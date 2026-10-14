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Premier League
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Nottingham Forest gegen Arsenal: Premier-League-Vorschau – der Meister muss Boden gutmachen

Nottingham Forest - FC Arsenal
Nottingham Forest
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Premier League
M. Arteta
B. Guimaraes
R. Calafiori
D. Ndoye
M. Gibbs-White
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
Champions League

Ausführliche Spielvorschau auf Nottingham Forest gegen Arsenal in der Premier League. Wir sprechen über Taktik, Personal, Form und mehr.

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Premier League - Spielwoche 7
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest gegen Arsenal wird am 18. Oktober 2026 um 11:30 Uhr EST und 15:30 Uhr GMT angepfiffen.

Arsenal reist nach der Rückkehr in die Erfolgsspur zu Forest

Mikel Arteta und Arsenal hatten die gesamte dreiwöchige Länderspielpause Zeit, die 0:3-Niederlage gegen Brighton zu verdauen. Die Antwort fiel perfekt aus: Am Samstag gelang ein 2:1-Sieg gegen Leeds, das bis zu diesem Wochenende noch ungeschlagen gewesen war. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem Gegentor durch Leeds in der 55. Minute kämpfte sich Arsenal zurück. Riccardo Calafiori und der eingewechselte Bruno Guimaraes trafen zum Sieg. Anschließend gewann Arsenal in der Champions League mit 3:0 gegen Lille. Die Tore erzielten Eberechi Eze, Jurrien Timber und Bukayo Saka.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSGetty Images

Forest kommt noch nicht in Schwung

Nottingham Forest ist unter dem neuen Trainer Pierre Sage wechselhaft gestartet. Aus den ersten sechs Spielen holte das Team fünf Punkte, verlor aber die letzten beiden Partien. Bemerkenswert ist, dass Forest in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zu Hause noch sieglos ist: Auf Niederlagen gegen Coventry und Leeds folgte ein 0:0 gegen das angeschlagene Tottenham. Sage dürfte die mangelnde Chancenverwertung seiner Mannschaft beklagen. Sie erspielte sich gegen Crystal Palace acht Großchancen und verlor dennoch mit 1:3. Forest hofft, es dem Meister schwerzumachen, nachdem es in den letzten beiden Premier-League-Duellen mit Arsenal an diesem Spielort ohne Gegentor geblieben war.

Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images


Wichtige Zahlen und Verletztenlage

  • Bei Forest fallen Igor Jesus, Nikola Milenkovic und Nicolo Savona verletzt aus.
  • Arsenal muss weiterhin auf William Saliba und Christos Tzolis verzichten, hat ansonsten aber keine Verletzten.
  • Arsenal blieb in keinem der letzten drei Pflichtspiele ohne Gegentor.
  • Die letzten beiden Premier-League-Duelle dieser Mannschaften im City Ground endeten 0:0.
Nottingham Forest v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Personal und Kader

Nottingham Forest vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Glasner

Oliver Glasner muss verletzungsbedingt auf Igor Jesus, Nikola Milenkovic und Nicolo Savona verzichten. Sperren betreffen seinen Kader derzeit nicht. Angaben zur voraussichtlichen Aufstellung folgen näher am Anpfiff.

Mikel Arteta muss ohne William Saliba und Christos Tzolis planen, die beide als verletzt geführt werden. Für die Auswärtsmannschaft sind keine Sperren verzeichnet. Weitere Informationen zum Kader folgen vor dem Spiel.

Form

NFO

NFO - Form

LIV
U2-2
TOT
U0-0
AVL
S1-2
COV
N0-1
CRY
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ARS

ARS - Form

SUN
S0-2
IPS
S2-4
BHA
N3-0
LEE
S2-1
LIL
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Nottingham Forest verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Premier-League-Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Crystal Palace. Auch gegen Coventry City verlor Forest in der Liga mit 0:1. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Aston Villa mit 2:1. Gegen Tottenham spielte Forest 0:0, gegen Liverpool 2:2. In diesen fünf Spielen erzielte Forest fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Arsenal hat in den letzten fünf Pflichtspielen dreimal gewonnen, einmal verloren und kein Unentschieden erzielt. Das jüngste Spiel war ein 2:1-Sieg in der Premier League gegen Leeds United. Im Carabao Cup gelang zudem ein 2:4-Sieg gegen Ipswich Town. Arsenals einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Brighton. In fünf Spielen erzielte Arsenal zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenFC Arsenal
0
2
3
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
END
Premier League
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FC Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
END
1Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Duell dieser beiden Mannschaften im City Ground endete am 17. Januar 2026 in der Premier League mit 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal dreimal, zwei Partien endeten unentschieden. Forest wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg. Zu Arsenals Erfolgen gehören zwei 3:0-Siege im Emirates und ein 2:1-Sieg im City Ground im Januar 2024. Beide torlosen Unentschieden fanden in Nottingham statt.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
U
S
U
U
U
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
8
HullHullHUL
623186+29
U
N
U
U
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
N
S
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
N
S
N
U
S
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Arsenal steht auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle und mischt im Titelrennen mit. Nottingham Forest liegt auf Rang 14. Damit trifft eine Mannschaft mit echten Ambitionen an der Tabellenspitze auf ein Team, das sich von den unteren Tabellenregionen absetzen will.

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