Nur 13 Ballkontakte! Star des FC Liverpool ist gegen Nottingham Forest komplett isoliert

Alexander Isak hat beim 2:2 des FC Liverpool gegen Nottingham Forest am Samstag einen Negativrekord aufgestellt.

Laut Opta hatte der schwedische Stürmer der Reds nur 13 Ballkontakte während seiner 90 Einsatzminuten. Dies brachte ihm das Prädikat "isoliert" ein und bedeutete zudem einen zweifelhaften Bestwert: Seit Beginn der Datenerhebungen in der Saison 2003/04 hatte noch kein Liverpool-Akteur, der über die volle Distanz zum Einsatz kam, weniger Ballkontakte in einem Spiel der Premier League.

Immerhin: Eine seine gut ein Dutzend Ballberührungen führte zu seinem ersten Saisontor. Isak markierte nach einer Stunde das zwischenzeitliche 1:1, als eine Cody Gakpos sehenswerte Vorarbeit veredelte und aus kurzer Distanz einschob. Weitere Highlights hatte der schwedische Nationalspieler abgesehen von einer knapp verpassten Szoboszlai-Hereingabe in aussichtsreicher Position (78.) nicht.

Isak steht als Rekordeinkauf des FC Liverpool unter besonderer Beobachtung. 2025 holten ihn die Reds für 145 Millionen Euro Ablöse vom Ligarivalen Newcastle United. Die hohen Erwartungen erfüllte Isak seitdem nicht. Stattdessen spielte er regelmäßig schwach und fiel wegen einer schweren Verletzung monatelang aus.

In der neuen Spielzeit stand er in beiden Partien unter dem neuen Trainer Andoni Iraola in der Startformation. Beim 2:2 gegen seinen Ex-Klub Newcastle vor einer Woche musste Isak an alter Wirkungsstätte Anfeindungen der Fans über sich ergehen lassen und blieb blass. Nach 24 Partien für Liverpool steht er nun bei fünf Toren und einem Assist.

Für Liverpool bedeutet das Remis gegen die Tricky Trees, dass das Warten auf den ersten Saisonsieg weitergeht. Die nächste Chance, diesen einzufahren, bietet sich Isak und seinen Mannschaftskameraden am Freitag. Dann tritt Liverpool bei Aufsteiger Ipswich Town an.