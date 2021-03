Norwegen vs. Türkei: TV, LIVE-STREAM und Co.: Die Übertragung der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation kommt es am zweiten Spieltag zum Duell Norwegen vs. Türkei. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie übertragen wird.

Ab 21. November 2022 rollt in Katar der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 - zuerst müssen die potentiellen Teilnehmer aber noch die Qualifikation überstehen. Für die Mitglieder des europäischen Kontinental-Verbands beginnt der Weg nach Katar daher bereits schon diese Woche, wenn die ersten Spiele der European Qualifiers angepfiffen werden.

Am zweiten Spieltag der Gruppe G treffen dabei am Samstag, den 27.03.2021 mit Norwegen und der Türkei zwei Mannschaften aufeinander, die sich große Chancen auf eine WM-Teilnahme ausrechnen - und daher im direkten Duell dringend einen Sieg brauchen, wurde doch mit den Niederlanden ein weiterer ernsthafter Konkurrent in die Gruppe gelost.

Für Freunde der Bundesliga stellt das Aufeinandertreffen zugleich auch ein Wiedersehen mit vielen (alten) Bekannten dar. So setzt Headcoach Senol Günes bei der Türkei mit Kenan Karaman, Cenk Tosun, Hakan Calhanoglu, Caglar Söyünkü , Kaan Ayhan und Ozan Kabak auf sechs ehemalige Bundesliga-Akteure, Norwegen hat mit Rune Jarstein, Julian Ryerson, Mats Möller-Dähli, Alexander Sörloth, Joshua King und nicht zuletzt Dortmunds Erling Braut Haaland sowie dem Ex-Kölner Stale Solbakken auf der Trainerbank ebenfalls einige vertraute Gesichter im Aufgebot.

Anstoß der im spanischen Malaga stattfindenden Partie ist am Samstagabend (27.03.2021) um 18 Uhr.

Norwegen vs. Türkei wird im LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel lest Ihr wann und wo. Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen der Begegnung.

Norwegen vs. Türkei: Die Begegnung der WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Norwegen vs. Türkei Wettbewerb WM-Qualifikation, European Qualifiers (2. Spieltag) Ort La Rosaleda, Malaga/Spanien Datum 27.03.2021 | 18 Uhr

WM-Qualifkation: Wo Norwegen vs. Türkei live übertragen wird

Die gute Nachricht: Alle Spiele der europäischen Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022, und dementsprechend auch das Duell zwischen Norwegen und der Türkei werden in Deutschland live und in voller Länge übertragen. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr die Partie verfolgen könnt.

Norwegen vs. Türkei: Live auf DAZN

In Deutschland könnt Ihr Norwegen vs. Türkei auf DAZN in ganzer Länge per LIVE-STREAM sehen. Dank des Probemonats geht das für Neukunden sogar völlig kostenfrei: Die ersten vier Wochen des Abonnements sind nämlich gratis. Nach Ablauf der vierwöchigen Testperiode werden für ein Abonnement von DAZN dann 119,99 Euro jährlich oder 11,99 Euro pro Monat fällig.

Mithilfe der DAZN-App, die für Abonnenten kostenlos zum Download bereitsteht, könnt ihr das umfangreiche Angebot von DAZN dann auch allen gängigen mobilen Endgärten genießen. Auch auf dem großen Bildschirm könnt Ihr alle LIVE-STREAMs verfolgen, entweder via App auf einem Smart-TV, oder indem Ihr die App auf einer an den Fernsehbildschirm angeschlossenen Spielekonsole installiert. Die vollständige Liste mit allen unterstützten Devices sowie die Links zum Herunterladen der DAZN-App auf den entsprechenden Geräten könnt Ihr hier finden.

Neben der WM-Qualifkation zeigt DAZN auch viele Vereinswettbewerbe, darunter Spiele der Bundesliga und Champions League sowie viele weitere Sportarten. Das komplette Programm könnt Ihr hier nachlesen.

Norwegen vs. Türkei: Die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN überträgt alle Partien der europäischen WM-Qualikation live und in voller Länge. Pünktlich zum Anpfiff um 18.00 Uhr beginnt DAZN mit der Übertragung der Partie Norwegen vs. Türkei, Nico Seepe berichtet als Kommentator live vom Spielgeschehen im La Rosaleda.

Die Highlights von Norwegen vs. Türkei bei DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff serviert DAZN in der Mediathek die Höhepunkte des Spiels zwischen Norwegen und der Türkei und weiterer Begegnungen der WM-Qualifikation. Ihr habt das Spiel verpasst? Auch dann hat DAZN das passende Angebot parat: Alle Spiele sind auch nach Spielende weiterhin im Re-Live mit Originalkommentator abrufbar.

Norwegen vs. Türkei: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Welche Anfangsformationen schicken Stale Solbakken und Senol Günes im La Rosaleda aufs Feld? Hier erfahrt Ihr es, sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden.

Norwegen vs. Türkei im LIVE-TICKER

Ihr könnt die Partie nicht live sehen, wollt aber trotzdem kein Spielereignis verpassen? Goal bleibt für euch mit dem LIVE-TICKER am Ball! Statistiken und Hintergrundinformationen rund um die Partie sind inklusive. Hier geht's lang!