Nottingham Forest gegen Manchester City mit einem VPN ansehen

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. Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Manchester City reist zum Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest ins City Ground und will nach zwei Niederlagen in Folge in nationalen Wettbewerben wieder gewinnen.

Erling Haalands spätes Siegtor gegen RB Leipzig bescherte der Mannschaft von Enzo Maresca unter der Woche einen 3:2-Erfolg in der Champions League. Der Norweger räumte jedoch offen ein, dass City konsequenter sein müsse, wenn es in Führung liegt. Die defensiven Aussetzer, durch die Leipzig zweimal ausgleichen konnte, dürften Maresca vor der Partie an diesem Wochenende Sorgen bereiten.

Forest steckt in der Premier League in einer schwierigen Phase und hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren. Die Mannschaft von Oliver Glasner kassierte bei diesen vier Niederlagen sechs Gegentore und steht auf Tabellenplatz 19. Zu Hause darf sie diese Partie keinesfalls verlieren.

City steht in der Premier League auf Platz zwei und will seine Position vor der Länderspielpause festigen. Haaland, der unter der Woche die Kapitänsbinde trug, ist in Torlaune und wird der Spieler sein, den Glasners Abwehr in Schach halten muss.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um Nottingham Forest gegen Manchester City live zu sehen.

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