Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest gegen Arsenal wird am 18. Oktober 2026 um 11:30 Uhr EST und 15:30 Uhr GMT angepfiffen.

Arsenal reist nach der Rückkehr in die Erfolgsspur zu Forest

Mikel Arteta und Arsenal hatten die gesamte dreiwöchige Länderspielpause Zeit, die 0:3-Niederlage gegen Brighton zu verdauen. Die Antwort fiel perfekt aus: Am Samstag gelang ein 2:1-Sieg gegen Leeds, das bis zu diesem Wochenende noch ungeschlagen gewesen war. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem Gegentor durch Leeds in der 55. Minute kämpfte sich Arsenal zurück. Riccardo Calafiori und der eingewechselte Bruno Guimaraes trafen zum Sieg. Anschließend gewann Arsenal in der Champions League mit 3:0 gegen Lille. Die Tore erzielten Eberechi Eze, Jurrien Timber und Bukayo Saka.

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Forest kommt noch nicht in Schwung

Nottingham Forest ist unter dem neuen Trainer Pierre Sage wechselhaft gestartet. Aus den ersten sechs Spielen holte das Team fünf Punkte, verlor aber die letzten beiden Partien. Bemerkenswert ist, dass Forest in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zu Hause noch sieglos ist: Auf Niederlagen gegen Coventry und Leeds folgte ein 0:0 gegen das angeschlagene Tottenham. Sage dürfte die mangelnde Chancenverwertung seiner Mannschaft beklagen. Sie erspielte sich gegen Crystal Palace acht Großchancen und verlor dennoch mit 1:3. Forest hofft, es dem Meister schwerzumachen, nachdem es in den letzten beiden Premier-League-Duellen mit Arsenal an diesem Spielort ohne Gegentor geblieben war.

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Wichtige Zahlen und Verletztenlage

Bei Forest fallen Igor Jesus, Nikola Milenkovic und Nicolo Savona verletzt aus.

Arsenal muss weiterhin auf William Saliba und Christos Tzolis verzichten, hat ansonsten aber keine Verletzten.

Arsenal blieb in keinem der letzten drei Pflichtspiele ohne Gegentor.

Die letzten beiden Premier-League-Duelle dieser Mannschaften im City Ground endeten 0:0.

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Personal und Kader

Oliver Glasner muss verletzungsbedingt auf Igor Jesus, Nikola Milenkovic und Nicolo Savona verzichten. Sperren betreffen seinen Kader derzeit nicht. Angaben zur voraussichtlichen Aufstellung folgen näher am Anpfiff.

Mikel Arteta muss ohne William Saliba und Christos Tzolis planen, die beide als verletzt geführt werden. Für die Auswärtsmannschaft sind keine Sperren verzeichnet. Weitere Informationen zum Kader folgen vor dem Spiel.

Form

Nottingham Forest verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Premier-League-Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Crystal Palace. Auch gegen Coventry City verlor Forest in der Liga mit 0:1. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Aston Villa mit 2:1. Gegen Tottenham spielte Forest 0:0, gegen Liverpool 2:2. In diesen fünf Spielen erzielte Forest fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Arsenal hat in den letzten fünf Pflichtspielen dreimal gewonnen, einmal verloren und kein Unentschieden erzielt. Das jüngste Spiel war ein 2:1-Sieg in der Premier League gegen Leeds United. Im Carabao Cup gelang zudem ein 2:4-Sieg gegen Ipswich Town. Arsenals einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Brighton. In fünf Spielen erzielte Arsenal zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell dieser beiden Mannschaften im City Ground endete am 17. Januar 2026 in der Premier League mit 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal dreimal, zwei Partien endeten unentschieden. Forest wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg. Zu Arsenals Erfolgen gehören zwei 3:0-Siege im Emirates und ein 2:1-Sieg im City Ground im Januar 2024. Beide torlosen Unentschieden fanden in Nottingham statt.

Tabelle

Arsenal steht auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle und mischt im Titelrennen mit. Nottingham Forest liegt auf Rang 14. Damit trifft eine Mannschaft mit echten Ambitionen an der Tabellenspitze auf ein Team, das sich von den unteren Tabellenregionen absetzen will.