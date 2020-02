Norwich City vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung der Premier League

In der Premier League empfängt Abstiegskandidat Norwich City den scheinbar unbesiegbaren FC Liverpool. Hier gibt's alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

In der Premier League zieht der in der laufenden Saison einsam seine Kreise. Am 26. Spieltag bekommt es der bislang ungeschlagene Tabellenführer mit Schlusslicht zu tun. Sollen heute ausgerechnet die abstiegsgefährdeten Canaries für die erste Niederlage sorgen? Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Vor zwei Wochen hatte Liverpool zunächst den mit 4:0 (0:0) besiegt, anschließend machte eine ausschließlich mit Youngstern bestückte Mannschaft durch ein 1:0 (0:0) gegen Shrewsbury Town den Einzug in die nächste Runde des FA-Cups perfekt.

Durch den gesplitteten Spieltag, bei dem die ersten Partien bereits am vergangenen Wochenende ausgetragen wurden, konnten sich auch die Hausherren nach dem 0:0 bei etwas länger als gewohnt ausruhen und weitere Kräfte für den Abstiegskampf tanken.

Norwich City gegen den FC Liverpool wird heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen: Goal liefert Euch in diesem Artikel alles Wissenswerte zur Übertragung der Premier League. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Norwich City gegen den FC Liverpool: Das Duell in der Übersicht

Duell Norwich City - FC Liverpool Datum Samstag, 15. Februar 2020 | 18.30 Uhr Ort Carrow Road, Norwich Zuschauer 27.244 Plätze

FC Liverpool bei Norwich City heute live im TV schauen: So geht's!

Schon seit einigen Jahren ist die Premier League hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Seit dieser Saison laufen ausgewählte Partien des englischen Oberhauses live und exklusiv bei Sky. Eines sei daher bereits an dieser Stelle verraten: Auch Norwich gegen Liverpool wird heute beim Bezahlsender laufen.

Sky zeigt / überträgt Norwich City gegen den FC Liverpool heute live im TV

Sky startet ab 18.20 Uhr und somit zehn Minuten vor dem Anstoß mit den Vorberichten. Auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD wird Euch Kommentator Joachim Hebel am Mikrofon durch die kompletten 90 Minuten an der Carrow Road begleiten.

Norwich City vs. FC Liverpool heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung : Samstag, 15. Februar, 18.20 Uhr

: Samstag, 15. Februar, 18.20 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Übertragung des Einzelspiels : Sky Sport 1 (Sky Sport 1 HD)

: Sky Sport 1 (Sky Sport 1 HD) Kommentator: Joachim Hebel

Kostenlos könnt Ihr Sky allerdings nicht empfangen. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, das Ihr in verschiedenen Paketen und zu unterschiedlichen Preisen buchen könnt. Um die Premier League und somit auch Norwich vs. Liverpool live sehen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket.

Alle Infos zu einem Sky-Abo entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite des Senders.

Norwich City vs. FC Liverpool: Die Premier League im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Da die Premier League im TV exklusiv bei Sky übertragen wird, ist der Pay-TV-Sender auch die einzige Lösung, um Norwich gegen Liverpool im LIVE-STREAM zu verfolgen. Ihr könnt das LIVE-Angebot des Senders jedoch auf verschiedene Arten streamen.

Sky Go zeigt / überträgt Norwich vs. Liverpool im LIVE-STREAM

Wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid und ein Abo abgeschlossen habt, erhaltet Ihr damit automatisch auch einen PIN für Sky Go. Damit könnt Ihr Euch nun online einloggen und das Programm von Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Neben dem Login-PIN braucht Ihr zudem auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die hier für Eure mobilen Geräte zum Download stehen:

Sky Ticket zeigt / überträgt Norwich vs. Liverpool heute im LIVE-STREAM

Wenn Ihr spontan in den Genuss von Live-Sport kommen möchtet, aber auf ein langfristiges Abonnement verzichten möchtet, ist Sky Ticket.

Den Zugang zur Plattform schaltet Ihr im Gegensatz zu Sky Go mit einer separaten Zahlung frei, anschließend könnt Ihr hier ebenfalls die Premier League im LIVE-STREAM sehen.

Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Norwich City gegen den FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Liverpool zu Gast bei Norwich City: Die Premier League im LIVE-TICKER verfolgen

Viele Webseiten bieten als Alternative zur TV-Übertragung auch einen LIVE-TICKER für die Premier League an. In der Flut der verschiedenen Angebote kann man aber schnell die Übersicht verlieren. Deshalb möchten wir Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu Norwich vs. Liverpool ans Herz legen.

Mit schnellen Aktualisierungen und ausführlichen Beschreibungen halten wir Euch immer über die aktuellen Ereignisse an der Carrow Road auf dem Laufenden. Interessante Statistiken machen den LIVE-TICKER außerdem zu einer hilfreichen Ergänzung zur TV-Übertragung. Schon 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir mit der Berichterstattung.