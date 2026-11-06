Premier-League-Vorschau: Nottingham Forest gegen Manchester City

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest empfängt Manchester City am Samstag, dem 6. November, um 13:30 Uhr EST beziehungsweise 17:30 Uhr GMT zu einem Premier-League-Spiel im City Ground.

Forests Torflaute hält den Klub in der Abstiegszone

Forest steht auf Platz 19 und hat unter dem neuen Trainer Oliver Glasner vier der vergangenen fünf Ligaspiele verloren. Der Klub braucht dringend Punkte. Das gilt allerdings auch für Manchester City: Nach Niederlagen gegen Aston Villa und Brighton zog Titelverteidiger Arsenal in der Tabelle an City vorbei und übernahm die Spitze. City wurde in 114 von 115 finanziellen Anklagepunkten im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen zwischen 2009 und 2018 schuldig gesprochen. Die beiden genannten Niederlagen könnten darauf hindeuten, dass der Druck allmählich Wirkung zeigt. Einer, der weiterhin trifft, ist jedoch Torjäger Erling Haaland. Der 26-jährige Norweger hat für den torstärksten Klub der Liga in Premier League und Champions League zusammen 14 Tore erzielt.

Getty Images

Kann Nottingham Forest für eine Überraschung sorgen?

Forest war zu Hause bislang schwach und blieb in seinen ersten vier Premier-League-Heimspielen ohne Tor. Die jüngsten Duelle mit City dürften dem Klub jedoch Hoffnung machen. Forest gewann dieses Heimspiel im März 2025 und holte in der vergangenen Saison im Etihad Stadium ein 2:2 gegen City, wobei Elliot Anderson für Forest ausglich. Der Engländer trifft nun erstmals seit seinem Wechsel für eine hohe Ablösesumme auf seinen ehemaligen Klub. City hat seit 2016 keine drei Premier-League-Spiele in Folge verloren. Enzo Maresca will das unbedingt verhindern.

Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

City hat seit November 2025 keine zwei Premier-League-Auswärtsspiele in Folge verloren.

Bei fünf seiner letzten sechs Premier-League-Auswärtssiege blieb City ohne Gegentor.

Voraussichtliche Aufstellungen

Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Personalien und Kader