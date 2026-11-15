So seht ihr Nordmazedonien gegen Slowenien mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

Nordmazedonien empfängt Slowenien in der Todor Proeski Arena in Skopje zu einer Partie der Gruppe 1 in Liga B der UEFA Nations League. An der Spitze steht kaum noch etwas auf dem Spiel, für beide Mannschaften geht es aber weiterhin um ihre Ehre.

Die Mannschaft von Goce Sedloski hat eine miserable Kampagne hinter sich. Nordmazedonien hat alle fünf Nations-League-Spiele verloren und steht am Tabellenende. Das Team kassierte durchweg viele Gegentore und erzielte über den gesamten Zeitraum hinweg nur eine Handvoll Treffer.

Slowenien reist nach Skopje, nachdem seine Angelegenheiten in der Nations League für diesen Zeitraum bereits geklärt sind. Die Mannschaft von Bostjan Cesar spielte zuletzt in Maribor 0:0 gegen die Schweiz. Dieses Ergebnis reichte den Schweizern, um den Aufstieg in Liga A zu sichern.

Für Slowenien setzte das Remis eine wechselhafte Ergebnisserie fort. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Nun will sie die Gruppenphase mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Der direkte Vergleich spricht für Slowenien, das Nordmazedonien im Hinspiel im September mit 2:0 besiegte. Es war Sloweniens überzeugendste Leistung in der Gruppenphase und zeigt, was sich die Gäste auch für diese Partie vorgenommen haben.

Da die Schweiz bereits aufgestiegen ist und Schottlands letztes Spiel gegen die Schweizer die andere nennenswerte Begegnung ist, hat diese Partie nur begrenzte Auswirkungen auf die Gruppentabelle. Dennoch bleibt sie ein umkämpftes Nations-League-Duell.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um Nordmazedonien gegen Slowenien live zu sehen.

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