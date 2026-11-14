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Nürnberg vs. 1. FC Köln: Anstoßzeit

In der Frauen-Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Köln. Die Partie ist ein direktes Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich in der Tabelle in unterschiedlichen Ausgangssituationen befinden.

Nürnberg steht als Tabellenzwölfter unter Druck. Zuletzt gab es Licht und Schatten: Auf zwei Bundesliga-Siege gegen Freiburg (4:0) und Bayer Leverkusen (2:0) folgten Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal und gegen Union Berlin in der Liga. Die Stabilität fehlt.

Köln reist in starker Form an. Die Rheinländerinnen stehen auf Tabellenplatz sechs und kommen aus zwei aufeinanderfolgenden Siegen gegen RB Leipzig – 1:0 im DFB-Pokal und zuletzt 3:1 in der Bundesliga. Das gibt Rückenwind.

Die jüngste Bundesliga-Niederlage der Kölnerinnen war das 0:3 gegen den VfL Wolfsburg – ein Ausrutscher, der aber durch die nachfolgenden Ergebnisse relativiert wurde. Köln hat zuletzt Effizienz und Entschlossenheit gezeigt.

Nürnberg braucht Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Gegen einen Gegner in dieser Form wird das keine leichte Aufgabe.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Nürnberg und 1. FC Köln los?

Nürnberg kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit zwei Siegen und drei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein deutliches 4:0 gegen Freiburg in der Bundesliga, doch danach folgte eine 0:0-Niederlage im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt sowie ein 1:2 gegen Union Berlin. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte fünf.

Köln weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Nach der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg folgten Erfolge gegen den Hamburger SV (3:1), RB Leipzig im Pokal (1:0) und zuletzt erneut gegen Leipzig in der Bundesliga (3:1). Die Kölnerinnen trafen in diesem Zeitraum achtmal und ließen vier Gegentreffer zu.

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Form

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Bilanz direkte Duelle

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Die Tabellen