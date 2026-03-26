Im Halbfinale der WM-Playoffs kommt es am heutigen Donnerstag (26. März) zum Duell zwischen Dänemark und Nordmazedonien. Gespielt wird ab 20.45 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen, Dänemark.

GOAL verrät, wie Ihr die Begegnung live im Live Stream und TV verfolgen könnt.

Nordmazedonien in Dänemark heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Playoffs im Live Stream und live im TV?

Das Spiel zwischen Dänemark und Nordmazedonien läuft heute live bei DAZN – im TV, im Livestream und in der Konferenz auf DAZN 2. Marcel Seufert kommentiert. Zugriff bekommt man über die App oder den Browser.

Anstoßzeit Dänemark gegen Nordmazedonien

Dänemark vs. Nordmazedonien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 2 J. Andersen Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Dänemark

Dänemark verspielte am letzten Spieltag der WM-Qualifikation die direkte Endrundenteilnahme und unterlag Schottland mit 2:4. Nun bleibt nur noch der Umweg über die Playoffs, um das WM-Ticket zu lösen.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen mit Nordmazedonien liegt Jahre zurück: 2013 setzten sich die Gäste in einem Testspiel deutlich mit 3:0 durch.





News über Nordmazedonien

Als Dritter zog Nordmazedonien über den Nachrücker-Weg in die Playoffs ein. Ein Sieg heute führt ins Finale gegen Tschechien oder Irland.

Form

Bilanz direkte Duelle

DEN Letztes Spiel MKD 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Nordmazedonien 3 - 0 Dänemark 0 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Dänemark vs. Nordmazedonien: Die Tabellen



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