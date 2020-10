Nordmazedonien vs. Kosovo im TV und LIVE-STREAM: Alle Informationen rund um die Übertragung und Aufstellungen der EM-Qualifikation

Es wird ernst: Kosovo und Nordmazedonien spielen heute in der EM-Qualifikation. Goal zeigt, wie das Spiel zweier Balkanteams übertragen wird.

Alles oder nichts: Wer heute verliert, hat keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr. Sowohl Nordmazedonien als auch der wollen sich aber erstmals für eine EM qualifizieren. Anstoß in der Toše-Proeski-Arena in Skopje, Nordmazedonien, ist heute um 20:45 Uhr.

Das Duell der beiden Balkanstaaten ist ein besonderes: Beide Mannschaften wollen die erste Teilnahme an einer EM feiern - bis dahin ist der Weg allerdings noch weit. Nach dem Halbfinale heute gegen den Nachbarstaat geht es noch ins Finale. Dort wartet entweder Georgien oder Weißrussland auf den Gewinner des Halbfinals.

Insgesamt treten 16 Mannschaften an, wobei nur vier Plätze für die Europameisterschaft noch frei sind. Trotzdem schreckt das den Kosovo um Milot Rashica und Nordmazedonien um Enis Bardhi nicht davon ab, das Spiel heute Abend zu bestreiten.

Welches der beiden Teams kann einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft machen? Goal erklärt, wie das Spiel heute abend übertragen wird.

Nordmazedonien empfängt den Kosovo: Das Spiel im Überblick

Begegnung: Nordmazedonien vs. Kosovo

Datum: 8.10.2020

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Stadion: Toše-Proeski-Arena, Skopje, Nordmazedonien

Kosovo zu Gast in Nordmazedonien: So wird die EM-Qualifikation im TV übertragen

Als Erstes die Enttäuschung für alle Fans: Das Spiel zwischen Nordmazedonien und dem Kosovo wird heute nicht LIVE im TV übertragen. Das gilt sowohl für Pay-TV als auch für Free-TV. Kein Fernsehsender hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert.

Allerdings gibt es trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen: Wenn ihr einen Smart TV habt, also einen Fernseher mit Internetanschluss, könnt ihr das Spiel mit DAZN sehen - dank der DAZN-App.

Alles was ihr dafür braucht, und ob es die Möglichkeit gibt, DAZN kostenlos zu benutzen, findet ihr im nächsten Abschnitt.

Nordmazedonien vs. Kosovo: Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN ist eine noch junge Streamingplattform, die sich in wenigen Jahren an die Spitze des deutschsprachigen Streamingangebots katapultiert hat. Dabei werden überwiegend, aber nicht nur LIVE-Übertragungen gezeigt: Auch Interviews, Highlights und Extras stehen an der Tagesordnung.

DAZN ist dabei nicht nur im Fußball unterwegs: Auch NBA, NFL, Eishockey, Handball, Tennis, Motorsport, Leichtathletik, Boxen, Reitsport und viele weitere Sportarten sind auf Abruf verfügbar.

Nordmazedonien - Kosovo: Wie kann ich das Spiel auf DAZN verfolgen?

Was ihr dafür benötigt? Zwei Voraussetzungen müssen stimmen: Zum einen braucht ihr ein Gerät, welches internetfähig ist und Apps herunterladen kann. Die Auswahl hier ist riesig: Nicht nur auf den "klassischen" Geräten wie Handy, Tablet oder PC funktionieren die DAZN Streams einwandfrei.

Auch auf Spielekonsolen, Smart TV, Apple TV, Google Chromecast und dem Amazon Fire TV Stick lässt sich DAZN einwandfrei bedienen. Die Journalisten bei DAZN News waren so hilfreich und haben alle Möglichkeiten in dieser Übersicht zusammengestellt.

Mit welchem Abo kann ich die EM-Quali sehen?

Die zweite Voraussetzung, die erfüllt sein muss, ist das DAZN-Abonnement. Es gibt zwar unterschiedliche Preiskategorien, allerdings kriegt man bei jedem Angebot das Gleiche zu sehen: Die einzigen Unterschiede sind in der Länge der Laufzeit.

Das Monatsabo beispielsweise kann man monatlich kündigen, allerdings ist es auch etwas teurer als das Jahresabo. Eine Übersicht dazu findet ihr hier. Übrigens: Wenn ihr bis Weihnachten noch keine Idee für eure Liebsten habt, könnt ihr auch ganz einfach DAZN Gutscheine verschenken.

Ihr seid euch noch nicht sicher, ob ihr das DAZN-Abo eingehen wollt? Auch dafür hat DAZN die perfekte Lösung: Mit dem Probemonat könnt ihr ganz einfach auf das gesamte DAZN-Angebot zugreifen - ohne etwas bezahlen zu müssen!

Die Aufstellungen der EM-Qualifikation: So laufen Nordmazedonien und der Kosovo auf

Sobald die Aufstellungen veröffentlicht werden, also ungefähr eine Stunde vor Anpfiff, werden die Aufstellungen hier veröffentlicht. Klickt euch also rechtzeitig wieder ein!