Norwegen gegen England – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - Viertel Finale Miami Stadium

Norwegen gegen England startet am 11. Juli 2026 um 17:00 Uhr EST und 22:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das WM-Viertelfinale Norwegen gegen England

Eine verbesserte norwegische Mannschaft trifft auf die hochgelobten "Three Lions", um sich einen Platz im WM-Halbfinale zu sichern. Mit den beiden besten Stürmern der Welt auf dem Platz dürfte dies ein echtes Highlight werden.

Wie Norwegen und England hierher kamen

Norwegen hat bei dieser WM für Unterhaltung gesorgt. Die Fans peitschten ihr Team mit Gesängen und Ruderbewegungen nach vorne. In fünf Spielen fielen 21 Tore. Der größte Erfolg war der 2:1-Sieg gegen Brasilien im Achtelfinale, den Erling Haaland mit einem Doppelpack sicherte.

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England überstand im Achtelfinale große Widrigkeiten, spielte mehr als 40 Minuten zu zehnt gegen Mexiko im ausverkauften Estadio Azteca und gewann 3:2. Damit stehen die "Three Lions" zum fünften Mal in Folge im Viertelfinale eines großen Turniers.

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Der in Leeds geborene Norweger will Englands Träume zunichte machen

Man-City-Torjäger Erling Haaland will seine Bilanz von sieben Turniertoren ausbauen, unterstützt von Arsenal-Regisseur Martin Ødegaard. In 132 Premier-League-Spielen erzielte der 25-Jährige 112 Tore. Im Nationaltrikot Norwegens hat er 62 Treffer in 51 Partien verbucht und trifft im Schnitt alle 71 Minuten. In den vergangenen 14 Länderspielen war er jedes Mal erfolgreich und kam insgesamt auf 27 Tore. Mit einem weiteren Treffer wäre er der erste Europäer seit Gerd Müller 1970, der in seinen ersten fünf WM-Spielen trifft. Nach nur vier Einsätzen steht er bereits bei sieben Toren.

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Harry Kane ist Englands größte Hoffnung

Da der englische Torjäger Harry Kane Wayne Rooney überholt und nun mit 120 Länderspielen alleiniger Zweiter in der ewigen englischen Bestenliste hinter Peter Shilton ist, will er die Erinnerung an den verschossenen Elfmeter im Viertelfinale 2022 gegen Frankreich tilgen. Mit 85 Toren im Trikot der "Three Lions" ist Kane der beste Stürmer der Welt, der nicht Erling Haaland heißt.

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Team-News

Außenverteidiger David Møller Wolfe bereitet Norwegen Sorgen, nachdem er gegen Brasilien ausgewechselt werden musste. Jarell Quansah fehlt England nach seiner Roten Karte, während Jordan Henderson sich beim Jubeln gegen Mexiko eine ungewöhnliche Handgelenksverletzung zuzog.

Voraussichtliche Aufstellung Norwegen

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Voraussichtliche Aufstellung England

Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Wichtige Statistiken zum Spiel Norwegen gegen England

England hat fünf der letzten sechs WM-K.-o.-Spiele gegen europäische Teams verloren.

In elf der letzten zwölf Spiele Norwegens trafen beide Teams.

In sechs der letzten Pflichtspiele Norwegens fiel nach der 85. Minute ein Tor.

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Norwegens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Verteidiger: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Mittelfeld: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Stürmer: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Englands 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Verteidiger: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mittelfeld: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Stürmer: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, ausgeliehen von Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Team-News & Aufstellungen

Der norwegische Nationaltrainer Staale Solbakken hat noch keine Startelf genannt. Vor dem Viertelfinale meldete die Heimmannschaft keine Verletzungen oder Sperren. Wir ergänzen die Aufstellung kurz vor Anpfiff.

Auch Englands Trainer Thomas Tuchel hat noch keine voraussichtliche Startelf benannt. Bei den "Three Lions" gibt es jedoch einen bestätigten Ausfall: Jordan Henderson scheidet aus dem Turnier aus, weil er sich bei den Jubelfeierlichkeiten nach dem Sieg über Mexiko eine operierte Handgelenksverletzung zugezogen hat. Weitere Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor; weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Norwegen hat vier der letzten fünf WM-Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 1:4 gegen Frankreich in der Gruppenphase. Danach besiegte das Team Senegal 3:2, die Elfenbeinküste 2:1 und schaltete im Achtelfinale Brasilien 2:1 aus. In diesen fünf Partien erzielte Norwegen 10 Tore und kassierte 10 Gegentreffer.

England hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen; einzige Ausbeute war das 0:0 gegen Ghana in der Gruppenphase. Tuchels Team besiegte Kroatien zum Auftakt 4:2, schlug Panama 2:0, setzte sich 2:1 gegen die DR Kongo durch und gewann im Achtelfinale 3:2 gegen Mexiko. In diesen fünf Partien erzielte England elf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

NOR Letzte 2 Spiele ENG 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege England 1 - 0 Norwegen

Norwegen 0 - 1 England 0 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Die Teams trafen zweimal aufeinander, England gewann beide Spiele. Das letzte Duell war ein Testspiel im September 2014, das England 1:0 gewann. Zuvor siegte England im Mai 2012 auswärts in Norwegen 1:0. Beide Spiele waren torarm und endeten durch ein einziges Tor.

Tabelle

Norwegen belegte in der Gruppenphase des Turniers den zweiten Platz in Gruppe I, während England Gruppe L als Erster gewann und als Gruppensieger in die K.o.-Runde einzog.