Norwegen gegen Frankreich – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Boston Stadium

Norwegen gegen Frankreich startet am 26. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Hintergrund des Spiels

Es ist ein Duell um Platz eins in Gruppe I, bei dem eine starke norwegische Mannschaft auf Frankreich trifft, das zum dritten Mal in Folge das WM-Finale erreichen will. Man Citys Stürmer Erling Haaland erzielte in den beiden bisherigen Spielen Norwegens bei diesem Turnier bereits vier Tore – beim 4:1 gegen den Irak und beim 3:2 gegen Senegal. Auch Frankreich überzeugte: Kylian Mbappé krönte sein 100. Länderspiel mit zwei Treffern gegen den Irak. Der Real-Madrid-Stürmer kommt ebenfalls auf vier Turniertreffer. Die Fans weltweit dürfen ein unterhaltsames Duell erwarten.

Getty Images

Norwegens Schlüsselspieler und Trainer

Erling Haaland ist der Dreh- und Angelpunkt des norwegischen Teams. An der Spitze bildet er mit Alexander Sørloth von Atlético Madrid ein körperbetontes Sturmduo, das früh presst. Direkt dahinter lenkt Martin Ødegaard von Arsenal das Spiel. Im Mittelfeld bildet Sander Berge den defensiven Schutzschild, während das Innenverteidiger-Duo aus Torbjørn Heggem und Kristoffer Ajer die Abwehr koordiniert, um Torhüter Ørjan Nyland zu schützen. Trainer Ståle Solbakken setzt auf ein aggressives 4-3-3-System mit hohem Pressing, das den Spielaufbau des Gegners früh stört und die Partie durch körperliche und technische Überlegenheit kontrolliert. Borussia Dortmunds rechter Außenverteidiger Julian Ryerson musste im Spiel gegen Senegal wegen einer Verletzung früh raus; daher dürfte Marcus Pedersen von Torino sein Ersatz werden.

Getty Images

Frankreichs Schlüsselspieler und Trainer

Im Finale 2022 gegen Argentinien erzielte Mbappé einen Hattrick. Ousmane Dembélé von PSG traf gegen den Irak zu seinem ersten WM-Tor und bestritt damit seine dritte Weltmeisterschaft für Les Bleus. Dembélé hat in dieser Saison 35 Tore erzielt und gewann gerade die Champions League. Unterstützung erhält er von seinen Vereinskollegen Désiré Doué und Bradley Barcola sowie von Michael Olise vom FC Bayern und Rayan Cherki von Manchester City. Olise bereitete beim Sieg gegen den Irak zwei Treffer vor; seine Verbindung mit Mbappé kann die Equipe bis an die Spitze führen. Arsenals William Saliba führt eine talentierte Viererkette an. Der Kader von Didier Deschamps ist so breit besetzt, dass für Real Madrids Spielmacher Eduardo Camavinga kein Platz bleibt.

Getty Images

Voraussichtliche Startaufstellung Norwegens

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Voraussichtliche Startaufstellung Frankreich

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Norwegens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Verteidiger: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Mittelfeld: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Stürmer: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Getty Images

Der 26-köpfige Kader Frankreichs

Torhüter: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Verteidiger: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).

Mittelfeld: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Mailand), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Stürmer: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembélé (Paris St. Germain), Désiré Doué (Paris St. Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Mailand).

Getty Images

Mannschaftsnews & Kader

Staale Solbakken trainiert Norwegen. Zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren der Heimmannschaft liegen derzeit keine Informationen vor. Aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff.

Didier Deschamps trainiert Frankreich. Derzeit liegen keine Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren der Gastmannschaft vor. Aktuelle Informationen fügen wir kurz vor Anpfiff hinzu.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Norwegen hat in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden verbucht, bei einer Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft am 16. Juni ihr WM-Gruppenauftaktspiel mit 4:1 gegen den Irak. Außerdem besiegte sie Schweden im Juni in einem Freundschaftsspiel mit 3:1 und spielte in einem Vorbereitungsspiel vor dem Turnier 1:1 unentschieden gegen Marokko. Ein 0:0 gegen die Schweiz und eine 1:2-Niederlage gegen die Niederlande vervollständigen die Serie. In diesen fünf Spielen erzielte Norwegen neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Frankreich hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Das jüngste Ergebnis war der 3:1-Erfolg gegen Senegal im WM-Auftaktspiel am 16. Juni. Die Mannschaft besiegte außerdem Nordirland 3:1 und gewann Anfang des Jahres in einem Freundschaftsspiel 3:1 in Kolumbien. Ein 1:1 gegen Marokko und eine 2:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste sind die einzigen Ausrutscher in dieser Serie. Frankreich erzielte in den fünf Spielen insgesamt zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

NOR Letzte 2 Spiele FRA 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Frankreich 4 - 0 Norwegen

Norwegen 2 - 1 Frankreich 2 Erzielte Tore 5 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die Teams trafen laut den Aufzeichnungen zweimal aufeinander. Das letzte Duell war am 27. Mai 2014: Frankreich besiegte Norwegen 4:0 im Freundschaftsspiel. Zuvor gewann Norwegen am 11. August 2010 zu Hause 2:1. In der Bilanz führt Frankreich mit einem Sieg, Norwegen hat einen. Frankreich erzielte fünf Tore, Norwegen drei.

Tabelle

In Gruppe I führt Norwegen aktuell die Tabelle an, Frankreich liegt vor diesem Duell auf Rang zwei.