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Premier League
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Nottingham Forest gegen Leeds United, Premier-League-Vorschau: Alles, was ihr wissen müsst

Nottingham Forest - Leeds
Premier League
Nottingham Forest
Leeds

Umfassende Spielvorschau auf Nottingham Forest gegen Leeds United in der Premier League. Wir analysieren die Form im Sommer, die Bilanz im direkten Duell und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am ersten Spieltag im City Ground.

Nottingham Forest gegen Leeds United: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 1
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest und Leeds United stoßen am 22. August 2026 um 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) an.

Nottingham Forest v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images

Auftaktwochenende mit Spannung am Trent

Nottingham Forest startet mit einem Heimspiel in die Premier-League-Saison 2026/27 und empfängt Leeds United am 1. Spieltag im City Ground. Angetrieben von der leidenschaftlichen Unterstützung im eigenen Stadion will Forest früh die Kontrolle am Trent übernehmen und den Schwung in eine anspruchsvolle neue nationale Saison mitnehmen. Für Leeds ist die Reise nach Nottingham am ersten Spieltag ein unmittelbarer Härtetest mit hoher Intensität, um die eigene Bereitschaft für die höchste Spielklasse direkt zum Auftakt zu überprüfen.

Nottingham Forest v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images

Die Vorbereitungstests von Forest in Europa und ein starker Heimabschluss

Nottingham Forest geht nach einer umfangreichen Saisonvorbereitung in ganz Europa in den Saisonauftakt. Nach Siegen gegen Notts County und Blackburn Rovers zum Start in den Sommer sammelte Forest bei einer anspruchsvollen Tour in Portugal und in Tests gegen europäische Gegner wertvolle Minuten. Zum Abschluss der Vorbereitung präsentierte sich das Team zu Hause in starker Form, holte einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen und zeigte anschließend am 16. August bei einem 2:0 gegen Stade Brestois eine beeindruckende Leistung.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

Die Ausrufezeichen von Leeds in namhaften Testspielen

Leeds United reist mit Rückenwind aus einer auffälligen Sommervorbereitung ins City Ground. Leeds zeigte Anfang August mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Liverpool früh große Offensivgefahr, gefolgt von einem souveränen 2:0 gegen RB Leipzig. Nach einem 1:1 gegen Manchester United unter der Woche schloss Leeds die Vorbereitungen auf den ersten Spieltag am 15. August in dominanter Manier ab und zerlegte den FC Augsburg mit 4:0, sodass die Offensive auf Hochtouren läuft.

Direkter Vergleich: Intensive Duelle mit knappen Abständen

Spiele zwischen Nottingham Forest und Leeds United waren historisch gesehen Begegnungen mit hohem Tempo, geprägt von intensiver Atmosphäre und direktem Fußball. Bemerkenswert ist, dass beide Klubs sich gleich zu Beginn des Kalenders 2026/27 sehr gut kennenlernen werden, denn sie treffen innerhalb von drei Tagen zweimal aufeinander. Auf diesen Premier-League-Auftakt folgt direkt das Wiedersehen in der zweiten Runde des EFL Cup im City Ground.

Voraussichtliche Aufstellungen

Nottingham Forest: Sels; Diomande, Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, Sangare, Williams; Gibbs-White, Jesus; Wood

Leeds United: Trafford; Rodon, Bijol, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Stach, Justin; Wilson, Aaronson; Calvert-Lewin

Teamnews & Kader

Nottingham Forest vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aufstellung
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
26M. Sels31N. Milenkovic5Murillo2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams34O. Aina21X. Schlager6Ibrahim Sangaré10M. Gibbs-White19I. Jesus1J. Trafford15J. Bijol6J. Rodon5T. Muharemovic4E. Ampadu24J. Justin2J. Bogle18A. Stach11B. Aaronson9D. Calvert-Lewin17H. Wilson
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
Nottingham Forest

Startelf

Leeds

Trainer

  • O. Glasner
  • D. Farke

Oliver Glasner muss für den Saisonauftakt von Forest einen bestätigten Ausfall verkraften, Nicolo Savona wird als verletzt geführt. Sperren gibt es bei den Gastgebern keine, und eine wahrscheinliche Startelf wurde vor dem Anpfiff noch nicht bestätigt. Weitere Updates zu den Teamnews werden näher am Spiel ergänzt.

Bei den Gästen muss Daniel Farke auf Torhüter Lucas Perri und Flügelspieler Gabriel Gudmundsson verzichten, die beide verletzungsbedingt ausfallen. Leeds hat keine gesperrten Spieler, und zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine voraussichtliche Elf veröffentlicht. Updates folgen, sobald der Klub weitere Informationen bereitstellt.

Form

NFO

NFO - Form

SCP
N4-1
UDI
N1-0
BAR
N0-1
B04
S2-1
B29
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEE

LEE - Form

SUN
S1-0
LIV
S2-4
RBL
S2-0
MUN
N1-1
FCA
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Nottingham Forest geht mit einer durchwachsenen Vorbereitung in die neue Saison und holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege bei drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0 gegen Brest am 16. August, nachdem vier Tage zuvor ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen gelungen war. Vor diesen beiden Siegen verlor Forest gegen Barcelona (0:1), Udinese (0:1) und Sporting CP (1:4), wobei vor allem die deutliche Niederlage gegen Sporting früh Fragen zur defensiven Ordnung aufwarf. In diesen fünf Partien erzielte Forest fünf Tore und kassierte sieben.

Leeds United reist in deutlich stärkerer Form an und gewann vier der letzten fünf Vorbereitungsspiele. Das jüngste Resultat war ein 4:0 gegen Augsburg am 15. August, zudem schlug Leeds RB Leipzig mit 2:0 und Sunderland mit 1:0. Der 2:4-Sieg gegen Liverpool gehört zu den auffälligsten Ergebnissen des Sommers, auch wenn ein 1:1 gegen Manchester United, das im Datensatz als Niederlage erfasst ist, die Siegesserie unterbrach. Leeds erzielte in den letzten vier Vorbereitungsspielen neun Tore und kassierte eines.

Direkter Vergleich

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenLeeds
2
0
3
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Duell dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Leeds United in einem Premier-League-Spiel an der Elland Road mit 3:1 gewann. Davor hatte Nottingham Forest im November 2025 einen 3:1-Heimsieg im City Ground gefeiert. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen, zu denen drei Premier-League-Duelle und ein Testspiel in der Vorbereitung zählen, gewann jede Mannschaft zweimal, die Bilanz ist also ausgeglichen.

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