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Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Anstoßzeit

In der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft trifft Deutschland auf Nordirland. Die deutsche Mannschaft reist als Tabellenführer der Gruppe 2 an und will den nächsten Schritt in Richtung Endrunde machen.

Nordirland steht nach einem gemischten Turnierverlauf unter Druck. Zuletzt gab es einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Aserbaidschan, doch zuvor kassierte die Mannschaft eine 2:4-Niederlage gegen Litauen – ein Ergebnis, das die Defensive in ein schlechtes Licht rückte.

Deutschland präsentierte sich in dieser Qualifikationsrunde bislang in starker Verfassung. Ein 4:0 gegen Litauen und ein 7:0 gegen Aserbaidschan unterstreichen die Überlegenheit des DFB-Nachwuchses in der Gruppe.

Für Nordirland ist die Partie gegen den Gruppenführer ein echter Gradmesser. Die Gastgeber werden versuchen, die Heimstärke zu nutzen und dem Favoriten das Leben schwer zu machen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Nordirland U17 und Deutschland U17 los?

Nordirland U17 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 4:0-Erfolg gegen Aserbaidschan, dem jedoch eine 2:4-Niederlage gegen Litauen vorausgegangen war. In den fünf Spielen erzielte Nordirland 13 Tore, kassierte aber auch 9 Gegentreffer – eine Defensive mit klaren Schwankungen.

Deutschland U17 weist dagegen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt bezwang der DFB-Nachwuchs Litauen mit 4:0, nachdem zuvor Aserbaidschan mit 7:0 abgefertigt worden war. Insgesamt erzielte Deutschland in diesen fünf Spielen 14 Tore bei 4 Gegentreffern – eine beeindruckende Torbilanz mit stabiler Defensive.

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Aufstellungen

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Form

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Bilanz direkte Duelle

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Die Tabellen