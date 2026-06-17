Weltmeisterschaft - WM Gruppe I New York/New Jersey Stadium

Norwegen gegen Senegal: Anpfiff am 22. Juni 2026 um 20:00 Uhr EST und 00:00 Uhr GMT.

Hintergrundinformationen

Norwegen gewann sein Auftaktspiel zur WM 4:1 gegen den Irak; Erling Haaland von Manchester City erzielte die ersten beiden Tore.

Senegals "Löwen von Teranga" setzten im Auftaktspiel gegen den Vizeweltmeister von 2022, Frankreich, bei Kontern immer wieder Akzente, verloren jedoch 1:3 gegen den Weltmeister von 2018. Mit ihrem direkten Angriffstrio Ismaila Sarr, Nicolas Jackson und Sadio Mané wollen sie Norwegen vor Probleme stellen.

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Norwegens Schlüsselspieler und Trainerprofil

Erling Haaland wird als gefürchtetster Torjäger des Turniers die Spitze bilden, Alexander Sørloth agiert daneben oder neben ihm in einer körperbetonten, hochpressenden Sturmreihe. Direkt dahinter lenkt Arsenal-Regisseur Martin Ødegaard aus dem offensiven Mittelfeld die Fäden. Im Mittelfeld arbeitet Sander Berge als defensives Schild, während die Innenverteidiger Leo Østigård und Kristoffer Ajer die Abwehr organisieren, um Torhüter Ørjan Nyland zu schützen. Trainer Ståle Solbakken setzt auf ein aggressives 4-3-3-System mit hohem Pressing, das den Spielaufbau des Gegners früh stört und Kontrolle durch körperliche und technische Überlegenheit erzeugt. Seine Taktik lebt von strikter Positionsdisziplin in der Viererkette, von einem laufstarken Sechser, der Ødegaard den Rücken freihält, und von schnellem Spiel im letzten Drittel.

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Die Schlüsselspieler Senegals und das Profil des Trainers

Das in Saudi-Arabien spielende Trio Sadio Mané, Kalidou Koulibaly und Edouard Mendy bildet das erfahrene Rückgrat der senegalesischen Mannschaft. Der frühere Liverpool-Stürmer Mané gilt als der bekannteste Spieler der Landesgeschichte und führt die Offensive an. Mendy hütet das Tor, Koulibaly führt die Viererkette. Im Mittelfeld wirkt Pape Sarr von Tottenham, im Sturm spielt Nicolas Jackson, den der FC Bayern von Chelsea ausgeliehen hat.

Der aktuelle Trainer Pape Thiaw übernahm im Dezember 2024 von Aliou Cissé und führte die Mannschaft 2025 zum Afrika-Cup-Titel. Die "Löwen von Teranga" gaben das Finale wegen eines Protest-Walk-outs auf, weshalb Marokko ein 3:0 durch Forfait erhielt.

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Voraussichtliche Aufstellung Norwegens

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Voraussichtliche Aufstellung Senegals

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye; Sarr, Jackson, Mané.

Norwegens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Verteidiger: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genua), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Mittelfeld: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Stürmer: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Senegals 26-köpfiger Kader

Torhüter: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).

Verteidiger: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Mittelfeld: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern München).

Stürmer: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern München), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Team-News & Aufstellungen

Der norwegische Nationaltrainer Ståle Solbakken hat vor dem Spiel noch keine Startelf genannt. Der Kader meldet keine Verletzten oder Gesperrten. Kurz vor Anpfiff folgen aktuelle Informationen, sobald das Bild klarer ist.

Auch Senegals Trainer Pape Thiaw hat noch keine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben, und bislang wurden keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Norwegen hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Das letzte Spiel endete am 7. Juni 1:1 gegen Marokko, nachdem die Mannschaft am 1. Juni einen 3:1-Sieg gegen Schweden geholt hatte. Zuvor folgte im März ein 0:0 gegen die Schweiz, im November 2025 besiegte Norwegen in der UEFA-WM-Qualifikation Italien 4:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen die Niederlande im März. In der gesamten Serie erzielte Norwegen 13 Tore und kassierte vier Gegentore.

Senegal hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0-Unentschieden gegen Saudi-Arabien am 9. Juni, nachdem man am 31. Mai eine 3:2-Niederlage gegen die USA hinnehmen musste. Zuvor besiegte das Team im März Gambia 3:1 und Peru 2:0. Die höchste Pleite in dieser Serie war das 0:3 gegen Marokko beim Afrika-Cup im Januar 2026.

Bilanz der direkten Begegnungen

NOR Letztes Spiel SEN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Senegal 2 - 1 Norwegen 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die einzige direkte Begegnung gewannen die Senegalesen am 1. März 2006 in einem Freundschaftsspiel zu Hause mit 2:1. Weitere Duelle verzeichnen die Statistiken nicht.

Tabellenstand

In Gruppe I belegt Norwegen vor der Partie Platz drei, Senegal liegt auf Rang vier.