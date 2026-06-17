Norwegen vs. Senegal: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I New York/New Jersey Stadium

Norwegen gegen Senegal: Anpfiff am 22. Juni 2026 um 20:00 Uhr EST und 00:00 Uhr GMT.

Hintergrundinformationen

Norwegen gewann sein Auftaktspiel zur WM 4:1 gegen den Irak; Erling Haaland von Manchester City erzielte die ersten beiden Tore.

Senegals „Löwen von Teranga“ setzten im Auftaktspiel gegen den Vizeweltmeister von 2022, Frankreich, auf schnelle Konter, verloren jedoch 1:3 gegen den Titelträger von 2018. Mit ihrem direkten Angriffstrio Ismaila Sarr, Nicolas Jackson und Sadio Mané wollen sie Norwegen vor Probleme stellen.

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Norwegens Schlüsselspieler und Trainerprofil

Erling Haaland liefert eine umfassende Spielvorschau auf Norwegen gegen Senegal bei der WM 2026. Wir sprechen über Taktik, Mannschaftsnachrichten und mehr.

Erling Haaland führt die Spitze an und gilt als gefährlichster Stürmer des Turniers. An seiner Seite steht voraussichtlich Alexander Sørloth, der ebenfalls körperlich spielt und früh presst. Dahinter lenkt Arsenal-Regisseur Martin Ødegaard aus dem offensiven Mittelfeld die Aktionen. Im Mittelfeld arbeitet Sander Berge als defensiver Schutzwall, während das Innenverteidiger-Duo Leo Østigård und Kristoffer Ajer die Abwehr organisiert, um Torhüter Ørjan Nyland zu schützen. Trainer Ståle Solbakken setzt auf ein aggressives 4-3-3-System mit hohem Pressing, das den Spielaufbau des Gegners früh stört und Kontrolle durch körperliche und technische Überlegenheit erzeugt. Seine Taktik lebt von strikter Positionsdisziplin in der Viererkette, von einem unermüdlichen Mittelfeldanker, der Spielmacher Martin Ødegaard freie Bahn gibt, sowie von Tempo im letzten Drittel.

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Die Schlüsselspieler Senegals und das Profil des Trainers

Das in Saudi-Arabien spielende Trio Sadio Mané, Kalidou Koulibaly und Edouard Mendy bildet das erfahrene Rückgrat der Senegalesen. Der frühere Liverpool-Stürmer Mané gilt als ikonenhaftester Spieler der Landesgeschichte und führt das Team an. Mendy hütet das Tor, sein früherer Chelsea-Kollege Koulibaly dirigiert die Viererkette. Im Mittelfeld wirkt Pape Sarr von Tottenham, im Sturm spielt Nicolas Jackson, den der FC Bayern von Chelsea ausgeliehen hat.

Der aktuelle Trainer Pape Thiaw übernahm im Dezember 2024 von Aliou Cissé und führte die Mannschaft 2025 zum Afrika-Cup-Titel. Die "Löwen von Teranga" gaben das Finale wegen eines Protest-Walk-outs auf, weshalb Marokko ein 3:0 durch Forfait erhielt.

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Voraussichtliche Aufstellung Norwegens

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Voraussichtliche Aufstellung Senegals

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye; Sarr, Jackson, Mané.

Norwegens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Verteidiger: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genua), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Mittelfeld: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Stürmer: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Senegals 26-köpfiger Kader

Torhüter: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).

Verteidiger: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Mittelfeld: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern München).

Stürmer: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern München), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Team-News & Aufstellungen

Der norwegische Nationaltrainer Ståle Solbakken hat vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben, und der Kader meldet keine Verletzungen oder Sperren. Aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff, sobald ein klareres Bild der Mannschaftssituation vorliegt.

Auch Senegals Trainer Pape Thiaw hat noch keine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben, und bislang wurden keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Norwegens aktuelle Formkurve

Norwegen hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Das letzte Spiel endete am 7. Juni 1:1 gegen Marokko, nachdem die Mannschaft am 1. Juni einen 3:1-Sieg gegen Schweden geholt hatte. Zuvor folgte im März ein 0:0 gegen die Schweiz, im November 2025 besiegte Norwegen in der UEFA-WM-Qualifikation Italien 4:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen die Niederlande im März. In diesen fünf Spielen erzielte Norwegen 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Senegal hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Saudi-Arabien am 9. Juni, zuvor verlor die Mannschaft am 31. Mai 3:2 gegen die USA. Zuvor besiegten sie im März Gambia 3:1 und Peru 2:0. Die höchste Niederlage in dieser Serie war ein 0:3 gegen Marokko beim Afrika-Cup im Januar 2026.

Bilanz der direkten Begegnungen

NOR Letztes Spiel SEN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Senegal 2 - 1 Norwegen 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die einzige direkte Begegnung gewannen die Senegalesen am 1. März 2006 in einem Freundschaftsspiel zu Hause mit 2:1. Weitere Spiele zwischen den beiden Ländern verzeichnet die Statistik nicht.

Tabellenstand

In Gruppe I belegt Norwegen vor der Partie Platz drei, Senegal Rang vier.