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Bundesliga
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Nürnberg vs. 1. FC Köln heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Nürnberg - 1. FC Köln
Nürnberg
1. FC Köln
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Nürnberg gegen 1. FC Köln. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Nürnberg vs. 1. FC Köln: Anstoßzeit

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Bundesliga - Spielwoche 10

In der Frauen-Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Köln. Die Partie ist ein direktes Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich in der Tabelle in unterschiedlichen Ausgangssituationen befinden.

Nürnberg steht als Tabellenzwölfter unter Druck. Zuletzt gab es Licht und Schatten: Auf zwei Bundesliga-Siege gegen Freiburg (4:0) und Bayer Leverkusen (2:0) folgten Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal und gegen Union Berlin in der Liga. Die Stabilität fehlt.

Köln reist in starker Form an. Die Rheinländerinnen stehen auf Tabellenplatz sechs und kommen aus zwei aufeinanderfolgenden Siegen gegen RB Leipzig – 1:0 im DFB-Pokal und zuletzt 3:1 in der Bundesliga. Das gibt Rückenwind.

Die jüngste Bundesliga-Niederlage der Kölnerinnen war das 0:3 gegen den VfL Wolfsburg – ein Ausrutscher, der aber durch die nachfolgenden Ergebnisse relativiert wurde. Köln hat zuletzt Effizienz und Entschlossenheit gezeigt.

Nürnberg braucht Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Gegen einen Gegner in dieser Form wird das keine leichte Aufgabe.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Nürnberg und 1. FC Köln los?

Nürnberg kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit zwei Siegen und drei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein deutliches 4:0 gegen Freiburg in der Bundesliga, doch danach folgte eine 0:0-Niederlage im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt sowie ein 1:2 gegen Union Berlin. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte fünf.

Köln weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Nach der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg folgten Erfolge gegen den Hamburger SV (3:1), RB Leipzig im Pokal (1:0) und zuletzt erneut gegen Leipzig in der Bundesliga (3:1). Die Kölnerinnen trafen in diesem Zeitraum achtmal und ließen vier Gegentreffer zu.

FCN

FCN - Form

HOF
N1-2
UNB
N2-1
LEV
S2-0
FFC
N0-0
FRE
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCK

FCK - Form

FRE
N0-1
HSV
S3-1
WOB
N3-0
RBL
S1-0
RBL
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Form

FCN

FCN - Form

HOF
N1-2
UNB
N2-1
LEV
S2-0
FFC
N0-0
FRE
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCK

FCK - Form

FRE
N0-1
HSV
S3-1
WOB
N3-0
RBL
S1-0
RBL
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

NürnbergUnentschieden1. FC Köln
1
0
3
Bundesliga
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
FCK
2
END
Bundesliga
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1. FC Köln
FCK
3
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
0
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
FCK
3
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
4
END
Bundesliga
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
FCK
3
END
6Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

Nürnberg vs. 1. FC Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
9900328+2427
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
9801299+2024
S
S
S
S
N
3
Werder BremenWerder BremenSVW
106132014+619
S
N
S
S
N
4
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
95221610+617
N
S
U
N
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
S
N
U
S
S
6
1. FC Köln1. FC KölnFCK
95041613+315
S
N
S
N
N
7
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
104151316-313
S
U
N
S
S
8
Union BerlinUnion BerlinUNB
103251519-411
N
U
U
S
S
9
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
S
N
N
N
U
10
RB LeipzigRB LeipzigRBL
93151517-210
N
N
S
S
N
11
FreiburgFreiburgFRE
103161119-810
N
N
N
N
S
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
102352018+29
S
N
U
N
N
13
NürnbergNürnbergFCN
92251623-78
S
S
N
N
N
14
Mainz 05Mainz 05M05
100010636-300
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Abstieg

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