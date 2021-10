Nordmazedonien vs. Deutschland: Die Aufstellung in der WM-Qualifikation

8. Spieltag der WM-Qualifikation. Nordmazedonien empfängt Deutschland. Goal wirft einen Blick auf die möglichen Aufstellungen.

Zweites und letztes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft in der aktuellen Länderspielpause: Das DFB-Team tritt heute bei Nordmazedonien an, Anpfiff in Skopje ist um 20.45 Uhr.

Vier Spiele, vier Siege: Hansi Flick und das DFB-Team - das passt! Im spannenden Spiel gegen Rumänien am Freitag gab es zwar das erste Gegentor, trotzdem dürfte Flick mit dem Kader weiterhin zufrieden sein.

Heute geht es gegen die Mannschaft, die als einzige in der aktuellen WM-Qualifikation Punkte gegen das DFB-Team holen konnte. Im März, also wenige Monate vor der EM, gewannen die Mazedonen mit 2:1 in Duisburg.

Hier findet Ihr alles zur Aufstellung der beiden Teams Deutschland und Nordmazedonien, die heute in Skopje aufeinandertreffen. Außerdem könnt Ihr hier die Aufstellungen des DFB-Teams in den letzten beiden Begegnungen sehen. Ihr wollt wissen, wie das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird? Hier entlang!

Nordmazedonien gegen Deutschland: Der Überblick zum WM-Qualifikationsspiel

Begegnung Nordmazedonien vs. Deutschland Wettbewerb WM-Qualifikation, Gruppe J, 8. Spieltag Anpfiff Montag, 11. Oktober, 20.45 Uhr Ort Telekom-Arena | Skopje | Nordmazedonien Schiedsrichter Danny Makkelie | Niederlande

Deutschland in Nordmazedonien: Die mögliche Aufstellung der beiden Teams

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer (FC Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Müller (Bayern München), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea)

Neuer (FC Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Müller (Bayern München), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea) Voraussichtliche Aufstellung Nordmazedonien: Dimitrievski (Rayo Vallecano) - S. Ristovski (Dinamo Zagreb), Musliu (Fehervar FC), Velkovski (HNK Rijeka), Alioski (Al-Ahli FC) - Spirovski (FC Mariupol), Ademi (Dinamo Zagreb) - Churlinov (FC Schalke 94), Elmas (SSC Neapel), Trajkovski (Aalborg BK) - Jahovic (Göztepe Izmir)

Nordmazedonien vs. Deutschland: Die Personalsituation beim DFB-Team

Gute Nachrichten für Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft: Alle Spieler sind wieder dabei! Im letzten Spiel konnte Flick nicht auf den gesamten 23er Kader zurückgreifen, welchen Flick für diese Länderspielpause nominiert hatte. Der Grund: Manuel Neuer war nicht fit.

Der Keeper und Kapitän konnte problemlos ein intensives Training mitgehen, die Chancen stehen also hoch, dass er gegen Nordmazedonien zum Einsatz kommt. In den letzten Tagen hatte Daniel Heuer Fernandes, Torwart des Zweitligisten HSV (Hamburger SV), kurzfristig bei den DFB-Trainings mitgeholfen, das ist jetzt nicht mehr nötig.

Mit Rüdiger, ohne Hummels: Deutschland trifft heute auf Nordmazedonien

Auch Antonio Rüdiger wird heute Abend mit von der Partie sein! Der Innenverteidiger des FC Chelseas hat das Abschlusstraining am Sonntag zwar nicht mitgemacht - das war aber aus regenerativen Gründen, da Rüdiger in den vergangenen Wochen stark belastet war.

Weiterhin nicht mit dabei sind dafür Mahmoud Dahoud, Robin Gosens, Mats Hummels und Ilkay Gündogan. Die vier Verteidiger und Mittelfeldspieler stehen allerdings auch nicht im Kader für diese Länderspiele, da schon zuvor bekannt war, dass verletzungsbedingt kein Spiel zustande kommen könnte.

Deutschland-Kader vor dem Spiel gegen Nordmazedonien: Verletzte DFB-Stars

Ilkay Gündogan (Oberschenkel)

Robin Gosens (Sehnenverletzung im Oberschenkel)

Mats Hummels (Knie)

Mahmoud Dahoud (Innenbandüberdehnung am Knie)

Deutschland in Nordmazedonien: Die Aufstellungen des DFB-Teams in den letzten beiden Spielen

Für welche Aufstellung wird sich Hansi Flick heute entscheiden? Mit diesen Spielern in der ersten 11 gab es zuletzt Siege gegen Island und Rumänien.

Deutschland, Aufstellung vs. Island (4:0 am 8. September) : Neuer (Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Gündogan (Manchester City), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea)

: Neuer (Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Gündogan (Manchester City), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea) Deutschland, Aufstellung vs. Rumänien (2:1 am 8. Oktober) : ter Stegen (FC Barcelona) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Reus (BVB (Borussia Dortmund)), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea)

Flick scheint seine Lieblingsaufstellung beim DFB-Team gefunden zu haben: Auf dem Papier spielte das DFB-Team in den letzten Spielen stets im 4-2-3-1, im letzten Spiel gegen Rumänien hat Thomas Müller vorerst eine Pause bekommen, weshalb Marco Reus von Anfang an ran durfte.

Das könnte sich heute wieder ändern, gut möglich dass Müller nun wieder seine Chance von Beginn an bekommt. In der Verteidigung sieht Flick wohl keinen Grund, um etwas zu wechseln, nur Manuel Neuer dürfte sein Comeback im Tor geben. So wird das Spiel heute übrigens übertragen.

Nordmazedonien vs. Deutschland: Die Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe J