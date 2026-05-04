Nur Lamine Yamal hat in seiner Alterklasse mehr Tore erzielt: Wie der "neue Pedri" verzweifelt versucht, sich einen Namen zu machen

Ronald Koeman steht zufrieden vor seiner Trainerbank, während der FC Barcelona einen komfortablen Abend gegen Villarreal genießt. Nach 45 Minuten haben ein Doppelpack von Ansu Fati und (natürlich) ein Treffer von Lionel Messi die Katalanen mit 4:0 in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit wirft er einen Blick auf einige seiner Ersatzspieler, die sich aufwärmen.

Unter ihnen ist ein schmächtiger 17-jähriger Junge: Pedri. Koeman winkt ihn zu sich: Zeit für sein Debüt. Danach spielt sich der Youngster still, aber überzeugend in die Stammelf. Für Koeman kam das nicht überraschend. "Barcelona wollte ihn zunächst ausleihen, aber schon nach zwei Trainingseinheiten hatte ich wirklich das Gefühl: Der ist brillant!", erzählte Koeman kürzlich ESPN.

"Messi war natürlich da und spielte den Ball direkt zu ihm. Wenn Messi mit jemandem gespielt hätte, den er nicht schätzte, hätte er ihn übersprungen. Aber er suchte Pedri; es gab sofort eine Verbindung." Mit Pedri verglichen zu werden ist keine Kleinigkeit, so viel ist klar. "Seit ich im Profifußball den Durchbruch geschafft habe, werde ich ziemlich oft mit ihm verglichen", sagte Moleiro gegenüber EFE.

Alberto Moleiro: "Ich bin stolz darauf, mit Pedri verglichen zu werden"

"Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass wir uns ähnlich sehen – denn wir haben tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten –, aber ich bin stolz darauf, mit Pedri verglichen zu werden." Die Ähnlichkeiten sind in der Tat auffällig: Beide tragen einen Undercut und sind ungefähr gleich groß. Noch wichtiger ist, dass beide auf Teneriffa aufgewachsen sind und als Nachwuchsspieler von UD Las Palmas entdeckt wurden.

Die renommierte Akademie "La Casa Amarilla" formte sie zu Spitzentalenten. Pedri ist nur zehn Monate älter als Moleiro, doch ein gemeinsames Spiel in der ersten Mannschaft von Las Palmas gab es nie: Als Moleiro den Durchbruch schaffte, hatte Barcelona Pedri bereits unter Vertrag.

Beide gaben ihr Debüt mit nur sechzehn Jahren und sammelten unter Trainer Pepe Mel ihre ersten Einsatzminuten als Profis. "In diesem Alter hatten sie bereits enormes Potenzial", erinnert sich Mel in einem Interview mit Mundo Deportivo. "Das war uns sofort klar; sie verstanden das Spiel sehr gut."

La Casa Amarilla ähnelt in ihrer Methode Barcelonas Akademie La Masia. "Unsere Kultur beginnt mit dem Spiel auf der Strasse, was die Ballkontrolle fördert, über die Spieler von den Kanarischen Inseln alle verfügen", sagt Manuel Rodriguez, Leiter der Nachwuchsarbeit bei Las Palmas. David Silva und Pedro sind weitere Beispiele dafür.

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Barca wollte Alberto Moleiro ebenfalls verpflichten

Barcelona wollte Moleiro nach Pedris Durchbruch ebenfalls verpflichten, doch der Transfer scheiterte an der prekären Finanzlage des Vereins. "Auf dem Platz sind Pedri und ich sehr unterschiedlich", sagt Moleiro. "Wir haben beide unseren eigenen Spielstil. Ich muss mir erst noch einen Namen machen, auch wenn der Vergleich ziemlich grossartig ist. Er ist ein Weltklasse-Spieler."

Zwar sind beide Dribbler technisch stark, doch Pedri ist der Spielmacher – das Metronom von Barca, das in jedem Spielaufbau mindestens viermal am Ball ist. Moleiro agiert direkter, dringt häufiger in den gegnerischen Strafraum vor und stürmt öfter in die Box. Unter Villarreal-Trainer Marcelino spielt er auf der linken Seite des 4-4-2-Mittelfelds.

Marcelino ist begeistert von dem Spieler, den Villarreal im vergangenen Sommer für über 15 Millionen Euro verpflichtet hat – ein Transfer, bei dem man sich gegen die Konkurrenz von Napoli und Chelsea durchgesetzt hat, die den Spielmacher beide intensiv beobachtet hatten.

"Es waren die besten 16 Millionen Euro, die Villarreal je ausgegeben hat", schrieb die spanische Zeitung SPORT während Moleiros erster Saison in La Ceramica. Das Lob war verdient, auch wenn er Zeit brauchte, um sich einzuleben.

"Am Anfang war es schwierig, denn es war auch das erste Mal, dass ich von zu Hause weg war", sagt Moleiro. Zur Saisonhalbzeit war dieses Gefuehl verschwunden. Bis dahin hatte Moleiro bereits acht Tore und drei Vorlagen erzielt. "Jetzt fuehle ich mich mit meinen Teamkollegen und der Mannschaft sehr wohl."

Alberto Moleiro gehört zu den torgefährlichsten Spielern Spaniens

Am vergangenen Wochenende war Moleiro entscheidend, als sich Villarreal durch einen Sieg gegen Levante einen Platz in der Champions League der nächsten Saison sicherte. Der linke Mittelfeldspieler zog nach einer Körperfinte nach innen und bekam den Ball 20 Meter vor dem Tor auf den rechten Fuss. Moleiro schoss überraschend und präzise.

Mit diesem Treffer stellte Moleiro in der 70. Minute die Führung für Villarreal wieder her, und Marcelinos Mannschaft baute den 2:1-Vorsprung im letzten Viertel der Partie zu einem 5:1-Sieg aus. Damit erhöhte Moleiro seine LaLiga-Bilanz auf zehn Tore – mehr als jeder andere LaLiga-Mittelfeldspieler in dieser Saison. Nur Wunderkind Lamine Yamal hat diese Zahl unter den Spielern unter 24 Jahren übertroffen.

Seine starke Saison ist nicht unbemerkt geblieben: "Die spanische Nationalmannschaft beobachtet seine Leistungen genau und plant, ihn bald zu nominieren", berichtete MARCA. "Luis de la Fuente schätzt seine Qualitäten und ist überzeugt, dass er mit der richtigen Förderung zu einem wichtigen Spieler für die Nationalmannschaft der Zukunft werden kann. Eines ist klar: Der 'neue Pedri' tut alles, um sich einen Namen zu machen."