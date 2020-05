1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im TV, LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

29. Spieltag in der 2. Bundesliga: Nürnberg empfängt Bochum. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nach der englischen Woche steht bereits der nächste Spieltag an: Der trifft auf den . Anstoß ist heute um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion.

Der abstiegsbedrohte Club kam am vergangenen Spieltag gegen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und belegt zurzeit den 15. Platz mit 31 Punkten. Bochum ist hingegen seit sechs Spielen ungeschlagen und feierte zuletzt einen 2:1 Erfolg gegen Holstein Kiel. Das Hinspiel zwischen Nürnberg und Bochum endete 1:3.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb: 2.

2. Spiel: 1. FC Nürnberg - VfL Bochum

1. FC Nürnberg - VfL Bochum Datum: 30. Mai 2020

30. Mai 2020 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im TV: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Vorab die schlechte Nachricht: Nürnberg gegen Bochum gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky Sports besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die und somit auch für das heutige Spiel zwischen dem Club und den Bochumern.

Wenn Ihr das Spiel also LIVE und in voller Länge sehen möchtet, müsst Ihr Sky Sports abonnieren. Alle Infos zu den Programmen und Angeboten des Senders findet Ihr auf deren Homepage.

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im LIVE-STREAM

Wer das Spiel online verfolgen möchte, muss auch auf diesem Wege auf Sky zurückgreifen. Der Sender aus Unterföhring ist die wohl beste Möglichkeit, Nürnberg gegen Bochum heute legal und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM zu sehen.

Sky bietet dafür zwei Möglichkeiten an, die wir im nächsten Abschnitt erläutern. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im LIVE-STREAM sehen: Sky Go und Sky Ticket

Sky Go und Sky Ticket sind die beiden Apps, mit denen Ihr die 2. Bundesliga streamen könnt. Beide Apps gibt's als Download im iTunes- oder Play Store für Euer mobiles Endgerät, sei es das Smartphone, das Tablet oder der Laptop.

Wer das Spiel über seinen Fernseher sehen möchte, kann dies entweder über den Smart-TV oder einen herkömmlichen TV mit seiner PlayStation machen.

Sky Go steht jedem Sky-Abonnenten zur Verfügung - Ihr müsst nur die Zugangsdaten von Sky nach dem Download eingeben und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist die Variante für Zuschauer ohne Sky-Abo. Hiermit könnt Ihr das Spiel oder den Rest der Bundesligasaison sehen, ohne Euch langfristig an Sky binden zu müssen.

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM in der Onefootball-App sehen

Seit der aktuellen Saison hat jeder, der im Besitz eines Smartphone oder Tablets ist, die Möglichkeit, mit der App "Onefootball" alle Spiele aus der 2. Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM zu sehen.

Möglich macht das eine Kooperation zwischen Onefootball und Sky, das die Rechte an der zweiten Bundesliga besitzt. In der mobilen App von Onefootball könnte Ihr jedes Spiel gegen eine einmalige Gebühr in Höhe von 3,99 Euro pro Partie im LIVE-STREAM anschauen - also auch das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg gegen den VfL Bochum.

Wie genau Ihr zum LIVE-STREAM der Partie Nürnberg vs. Bochum gelangt, erfahrt Ihr auf der Internetseite von Onefootball.

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im LIVE-TICKER bei Goal

Falls Ihr gerade unterwegs seid und die Sky-Übertragung nicht sehen könnt, stellt Goal Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alles Wissenswerte aus dem Max-Morlock-Stadion geliefert - seien es Tore, Karten oder sonstige spannende Szenen.

Des Weiteren erhaltet Ihr bei uns interessante Statistiken rund um die zweite Liga, schaut doch mal vorbei!

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Wer keine Zeit hatte, das Spiel live zu verfolgen, kann sich nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN ansehen.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt neben den Highlights natürlich auch Livesport. Aktuell steht die Bundesliga hoch im Kurs und wird wie folgt auf DAZN übertragen:

Jeden Freitagabend

Jeden Sonntagmittag (13.30 Uhr)

Jeden Montagabend

Jedes Relegationsspiel

Auch andere Sportarten sind sehr beliebt auf dem Portal, hier mal eine kleine Auswahl aus den Übertragungen: American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport, Tennis und viele mehr. Das Coole an DAZN ist, dass man den ersten Monat geschenkt bekommt, um sich mit dem Programm vertraut zu machen. Danach kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Nürnberg: Mathenia - Sorg, Sörensen, Mavropanos, Handwerker - Geis, Nürnberger, Dovedan, Behrens, Hack - Ishak

Bochum: Riemann - Celozzi, Lampropoulos, Leitsch, Danilo - Losilla, Janelt, Osei-Tutu, Zulj, Pantovic - Ganvoula

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

1. FC Nürnberg Bisher 51Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL Bochum 14 Siege 25 12 Unentschieden 12 61 erzielte Treffer 87 28,2 Mio. Euro Marktwert 16,7 Mio. Euro Robin Hack (2,7 Mio. Euro) wertvollster Spieler Armel Bella-Kotchap (2,3 Mio. Euro)

1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick