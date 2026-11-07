Nottingham Forest gegen Manchester City mit einem VPN ansehen: So geht’s

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und stellen Sie eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und stellen Sie eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Manchester City reist zum Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest ins City Ground und will nach zwei Niederlagen in Folge auf nationaler Ebene wieder in die Erfolgsspur finden.

Erling Haalands später Siegtreffer gegen RB Leipzig bescherte der Mannschaft von Enzo Maresca unter der Woche einen 3:2-Erfolg in der Champions League. Der Norweger sprach jedoch offen darüber, dass City eine Führung konsequenter ausbauen müsse. Die Abwehrfehler, die Leipzig zweimal den Ausgleich ermöglichten, dürften Maresca vor der Prüfung an diesem Wochenende Sorgen bereiten.

Forest geht mit einer schwierigen Bilanz in der Liga in die Partie: Vier der letzten fünf Premier-League-Spiele gingen verloren. Die Mannschaft von Oliver Glasner kassierte bei diesen vier Niederlagen sechs Gegentore und steht auf Tabellenplatz 19. Damit ist es ein Heimspiel, das Forest nicht verlieren darf.

City steht in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwei und will seine Position vor der Länderspielpause festigen. Haaland trug unter der Woche die Kapitänsbinde, zeigt sich derzeit äußerst treffsicher und ist der Spieler, den Glasners Abwehr in den Griff bekommen muss.