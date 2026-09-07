Das bestätigte der Klub aus der Toskana am Sonntagabend in einer kurzen Mitteilung. Florenz liegt ohne Punkt und mit 1:9 Toren am Tabellenende der Serie A, am Samstag hatte die Fiorentina ihr Heimspiel gegen den FC Turin 1:2 verloren.

Grosso hatte erst im Juni einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, nun muss er als erster Trainer der noch jungen Saison gehen. Zuvor stand der 48-Jährige bei US Sassuolo unter Vertrag, der mit vier Punkten deutlich besser gestartet ist.

In Deutschland ist der ehemalige Außenverteidiger altbekannt: Mit der italienischen Nationalmannschaft hatte er auf dem Weg zum WM-Titel 2006 dem deutschen Sommermärchen ein jähes Ende bereitet. Grosso sorgte dabei nicht nur für das vorentscheidende 1:0 im Halbfinale gegen die DFB-Elf, sondern verwandelte im Endspiel auch den finalen Elfmeter gegen Frankreich.

Ein schwacher Saisonstart führt im Profifußball keineswegs selten zu schnellen personellen Konsequenzen auf der Trainerbank. Wenn die Ergebnisse ausbleiben und ein Verein frühzeitig unter Zugzwang gerät, verändert dies häufig auch die Quotenstruktur für die nachfolgenden Partien maßgeblich. Sportwetten-Fans, die auf den sogenannten Trainereffekt oder eine Reaktion der Mannschaft tippen möchten, vergleichen vorab meist die Angebote der verschiedenen Wettanbieter. Bei der Eröffnung eines neuen Kontos wird dabei gelegentlich ein Interwetten bonus code verwendet, um Startvorteile bei der ersten Einzahlung zu nutzen. Ob der anstehende Wechsel auf der Trainerposition tatsächlich den erhofften Umschwung bringt, wird sich in den nächsten Spieltagen zeigen.