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD kommentiert Dominik Müller die Party. Fans der Konferenz sehen das Spiel auch auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Dabei moderiert Max Zielke. Los geht es um 13 Uhr.
Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go oder WOW einschalten.
Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abo mit dem Bundesliga-Paket.
Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Karlsruher SC
Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: Aufstellungen
News über Kaiserslautern
Der 1. FC Kaiserslautern muss weiterhin auf Stürmer Prtajin (Achillessehnenriss) verzichten. Außerdem steht Robinson wegen der 5. Gelben Karte nicht zur Verfügung.
Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum (2:3) dürften die letzten Aufstiegsträume der Roten Teufel begraben sein. Der Rückstand vor dem 26. Spieltag auf Platz drei beträgt satte elf Punkte.
News über Karlsruher SC
Der Karlsruher SC kann im Derby gegen Kaiserslautern nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Beifus fällt nach Knie-OP weiterhin aus.
Herold, Rapp und Wäschenbach gehen mit der Hypothek von vier Gelben Karten in die Partie. Bei einer weiteren Verwarnung wären sie für ein Spiel gesperrt.