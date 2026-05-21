



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Fähigkeit, Sperren zu umgehen, die für Live-Sportübertragungen erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Streaming-Rechte: Norwegen sieht das Spiel im Free-TV, Irak schaut auf beIN Sports 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Norwegen teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender NRK und der private Sender TV 2 die Übertragung. Beide Sender zeigen das Spiel im Free-TV und auf ihren Streaming-Plattformen NRK TV und TV 2 Play. Im Irak besitzt beIN Sports die exklusiven Rechte für die Region. beIN SPORTS MAX zeigt das Spiel live auf seinen Premiumkanälen sowie auf den Streamingplattformen TOD und beIN CONNECT.

Wann spielt Norwegen sein nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel zwischen dem Irak und Norwegen steigt im Gillette Stadium. Es ist das Auftaktspiel der Løvene und bringt zwei starke Nationen zusammen, daher zeigen sowohl Free-TV- als auch Premium-Kanäle die Partie.

Details Informationen Gegner Irak Datum Dienstag, 16. Juni 2026 Anpfiff 18:00 Uhr (Ortszeit) / 23:00 Uhr (BST) Stadion Gillette Stadium (Boston Stadium) Stadt Foxborough, Massachusetts, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

WM 2023: NRK und TV 2 zeigen alle Spiele in Norwegen Fußballfans in Norwegen können alle Partien der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft live verfolgen.

Fans, die jeden Moment von Norwegens Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf NRK und TV 2 verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Norwegen bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die norwegische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie die Übertragung, suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und verfolgen Sie das norwegische Team live.

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er sicherstellt, dass Sie über die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream verfügen.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



