Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoDänemark
Parken
team-logoNordmazedonien
Hier live sehen!
Marko Brkic

Nordmazedonien in Dänemark heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Playoffs im Live Stream und live im TV?

WM-Qualifikation
Dänemark - Nordmazedonien
Dänemark
Nordmazedonien

In WM-Qualifikation kommt es zum Duell Dänemark vs. Nordmazedonien. GOAL verrät, wie Ihr die Begegnung verfolgen könnt.

Im Halbfinale der WM-Playoffs kommt es am heutigen Donnerstag (26. März) zum Duell zwischen Dänemark und Nordmazedonien. Gespielt wird ab 20.45 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen, Dänemark.

GOAL verrät, wie Ihr die Begegnung live im Live Stream und TV verfolgen könnt.

Nordmazedonien in Dänemark heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Playoffs im Live Stream und live im TV?

DAZN

DAZN

Hier live sehen!

Das Spiel zwischen Dänemark und Nordmazedonien läuft heute live bei DAZN – im TV, im Livestream und in der Konferenz auf DAZN 2. Marcel Seufert kommentiert. Zugriff bekommt man über die App oder den Browser.

WM-Qualifikation
Dänemark crest
Dänemark
DEN
Nordmazedonien crest
Nordmazedonien
MKD

Anstoßzeit Dänemark gegen Nordmazedonien

Dänemark vs. Nordmazedonien: Aufstellungen

Dänemark vs Nordmazedonien Voraussichtliche Aufstellungen

DänemarkHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestMKD
1
Frederik Rönnow
15
Christian Nörgaard
18
A. Bah
5
Joakim Mähle
2
V. Nelsson
10
C. Eriksen
21
M. Hjulmand
23
Pierre-Emile Höjbjerg
8
G. Isaksen
12
V. Froholdt
9
Rasmus Höjlund
23
S. Dimitrievski
6
V. Musliu
8
E. Alioski
14
D. Velkovski
5
G. Zajkov
10
E. Bardhi
11
D. Churlinov
18
T. Kostadinov
16
I. Alimi
7
E. Elmas
20
B. Miovski

4-2-3-1

MKDAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Riemer

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • G. Sedloski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Dänemark

Dänemark verspielte am letzten Spieltag der WM-Qualifikation die direkte Endrundenteilnahme und unterlag Schottland mit 2:4. Nun bleibt nur noch der Umweg über die Playoffs, um das WM-Ticket zu lösen.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen mit Nordmazedonien liegt Jahre zurück: 2013 setzten sich die Gäste in einem Testspiel deutlich mit 3:0 durch.


News über Nordmazedonien

Als Dritter zog Nordmazedonien über den Nachrücker-Weg in die Playoffs ein. Ein Sieg heute führt ins Finale gegen Tschechien oder Irland.

Form

DEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MKD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

DEN

Letztes Spiel

MKD

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

0

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

Dänemark vs. Nordmazedonien: Die Tabellen


Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nordmazedonien in Dänemark heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Playoffs im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

Werbung