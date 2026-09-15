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Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

"Nun steht eine Länderspielpause an": Ajax-Trainer bestätigt Rückkehr von Marc-Andre ter Stegen ins DFB-Team

UEFA Nations League A
Marc-André ter Stegen
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland

Marc-Andre ter Stegen kehrt 15 Monate nach seinem 44. und bislang letzten Länderspiel in die deutsche Nationalmannschaft zurück.

Das verriet Trainer Míchel von ter Stegens Klub Ajax Amsterdam. "Marc erholt sich von einer schweren Verletzung", begründete der Coach den Verzicht auf ter Stegen im Ligaspiel am Dienstagabend gegen Willem II Tilburg, "und nun steht eine Länderspielpause an."

Er halte daher "den jetzigen Zeitpunkt für günstig", Ersatzmann Maarten Paes spielen zu lassen, damit sich ter Stegen "für das Spiel am Samstag sowie die anschließende Länderspielpause richtig erholen kann", erläuterte Míchel. Weiter sagte er: "Sollte ter Stegen zur Nationalmannschaft reisen – was wahrscheinlich ist –, haben wir danach Zeit, weiter an seiner Genesung zu arbeiten."

Medienberichten zufolge plant Bundestrainer Jürgen Klopp mit ter Stegen (34), dem "ewigen" Kronprinzen von Manuel Neuer, als künftige Nummer 1. Diesen Status hatte er bereits unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nach Neuers (letztlich vorübergehendem) Rücktritt nach der EM 2024 inne, ehe er sich mehrmals verletzte. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt er am 8. Juni 2025 gegen Frankreich in der Nations League (0:2) in Stuttgart.

Sein Comeback wird für ter Stegen zu einem echten Heimspiel: Bei Klopps Debüt tritt die DFB-Elf im Rahmen der Nations League am 24. September gegen die Niederlande in Amsterdam an. Weitere Gegner bei der kommenden Länderspielmaßnahme sind Griechenland (27.9.), Serbien (1.10.) und erneut Griechenland (4.10.). Klopp gibt seinen Kader am Donnerstag (10.00 Uhr) bekannt.

Gerechnet wird mit einem sehr großen Aufgebot. Als erste Herausforderer ter Stegens gelten Alexander Nübel (Besiktas) und Jonas Urbig (FC Bayern). Auch der Augsburger Finn Dahmen soll dabei sein - anders als der nun endgültig aus der DFB-Auswahl zurückgetretene Neuer oder die bisherige Nummer 2 Oliver Baumann.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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