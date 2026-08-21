Nottingham Forest gegen Leeds United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest und Leeds United stoßen am 22. August 2026 um 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) an.

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Auftaktwochenende mit Spannung am Trent

Nottingham Forest startet mit einem Heimspiel in die Premier-League-Saison 2026/27 und empfängt Leeds United am 1. Spieltag im City Ground. Angetrieben von der leidenschaftlichen Unterstützung im eigenen Stadion will Forest früh die Kontrolle am Trent übernehmen und den Schwung in eine anspruchsvolle neue nationale Saison mitnehmen. Für Leeds ist die Reise nach Nottingham am ersten Spieltag ein unmittelbarer Härtetest mit hoher Intensität, um die eigene Bereitschaft für die höchste Spielklasse direkt zum Auftakt zu überprüfen.

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Die Vorbereitungstests von Forest in Europa und ein starker Heimabschluss

Nottingham Forest geht nach einer umfangreichen Saisonvorbereitung in ganz Europa in den Saisonauftakt. Nach Siegen gegen Notts County und Blackburn Rovers zum Start in den Sommer sammelte Forest bei einer anspruchsvollen Tour in Portugal und in Tests gegen europäische Gegner wertvolle Minuten. Zum Abschluss der Vorbereitung präsentierte sich das Team zu Hause in starker Form, holte einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen und zeigte anschließend am 16. August bei einem 2:0 gegen Stade Brestois eine beeindruckende Leistung.

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Die Ausrufezeichen von Leeds in namhaften Testspielen

Leeds United reist mit Rückenwind aus einer auffälligen Sommervorbereitung ins City Ground. Leeds zeigte Anfang August mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Liverpool früh große Offensivgefahr, gefolgt von einem souveränen 2:0 gegen RB Leipzig. Nach einem 1:1 gegen Manchester United unter der Woche schloss Leeds die Vorbereitungen auf den ersten Spieltag am 15. August in dominanter Manier ab und zerlegte den FC Augsburg mit 4:0, sodass die Offensive auf Hochtouren läuft.

Direkter Vergleich: Intensive Duelle mit knappen Abständen

Spiele zwischen Nottingham Forest und Leeds United waren historisch gesehen Begegnungen mit hohem Tempo, geprägt von intensiver Atmosphäre und direktem Fußball. Bemerkenswert ist, dass beide Klubs sich gleich zu Beginn des Kalenders 2026/27 sehr gut kennenlernen werden, denn sie treffen innerhalb von drei Tagen zweimal aufeinander. Auf diesen Premier-League-Auftakt folgt direkt das Wiedersehen in der zweiten Runde des EFL Cup im City Ground.

Voraussichtliche Aufstellungen

Nottingham Forest: Sels; Diomande, Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, Sangare, Williams; Gibbs-White, Jesus; Wood

Leeds United: Trafford; Rodon, Bijol, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Stach, Justin; Wilson, Aaronson; Calvert-Lewin

Teamnews & Kader

Oliver Glasner muss für den Saisonauftakt von Forest einen bestätigten Ausfall verkraften, Nicolo Savona wird als verletzt geführt. Sperren gibt es bei den Gastgebern keine, und eine wahrscheinliche Startelf wurde vor dem Anpfiff noch nicht bestätigt. Weitere Updates zu den Teamnews werden näher am Spiel ergänzt.

Bei den Gästen muss Daniel Farke auf Torhüter Lucas Perri und Flügelspieler Gabriel Gudmundsson verzichten, die beide verletzungsbedingt ausfallen. Leeds hat keine gesperrten Spieler, und zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine voraussichtliche Elf veröffentlicht. Updates folgen, sobald der Klub weitere Informationen bereitstellt.

Form

Nottingham Forest geht mit einer durchwachsenen Vorbereitung in die neue Saison und holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege bei drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0 gegen Brest am 16. August, nachdem vier Tage zuvor ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen gelungen war. Vor diesen beiden Siegen verlor Forest gegen Barcelona (0:1), Udinese (0:1) und Sporting CP (1:4), wobei vor allem die deutliche Niederlage gegen Sporting früh Fragen zur defensiven Ordnung aufwarf. In diesen fünf Partien erzielte Forest fünf Tore und kassierte sieben.

Leeds United reist in deutlich stärkerer Form an und gewann vier der letzten fünf Vorbereitungsspiele. Das jüngste Resultat war ein 4:0 gegen Augsburg am 15. August, zudem schlug Leeds RB Leipzig mit 2:0 und Sunderland mit 1:0. Der 2:4-Sieg gegen Liverpool gehört zu den auffälligsten Ergebnissen des Sommers, auch wenn ein 1:1 gegen Manchester United, das im Datensatz als Niederlage erfasst ist, die Siegesserie unterbrach. Leeds erzielte in den letzten vier Vorbereitungsspielen neun Tore und kassierte eines.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Leeds United in einem Premier-League-Spiel an der Elland Road mit 3:1 gewann. Davor hatte Nottingham Forest im November 2025 einen 3:1-Heimsieg im City Ground gefeiert. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen, zu denen drei Premier-League-Duelle und ein Testspiel in der Vorbereitung zählen, gewann jede Mannschaft zweimal, die Bilanz ist also ausgeglichen.