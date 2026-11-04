Nur Lamine Yamal, Kylian Mbappe und Raul waren noch jünger! Lennart Karl steigt Tor gegen Atletico Mafrid in elitären Kreis auf

Sein Treffer zum 1:0 gegen die Rojiblancos am Dienstagabend war bereits das fünfte Champions-League-Tor, das Karl in seiner bisherigen Karriere erzielte.

Mit 18 Jahren und 254 Tagen ist Karl nun der viertjüngste Spieler aller Zeiten, dem dies in der Königsklasse gelingt. Nur Barcelonas Lamine Yamal (17 Jahre, 291 Tage), Real Madrids Kylian Mbappe (18 Jahre, 120 Tage) sowie die Blancos-Legende Raul (18 Jahre, 162 Tage) waren bei ihrem fünften Champions-League-Tor jünger als der Offensivspieler des FC Bayern München.

In der laufenden Saison war es Karls erster Treffer im Wettbewerb, seine vier anderen Tore - darunter ein Historisches - hatte er in der Vorsaison erzielt. Übergreifend kommt der 18-Jährige 2026/27 auf zwei Treffer und zwei Assists nach 13 Pflichtspielen.

Für Schlagzeilen sorgte Karl jedoch nicht nur aufgrund seines Treffers. Auch die anschließende Jubel-Geste, bei der er mit beiden Händen, die er sich an seine Ohren hielt, eine "Bla-Bla"-Geste zeigte, fand medial große Beachtung.

Was sagte Manuel Neuer nach dem Spiel über Lennart Karl?

Denn theoretisch könnte Karl mit dem "Seitenhieb" an sein Kritiker unter anderem auch FCB-Ehrenpräsident und Klub-Patron Uli Hoeneß gemeint haben. Dieser hatte schließlich die jüngsten öffentlichen Debatten um den 18-Jährigen mit angestoßen.

In einem Interview mit der Welt am Sonntag meinte er in Richtung Karl: "Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen." Karl sei "noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen. [...] Junge Spieler brauchen auch Druck. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt."

Rückendeckung bekam Karl wiederum von Teamkollege Manuel Neuer, der nach dem Sieg gegen Atletico am DAZN-Mikrofon forderte, kein allzu großes Fass deswegen aufzumachen: "Lenny ist ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Er ist Bestandteil der Gruppe und deshalb freuen wir uns mit ihm. Wir wünschen ihm immer das beste Spiel und tolle Leistungen. Das hat er heute wieder unter Beweis gestellt", stellte sich Neuer hinsichtlich dessen vor seinen jungen Teamkollegen. Das Machtwort des 40-Jährigen: "Da gibt es nichts zu diskutieren und auch nichts zu thematisieren."