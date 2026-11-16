So seht Ihr Nordmazedonien gegen Slowenien mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

Nordmazedonien empfängt Slowenien in der Todor-Proeski-Arena in Skopje zu einer Partie der Gruppe 1 der UEFA Nations League B. An der Tabellenspitze steht kaum noch etwas auf dem Spiel, für beide Teams geht es aber um ihre Ehre.

Die Mannschaft von Goce Sedloski hat eine miserable Kampagne hinter sich. Nordmazedonien hat alle fünf Nations-League-Spiele verloren und steht am Tabellenende. Das Team kassierte im gesamten bisherigen Wettbewerb viele Gegentore und erzielte selbst nur eine Handvoll Treffer.

Slowenien reist nach Skopje, nachdem für das Team in diesem Nations-League-Spielabschnitt bereits alles entschieden wurde. Die Mannschaft von Bostjan Cesar spielte zuletzt in Maribor 0:0 gegen die Schweiz. Dieses Ergebnis reichte den Schweizern für den Aufstieg in Liga A.

Für Slowenien setzte das Unentschieden eine wechselhafte Ergebnisserie fort. Von den letzten fünf Spielen gewann das Team eines, spielte zweimal remis und verlor zweimal. Nun will es die Gruppenphase mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Der direkte Vergleich spricht für Slowenien, das Nordmazedonien im Hinspiel im September mit 2:0 besiegte. Es war Sloweniens überzeugendster Auftritt in der Gruppenphase und zeigt, was die Gäste auch diesmal erreichen wollen.

Die Schweiz ist bereits aufgestiegen, und Schottlands letztes Spiel gegen die Schweizer ist die andere nennenswerte Partie. Dieses Duell hat daher nur begrenzte Auswirkungen auf die Gruppentabelle, bleibt aber ein umkämpftes Nations-League-Spiel.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Nordmazedonien gegen Slowenien live zu sehen.

Personal und Kader