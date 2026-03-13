Am heutigen Freitag, dem 13. März, wird der 26. Spieltag der 2. Bundesliga unter anderem mit dem Duell 1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98 eröffnet. Ab 18.30 Uhr rollt in der Avnet Arena (Magdeburg) der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Nur bei Sky oder auch live bei RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98 heute live im TV und Live Stream?

Das heutige Duell zwischen Magdeburg und Darmstadt könnt Ihr leider nicht bei RTL verfolgen, der Free-TV-Sender strahlt lediglich die Spitzenspiele am Samstagabend (20.30 Uhr) aufgrund einer Sublizenz aus.

Stattdessen könnt Ihr bei Sky im Pay-TV einschalten. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 starten um 18 Uhr die Vorberichte für die Konferenz, zur gleichen Zeit könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 das Einzelspiel auswählen. Letzteres wird von Jürgen Schmitz kommentiert.

Online wird das Ganze via SkyGo und WOW gestreamt. Für beide Plattformen ist ein Abonnement vonnöten.

Magdeburg vs. Darmstadt: Aufstellungen

Magdeburg vs Darmstadt Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Sander Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer F. Kohfeldt

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den 1. FC Magdeburg und den SV Darmstadt 98

Die Rollen sind heute klar verteilt: Die Lilien belegen vor Beginn des Spieltags mit 48 Zählern den zweiten Rang der Tabelle, Magdeburg ist mit weniger als halb so vielen Punkten (23) das Schlusslicht der zweiten Liga.

Besonders in den vergangenen Wochen lief es mehr als mäßig beim FCM. Von den jüngsten sieben Partien konnte Magdeburg nur eine gewinnen - alle anderen gingen verloren.

Darmstadt hingegen hat lediglich zwei Pleiten in zehn Partien kassiert, dazu gab es fünf Siege und drei Remis.

Form

Bilanz direkte Duelle

Magdeburg vs. Darmstadt: Die Tabellen

