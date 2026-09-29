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UEFA Nations League A
team-logoSpanien
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoKroatien
Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
Unterstützt von

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. Kroatien in der Nations League?

Spanien - Kroatien
Spanien
Kroatien
UEFA Nations League A

Spanien und Kroatien treffen in der Nations League aufeinander. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL sagt, wie sich die Partie im TV und Livestream verfolgen lässt und welche Sender die Begegnung übertragen.

Ein echtes Spitzenspiel wartet am heutigen Dienstag in der Nations League. In Sevilla treffen mit Spanien und Kroatien zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs aufeinander. Die Spanier gehen als Welt- und Europameister in das Duell, Kroatien tritt als Vize-Weltmeister von 2018 an.

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Gespielt wird im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, der Heimstätte des FC Sevilla. Dort treffen unter anderem Lamine Yamal und Luka Modric aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Beide Teams gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Spanien setzte sich am Samstag mit 3:2 gegen England durch, während die von Slaven Bilic trainierten Kroaten in Tschechien einen 2:1-Sieg feierten.

Doch wo lässt sich Spanien gegen Kroatien heute live verfolgen?GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. Kroatien in der Nations League?

Wer Spanien gegen Kroatien heute live sehen möchte, muss auf eine Ausstrahlung im deutschen Free-TV verzichten. Eine kostenlose Übertragung der Nations-League-Partie gibt es nicht.

Ganz ohne Livebilder bleibt das Duell allerdings nicht. DAZN überträgt das Aufeinandertreffen im Pay-TV und zeigt die Partie über die komplette Spielzeit. Der Streamingdienst besitzt mit Ausnahme der Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft die Übertragungsrechte an der Nations League.

Spiel

Spanien - Kroatien

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

2

Datum

29. September 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. Kroatien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN begleitet Jan Platte das Duell zwischen Spanien und Kroatien als Kommentator über die gesamten 90 Minuten. Der Streamingdienst startet seine Übertragung wenige Minuten vor dem Anpfiff in Sevilla.

Eine Konferenz ist trotz weiterer parallel stattfindender Nations-League-Partien nicht vorgesehen. Wer Spanien gegen Kroatien bei DAZN verfolgt, bekommt das Duell somit ausschließlich als Einzelspiel zu sehen.

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Fußball heute live: Spanien vs. Kroatien bei DAZN

Übertragungsstart

20:40 Uhr

Kommentator

Jan Platte

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. Kroatien in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

15. Juni 2024

Europameisterschaft

Spanien – Kroatien

3:0

18. Juni 2023

UEFA Nations League (Finale)

Kroatien – Spanien

4:5 n.E. (0:0)

28. Juni 2021

Europameisterschaft (Achtelfinale)

Kroatien – Spanien

3:5 n.V. (3:3)

15. November 2018

UEFA Nations League

Kroatien – Spanien

3:2

11. September 2018

UEFA Nations League

Spanien – Kroatien

6:0

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