1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

2. Spieltag in der 2. Bundesliga: Nürnberg empfängt Sandhausen. Goal erklärt Euch, wie und wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Der trifft auf den . Die Partie wird um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen .

Der Club startete mit einem 1:1 Unentschieden gegen in die neue Saison, die Sandhäuser konnten ihr Auftaktspiel mit 3:2 gegen gewinnen. Gelingt dem 1. FCN heute der erste Dreier der Saison?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 2. (2. Spieltag)

: 2. (2. Spieltag) Datum : Sonntag, 27. September 2020

: Sonntag, 27. September 2020 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort : Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der gesichert und zeigt jedes Spiel live und in voller Länge, so auch das heutige zwischen Nürnberg und Sandhausen.

Ab geht's ins Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag! 👋 #fcn pic.twitter.com/J9HAYfGQ6G — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) September 25, 2020

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV

Sky geht ab 13 Uhr auf Sky Sport 2 auf Sendung. Auf diesem Sender wird die Sonntagskonferenz der 2. Liga laufen. Wer das Einzelspiel sehen möchte, der muss Sky Sport Bundesliga 5 einschalten. Jörg Dahlmann wird die Partie kommentieren. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonnieren. Alle Infos zu den Paketen und Preisen bekommt Ihr auf der Webseite von Sky.

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im LIVE-STREAM

Wer noch keinen Sky-Receiver besitzt oder gerade unterwegs ist, der kann die 2. Liga auch im LIVE-STREAM schauen. Hierfür stehen Euch sogar drei Möglichkeiten zur Verfügung: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

1.FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde habt Ihr also freien Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch anmelden – und schon kann's losgehen!

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für Zuschauer gedacht, die kein Kunde von Sky sind und den Bezahlsender auch nicht langfristig abonnieren möchten. Hier bekommt Ihr diverse Sportübertragungen von Sky zu sehen. Hier geht’s zu den Angeboten von Sky Ticket.

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Onefootball hat eine Kooperation mit Sky, welche es der Ergebnisdienst-App erlaubt, das Einzelspiel zwischen Nürnberg und Sandhausen zu streamen. Für 3,99 Euro könnt Ihr Euch den Zugang erwerben. Hier gibt’s den Link zu Onefootball.

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Nürnberg:

Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis, Nürnberger - Hack, Dovedan - Lohkemper, Schleusener

Aufstellung SV Sandhausen:

Fraisl - Diekmeier, Nauber, Kister, Zhirov, Contento - Linsmayer, Nartey - Biada - Behrens, Keita-Ruel

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Mit dem LIVE-TICKER von Goal stellen wir Euch eine Option zur Verfügung, um das Geschehen rund um die 2. Liga kostenlos zu verfolgen! Fast in Echtzeit wird über das Spiel berichtet – gepaart mit interessanten Statistiken ist der Ticker auf alle Fälle eine gute Alternative zur TV-Übertragung.

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich über DAZN nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der 2. Liga reinziehen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der nicht nur die Highlights der Wettbewerbe zeigt, sondern die Spiele auch live überträgt. Auf der Plattform gibt es zum Beispiel die Bundesliga, Seria A, , , NFL, NBA, NHL, MLB, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis live zu sehen. DAZN schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements, danach kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Nürnberg bisher 11 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SV Sandhausen 7 Siege 4 0 Remis 0 20 Tore 13 21,9 Mio. Euro Marktwert 12,4 Mio. Euro Robin Hack (3,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Kevin Behrens (800 Tsd. Euro)

1. FC Nürnberg gegen SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick