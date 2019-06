Nordmazedonien vs. Österreich: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Nordmazedonien trifft in der EM-Quali auf Österreich. Wir erklären, wie Ihr die Partie im LIVE-STREAM, live im TV oder LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 ruft. Am vierten Spieltag der Gruppe G empfängt Nordmazedonien die österreichische Nationalmannschaft . Anstoß in der Telekom-Arena in Skopje ist am Montagabend um 20.45 Uhr.

Auf dem Papier und von der individuellen Klasse her scheint Österreich der Favorit im Duell mit Nordmazedonien. Die Tabelle der Gruppe G zeigt allerdings ein anderes Bild: Das ÖFB-Team ist alles andere als zufriedenstellend mit zwei Niederlagen in die Quali zur Euro 2020 gestartet, feierte am Freitag mit dem 1:0 gegen Slowenien zumindest den ersten Sieg. Nordmazedonien verlor zeitgleich zwar 0:1 gegen , hat aber bereits vier Zähler auf dem Konto.

Beide Nationalmannschaften kämpfen zusammen mit Polen , Israel , Slowenien und Lettland um zwei freie Tickets für die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Nordmazedonien vs. Österreich - Wer zeigt / überträgt die Begegnung? In diesem Artikel verraten wir Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV , im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Nordmazedonien vs. Österreich: Die EM-Qualifikation im Überblick

Duell Nordmazedonien vs. Österreich Datum Montag, 10. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Telekom-Arena, Skopje (Nordmazedonien) Zuschauer 36.400 Plätze

Nordmazedonien vs. Österreich heute live im TV anschauen - geht das?

Diejenigen von Euch, die sich bereits auf das Aufeinandertreffen von Nordmazedonien und Österreich gefreut haben, müssen wir leider enttäuschen. Denn das Duell wird nicht live im deutschen Fernsehen übertragen.

Das liegt daran, dass die deutschen TV-Sender keine Rechte an der Übertragung der internationalen EM-Qualifikationspartien besitzen. Da RTL nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigen darf, wird Nordmazedonien vs. Österreich nicht übertragen. Denn weder die öffentlich-rechtlichen Kanäle ARD und ZDF noch Bezahlsender Sky oder andere deutsche Sportsender haben die Erlaubnis, das Duell live zu zeigen.

Falls Ihr Euch in Österreich befindet oder österreichisches Fernsehen empfangt, habt Ihr dagegen Glück. Denn Austria-Sender ORF zeigt Nordmazedonien vs. Österreich live und in voller Länge im TV. Ab 20.15 Uhr beginnt der ORF mit der Vorberichterstattung. Pünktlich zum Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, verpasst Ihr im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk der Österreicher keine Sekunde des EM-Qualifikationsspiels.

Nordmazedonien vs. Österreich heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

In gibt es dagegen nur eine Möglichkeit, Nordmazedonien gegen Österreich live und in voller Länge zu verfolgen. Die Partie wird hierzulande ausschließlich im LIVE-STREAM gezeigt. Welchen Ihr dafür am besten nutzt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Österreich heute im LIVE-STREAM

Wenn es um die Übertragung der EM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung geht, ist DAZN Eure erste Anlaufstelle. Der Streamingdienst zeigt zahlreiche Partien der EM-Quali live im Stream. Nordmazedonien vs. Österreich gehört ebenfalls zum Übertragungspaket von DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Begegnung in voller Länge im LIVE-STREAM.

DAZN-Zuschauer sind es gewohnt: Die Übertragung beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff. Dann werdet Ihr mit den wirklich wichtigen Informationen versorgt und könnt anschließend 90 Minuten lang das Spiel genießen. Am Kommentatorenplatz wird Guido Hüsgen sitzen. Neben ihm nimmt der geschätzte DAZN-Experte Ralph Gunesch Platz.

Nordmazedonien vs. Österreich: Was muss ich tun, um DAZN nutzen zu können?

Ihr wollt den LIVE-STREAM zu Nordmazedonien vs. Österreich schauen? Dies setzt ein DAZN-Abonnement voraus. Jeder Kunde, der im Besitz eines solchen ist, kann den LIVE-STREAM ganz einfach starten. Nicht-Kunden des Streamingdienstes können die Partie dennoch schauen - und zwar völlig kostenlos.

Wie ist das möglich? Ihr müsst Euch lediglich einen kostenlosen Probemonat sichern. Mit diesem könnt Ihr das große und vielfältige LIVE-STREAM-Angebot des Streamingdienstes - so auch Nordmazedonien vs. Österreich - kostenlos testen und verfolgen. Hat Euch der Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro im Monat und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Der Preis ist unschlagbar! Schließlich bekommt Ihr bei DAZN Live-Sport satt. Champions League , Europa League , die Serie A oder LaLiga - bei DAZN läuft europäischer Spitzenfußball in Hülle und Fülle live. Dazu müsst Ihr in der Sommerpause auf kein Sportevent verzichten. Denn der Streamingdienst hat nicht nur die Frauenfußball-WM , sondern auch Hockey-Turniere, US-Sport sowie verschiedene Box- und Motorsport-Events im Programm. Schaut doch einfach mal in unserer Programmübersicht vorbei .

Auf welchen Geräten Ihr DAZN nutzt, bleibt Euch überlassen. Entweder findet Ihr DAZN im Internet unter www.dazn.de oder Ihr holt Euch die DAZN-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Smart-TV:

Nordmazedonien vs. Österreich heute im LIVE-TICKER verfolgen

Für diejenigen, die das Spiel leider nicht im LIVE-STREAM verfolgen können, haben wir eine Alternative, die wir Euch wärmstens ans Herz legen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Nordmazedonien vs. Österreich seid Ihr hautnah dabei.

Gewohnt detailliert tickern wir Euch die besten Szenen und alles wichtige rund um die Partie sowie der 90 Minuten auf Euren Bildschirm. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr stets am Ball und verpasst kein Tor und keine Entscheidung der EM-Qualifikation.

Nordmazedonien vs. Österreich: So seht Ihr die Highlights

Reicht Euch der LIVE-TICKER nicht aus, müsst Ihr Euch nach dem Abpfiff nur einen kleinen Moment gedulden. Bereits wenige Minuten nach Ende der Partie gibt es die Highlights von Nordmazedonien vs. Österreich bei DAZN .

Der Streamingdienst lädt Euch eine Zusammenfassung mit den besten Szenen und allen Toren auf die Plattform. Somit seid Ihr, auch ohne das Spiel in voller Länge im LIVE-STREAM gesehen zu haben, voll im Bilde.

Damit nicht genug: Bei DAZN gibt es nicht nur die Zusammenfassung von Nordmazedonien vs. Österreich, sondern auch die Highlights aller anderen Partien der EM-Qualifikation. Schaut doch mal unter www.dazn.de vorbei.

Nordmazedonien vs. Österreich: Die Aufstellungen

Welche Elf schickt ÖFB-Coach Franco Foda aufs Feld? Wer startet für Nordmazedonien? Die Aufstellungen beider Mannschaften erfahrt Ihr knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Österreich? Die Übertragung im Überblick