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UEFA Nations League B
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Nordirland gegen Ukraine heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Nordirland - Ukraine
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Ukraine
UEFA Nations League B

Alles, was Ihr wissen müsst, um Nordirland gegen die Ukraine heute in der UEFA Nations League B live zu sehen.

So sehen Sie Nordirland gegen die Ukraine mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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BelgienDAZN
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  • Registrieren oder anmelden und den Stream finden. Registrieren Sie sich beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Windsor Park

Neuigkeiten zu den Teams und Kader

Nordirland vs Ukraine Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Nordirland crest
Nordirland
NIR
Aufstellung
Ukraine crest
Ukraine
UKR
3-5-2
P. CharlesP. CharlesT. AtchesonT. Atchesonteam-logoC. BrownR. McConvilleR. McConvilleI. PriceI. PriceJ. DevennyJ. DevennyE. GalbraithE. GalbraithT. HumeT. HumeS. CharlesS. Charlesteam-logoP. KellyJ. DonleyJ. DonleyA. TrubinA. TrubinI. ZabarnyiI. Zabarnyiteam-logoE. Sarapiyteam-logoT. Mykhavkoteam-logoI. KrupskyiV. MykolenkoV. MykolenkoY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoI. VarfolomeevI. VarfolomeevR. YaremchukR. Yaremchukteam-logoI. Krasnopir
Ukraine crest
Ukraine
UKR
3-4-2-1
Nordirland

Startelf

Ukraine

Trainer

  • M. O'Neill
  • A. Maldera

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