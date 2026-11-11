So sehen Sie Norwegen gegen Wales mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Norwegen empfängt Wales im Ullevaal Stadion in Oslo in der Gruppenphase der UEFA Nations League A. Beide Teams wollen ihre Position in Gruppe A4 verbessern, bevor das Länderspielfenster endet.

Norwegen unter Staale Solbakken fehlte in dieser Nations-League-Saison die Konstanz: Aus den letzten vier Gruppenspielen holte das Team nur einen Sieg. Norwegen braucht Punkte, um den letzten Gruppenplatz zu vermeiden.

Craig Bellamys Wales reist nach Oslo, nachdem es Norwegen im Hinspiel im Oktober mit 2:1 besiegt hat. Dieses Ergebnis gibt dem Team Zuversicht für das erneute Duell. Wales steht in der Gruppe auf Platz drei, ist aber vor dem Abstieg noch nicht sicher.

Norwegen zeigte sich zuletzt anfällig für Gegentore und kassierte in seinen jüngsten Spielen zahlreiche Treffer. Wales will diese Schwäche auswärts ausnutzen, muss aber auch mit eigenen defensiven Schwächen umgehen.

Die Ausgangslage in Gruppe A4 verleiht dieser Partie zusätzliche Bedeutung. Portugal hat sich bereits einen Platz im Viertelfinale gesichert und kämpft um den Gruppensieg, während die Teams dahinter versuchen, den Abstieg zu vermeiden. Für Norwegen und Wales zählt jeder Punkt.

Bellamys Team hat gezeigt, dass es auf diesem Niveau mithalten kann. Ein zweiter Sieg gegen Norwegen innerhalb von sechs Wochen würde seine Chancen auf den Verbleib in der Nations League deutlich verbessern.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Norwegen gegen Wales live zu sehen, darunter die Anstoßzeit, die Kadernews und die jüngsten Ergebnisse beider Teams.

Kadernews und Aufgebote