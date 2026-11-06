Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoManchester City
Ansehen auf WOW
Unterstützt von

Nottingham Forest gegen Manchester City: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Spiel

Nottingham Forest - Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League
E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Ausführliche Spielvorschau auf Nottingham Forest gegen Manchester City im City Ground. Kann die Mannschaft von Enzo Maresca ihre Serie von zwei Niederlagen in der Premier League beenden?

Premier-League-Vorschau: Nottingham Forest gegen Manchester City

crest
Premier League - Spielwoche 10
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest empfängt Manchester City am Samstag, dem 6. November, um 13:30 Uhr EST beziehungsweise 17:30 Uhr GMT zu einem Premier-League-Spiel im City Ground.

Forests Torflaute hält den Klub in der Abstiegszone

Forest steht auf Platz 19 und hat unter dem neuen Trainer Oliver Glasner vier der vergangenen fünf Ligaspiele verloren. Der Klub braucht dringend Punkte. Das gilt allerdings auch für Manchester City: Nach Niederlagen gegen Aston Villa und Brighton zog Titelverteidiger Arsenal in der Tabelle an City vorbei und übernahm die Spitze. City wurde in 114 von 115 finanziellen Anklagepunkten im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen zwischen 2009 und 2018 schuldig gesprochen. Die beiden genannten Niederlagen könnten darauf hindeuten, dass der Druck allmählich Wirkung zeigt. Einer, der weiterhin trifft, ist jedoch Torjäger Erling Haaland. Der 26-jährige Norweger hat für den torstärksten Klub der Liga in Premier League und Champions League zusammen 14 Tore erzielt.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Kann Nottingham Forest für eine Überraschung sorgen?

Forest war zu Hause bislang schwach und blieb in seinen ersten vier Premier-League-Heimspielen ohne Tor. Die jüngsten Duelle mit City dürften dem Klub jedoch Hoffnung machen. Forest gewann dieses Heimspiel im März 2025 und holte in der vergangenen Saison im Etihad Stadium ein 2:2 gegen City, wobei Elliot Anderson für Forest ausglich. Der Engländer trifft nun erstmals seit seinem Wechsel für eine hohe Ablösesumme auf seinen ehemaligen Klub. City hat seit 2016 keine drei Premier-League-Spiele in Folge verloren. Enzo Maresca will das unbedingt verhindern.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

  • City hat seit November 2025 keine zwei Premier-League-Auswärtsspiele in Folge verloren.
  • Bei fünf seiner letzten sechs Premier-League-Auswärtssiege blieb City ohne Gegentor.

Voraussichtliche Aufstellungen

Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Personalien und Kader

Nottingham Forest vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasJérémy DokuJérémy DokuA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Startelf

Manchester City

Trainer

  • O. Glasner
  • E. Maresca

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen