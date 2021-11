Nordirland vs. Italien live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Montag steht in der Gruppe C der europäischen WM-Qualifikation der achte und letzten Spieltag auf dem Programm. Im Zuge dessen kommt es um 20.45 in Belfast zum Spiel zwischen Nordirland und Italien. Dabei treten der Dritte und der Erste der Fünfergruppe gegeneinander an.

Nordirland hat vor dem Heimspiel gegen Italien ebenso wie das punktgleiche Bulgarien und dem Punktlieferanten Litauen keine Chancen auf eine Teilnahme an der Endrunde in Katar. Für die Azzurri geht es hingegen zum Abschluss um sehr viel, denn der Europameister lacht ausschließlich dank der Tordifferenz von der Tabellenspitze. Am siebten Spieltag und drei Tage vor dem Auswärtsspiel gegen Nordirland musste sich Italien im direkten Duell gegen die Schweiz mit einem 1:1-Heimunentschieden begnügen. Damit blieb es bei der Ausgangslage vor der Partie am 12. November, und zwar bei Tordifferenzen von +11 vs. +9.

Die von Roberto Mancini trainierte italienische Nationalmannschaft kehrte mit dem Heimspiel gegen die Schweizerische Nationalelf in die WM-Qualifikation zurück. Die Azzurri traten im Oktober zuhause in der Final der Nations League an, wobei sie ein 1:2 gegen Spanien und im Spiel um Platz drei ein 2:1 gegen Belgien einfuhren. Zuvor gab es im September zwei weitere Unentschieden, ein 1:1 daheim gegen Bulgarien sowie ein 0:0 in der Schweiz, und ein 5:0 in Litauen.

Nordirland nahm sechs seiner bisherigen acht Zähler dank zwei Siegen gegen den Punktlieferanten aus dem Baltikum mit. Die von Ian Baraclough betreuten Briten holten hierbei einen 4:1-Auswärtserfolg am 2. September und einen 1:0-Heimsieg am 12. November. Dazwischen gab es in der WM-Qualifikation gegen die Schweiz ein 0:0-Heimunentschieden sowie eine 0:2-Auswärtsniederlage und ein 1:2 in Bulgarien. Im ersten Aufeinandertreffen Nordirland gegen Italien in dieser WM-Qualifikation erlebten die diesmaligen Hausherren Ende März eine 0:2-Auswärtsniederlage.

Heute findet die Begegnung zwischen Nordirland und Italien statt. GOAL versorgt Euch mit allen wichtigen Details zur Live-Übertragung im TV, im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Nordirland vs. Italien: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Nordirland vs. Italien Datum: Montag, 15. November 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Windsor Park (Belfast)

Nordirland gegen Italien heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Dank der Ausstrahlungsrechte rund um die WM-Qualifikation sendet RTL die Partien der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV. Das bedeutet für Euch, dass Ihr an jedem Spieltag eine Begegnung kostenlos im TV sehen könnt. Doch wie steht es um die Übertragung des Matches Nordirland gegen Italien?

Nordirland vs. Italien heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten für Euch. Denn: Die Auftritte der deutschen Auswahl sind die einzigen WM-Qualifikationsspiele, deren Ausstrahlung im traditionellen Fernsehen möglich ist. Wenn Ihr die für die Gäste richtungsweisende Partie Nordirland gegen Italien live mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr hierfür ein Abonnement bei DAZN. Der Pay-per-View-Anbieter strahlt die Begegnung in Belfast sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM aus.

Nordirland vs. Italien heute live im TV bei DAZN

Hierbei steht Euch frei, ob Ihr einen Jahres- oder Monatsvertrag abschließen wollt. Für die letztgenannte Option beträgt der Preis 14,99 Euro. Für ein Jahresabo müsst Ihr hingegen 149,99 Euro berappen, aber dafür spart Ihr monatlich rund 2,50 Euro. Hier findet alle wichtigen Infos.

Unabhängig davon ist die WM-Qualifikation ausschließlich ein Teil des Fußballangebots bei DAZN, dem etwa internationale Freundschaftsspiele angehören. In puncto Klub-Fußball habt Ihr unter anderem die Möglichkeit, Euch die meisten Partien in der Champions League sowie für Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga anzusehen. Zusätzlich finden sich die spanische La Liga, die italienische Serie A, die französische Ligue 1 sowie die Women’s Champions League im Sortiment. Außerdem runden die NBA, die NFL sowie Darts das Programm ab.

Für die Kunden von DAZN, die einen Smart-TV besitzen, reicht die Installation der Gratis-App vollkommen aus. Ein solches Gerät ist jedoch keine Voraussetzung. Ihr könnt nämlich auch Euren traditionellen Fernseher mit einem Notebook verbinden. Das Ganze funktioniert ebenso über ein HDMI-Kabel. Notiert Euch nun die Eckdaten hinsichtlich der Übertragung des Spiels Nordirland gegen Italien:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Carsten Fuß

Nordirland gegen Italien heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt deshalb mithilfe eines HDMI-Kabels und eines Notebooks Eure klassischen Fernseher zu Smart-TVs umfunktionieren, weil DAZN sein gesamtes Programmangebot ebenso im LIVE-STREAM anbietet. Grundsätzlich könnt Ihr letztere Option ebenso mit anderen mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets nützen. Es versteht sich jedoch von selbst, dass eine passende Internetverbindung unabdingbar ist.

Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen könnt Ihr Euch Nordirland vs. Italien ebenso wie weitere WM-Qualifikationsspiele ansehen. Damit meinen wir unter anderem das ebenso interessante Heimspiel von Italiens Konkurrenten, der Schweiz, gegen Bulgarien. Zudem könnt Ihr Euch etwa Österreich – Moldau, San Marino – England, Polen – Ungarn und Schottland – Dänemark aussuchen.

🙌 Our senior men's team manager has included a couple of new faces in his squad for the Lithuania and Italy games ⤵️ #GAWA — Irish FA (@IrishFA) November 4, 2021

Zu Nordirland gegen Italien via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Wenn Ihr entweder keine adäquaten Internetzugänge oder zu wenig Zeit haben solltet, kann Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zu Nordirland gegen Italien weiterhelfen. Damit bleibt Ihr zu allen wichtigen Geschehnissen auf dem Laufenden. Und insbesondere aufgrund des Fernduells des italienischen Nationalteams mit der Schweiz bietet sich die Konferenz mit allen Qualifikationsspielen an. Genauer gesagt bekommt Ihr alle Infos zu den Toren, den nennenswerten Chancen, den Tauschen sowie den Karten. Hierbei bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

Nordirland gegen Italien mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Nordirland vs. Italien: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.