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European Championship U17 Qualification
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Nordirland U17 vs. Deutschland U17 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Nordirland U17 - Deutschland U17
Nordirland U17
Deutschland U17
European Championship U17 Qualification

In der European Championship U17 Qualification spielt Nordirland U17 gegen Deutschland U17. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Anstoßzeit

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European Championship U17 Qualification - Spielwoche 3

In der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft trifft Deutschland auf Nordirland. Die deutsche Mannschaft reist als Tabellenführer der Gruppe 2 an und will den nächsten Schritt in Richtung Endrunde machen.

Nordirland steht nach einem gemischten Turnierverlauf unter Druck. Zuletzt gab es einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Aserbaidschan, doch zuvor kassierte die Mannschaft eine 2:4-Niederlage gegen Litauen – ein Ergebnis, das die Defensive in ein schlechtes Licht rückte.

Deutschland präsentierte sich in dieser Qualifikationsrunde bislang in starker Verfassung. Ein 4:0 gegen Litauen und ein 7:0 gegen Aserbaidschan unterstreichen die Überlegenheit des DFB-Nachwuchses in der Gruppe.

Für Nordirland ist die Partie gegen den Gruppenführer ein echter Gradmesser. Die Gastgeber werden versuchen, die Heimstärke zu nutzen und dem Favoriten das Leben schwer zu machen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Nordirland U17 und Deutschland U17 los?

Nordirland U17 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 4:0-Erfolg gegen Aserbaidschan, dem jedoch eine 2:4-Niederlage gegen Litauen vorausgegangen war. In den fünf Spielen erzielte Nordirland 13 Tore, kassierte aber auch 9 Gegentreffer – eine Defensive mit klaren Schwankungen.

Deutschland U17 weist dagegen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt bezwang der DFB-Nachwuchs Litauen mit 4:0, nachdem zuvor Aserbaidschan mit 7:0 abgefertigt worden war. Insgesamt erzielte Deutschland in diesen fünf Spielen 14 Tore bei 4 Gegentreffern – eine beeindruckende Torbilanz mit stabiler Defensive.

NIR

NIR - Form

ESP
N2-0
TUR
N4-0
SCO
N1-2
LTU
N4-2
AZE
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
D17

D17 - Form

NMD
S2-1
SVN
U1-1
FRA
N2-0
AZE
S7-0
LTU
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Aufstellungen

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Form

NIR

NIR - Form

ESP
N2-0
TUR
N4-0
SCO
N1-2
LTU
N4-2
AZE
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
D17

D17 - Form

NMD
S2-1
SVN
U1-1
FRA
N2-0
AZE
S7-0
LTU
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Bilanz direkte Duelle

Nordirland U17 vs. Deutschland U17: Die Tabellen

EM U17 Qualifikation Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
Deutschland U17Deutschland U17D17
2200110+116
S
S
2
Litauen U17Litauen U17LTU
210146-23
N
S
3
Nordirland U17Nordirland U17NIR
210164+23
S
N
4
Aserbaidschan U17Aserbaidschan U17AZE
2002011-110
N
N
Nächste Runde

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