Ein echtes Spitzenspiel wartet am heutigen Dienstag in der Nations League. In Sevilla treffen mit Spanien und Kroatien zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs aufeinander. Die Spanier gehen als Welt- und Europameister in das Duell, Kroatien tritt als Vize-Weltmeister von 2018 an.

Gespielt wird im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, der Heimstätte des FC Sevilla. Dort treffen unter anderem Lamine Yamal und Luka Modric aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Beide Teams gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Spanien setzte sich am Samstag mit 3:2 gegen England durch, während die von Slaven Bilic trainierten Kroaten in Tschechien einen 2:1-Sieg feierten.

Doch wo lässt sich Spanien gegen Kroatien heute live verfolgen?GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. Kroatien in der Nations League?

Wer Spanien gegen Kroatien heute live sehen möchte, muss auf eine Ausstrahlung im deutschen Free-TV verzichten. Eine kostenlose Übertragung der Nations-League-Partie gibt es nicht.

Ganz ohne Livebilder bleibt das Duell allerdings nicht. DAZN überträgt das Aufeinandertreffen im Pay-TV und zeigt die Partie über die komplette Spielzeit. Der Streamingdienst besitzt mit Ausnahme der Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft die Übertragungsrechte an der Nations League.

Spiel Spanien - Kroatien Rahmen UEFA Nations League Spieltag 2 Datum 29. September 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. Kroatien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN begleitet Jan Platte das Duell zwischen Spanien und Kroatien als Kommentator über die gesamten 90 Minuten. Der Streamingdienst startet seine Übertragung wenige Minuten vor dem Anpfiff in Sevilla.

Eine Konferenz ist trotz weiterer parallel stattfindender Nations-League-Partien nicht vorgesehen. Wer Spanien gegen Kroatien bei DAZN verfolgt, bekommt das Duell somit ausschließlich als Einzelspiel zu sehen.

Fußball heute live: Spanien vs. Kroatien bei DAZN

Übertragungsstart 20:40 Uhr Kommentator Jan Platte

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