So sehen Sie Nordirland gegen die Ukraine mit einem VPN
Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
- Wählen Sie einen zuverlässigen VPN-Dienst. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
- Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
- Verbinden Sie sich mit dem Server. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.
- Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.
- Registrieren oder anmelden und den Stream finden. Registrieren Sie sich beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
Spielvorschau
Neuigkeiten zu den Teams und Kader
Nordirland vs Ukraine Voraussichtliche Aufstellungen
3-4-2-1Aufstellung
Nordirland
NIR
3-5-2
Ukraine
UKR