"Nun steht eine Länderspielpause an": Ajax-Trainer bestätigt Rückkehr von Marc-Andre ter Stegen ins DFB-Team

Das verriet Trainer Míchel von ter Stegens Klub Ajax Amsterdam. "Marc erholt sich von einer schweren Verletzung", begründete der Coach den Verzicht auf ter Stegen im Ligaspiel am Dienstagabend gegen Willem II Tilburg, "und nun steht eine Länderspielpause an."

Er halte daher "den jetzigen Zeitpunkt für günstig", Ersatzmann Maarten Paes spielen zu lassen, damit sich ter Stegen "für das Spiel am Samstag sowie die anschließende Länderspielpause richtig erholen kann", erläuterte Míchel. Weiter sagte er: "Sollte ter Stegen zur Nationalmannschaft reisen – was wahrscheinlich ist –, haben wir danach Zeit, weiter an seiner Genesung zu arbeiten."

Medienberichten zufolge plant Bundestrainer Jürgen Klopp mit ter Stegen (34), dem "ewigen" Kronprinzen von Manuel Neuer, als künftige Nummer 1. Diesen Status hatte er bereits unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nach Neuers (letztlich vorübergehendem) Rücktritt nach der EM 2024 inne, ehe er sich mehrmals verletzte. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt er am 8. Juni 2025 gegen Frankreich in der Nations League (0:2) in Stuttgart.

Sein Comeback wird für ter Stegen zu einem echten Heimspiel: Bei Klopps Debüt tritt die DFB-Elf im Rahmen der Nations League am 24. September gegen die Niederlande in Amsterdam an. Weitere Gegner bei der kommenden Länderspielmaßnahme sind Griechenland (27.9.), Serbien (1.10.) und erneut Griechenland (4.10.). Klopp gibt seinen Kader am Donnerstag (10.00 Uhr) bekannt.

Gerechnet wird mit einem sehr großen Aufgebot. Als erste Herausforderer ter Stegens gelten Alexander Nübel (Besiktas) und Jonas Urbig (FC Bayern). Auch der Augsburger Finn Dahmen soll dabei sein - anders als der nun endgültig aus der DFB-Auswahl zurückgetretene Neuer oder die bisherige Nummer 2 Oliver Baumann.