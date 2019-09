Nordirland vs. Deutschland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - die EM-Quali live sehen

Deutschland muss am Montagabend zu den bislang ungeschlagenen Nordiren. Goal verrät, wo die Qualifikation live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Die deutsche Nationalmannschaft will sich als Gruppensieger für die EM-Endrunde 2020 qualifizieren. Auf dieser Mission muss das Team von Bundestrainer Joachim Löw nach Nordirland reisen. Das Spiel steigt am Montagabend um 20.45 Uhr.

Es ist schon stark, was die Nordiren in dieser EM-Qualirunde bislang spielen. Nach vier Spielen stehen sie mit zwölf Punkten an der Spitze der Tabelle (Gruppe C). Natürlich, mit Estland und Weißrussland hatte man bis dato nicht die starken Gegner, dennoch hat das Team von der Insel einen wichtigen Schritt in Richtung Sensation gemacht.

2014er-Weltmeister wird für den heutigen Gastgeber sicherlich eine andere Hausnummer werden. Die Löw-Elf hatte ihre ersten drei Auftritte allesamt gewonnen. Gegen Holland (3:2), Weißrussland (2:0) und Estland (8:0) war man nicht zu bezwingen, doch dann folgte am Freitag die 2:4-Heimniederlage gegen Oranje.

Nordirland vs. Deutschland heute live in TV und LIVE-STREAM sehen. Goal liefert alle Informationen, wann und von wem die Begegnung live gezeigt / übertragen wird. Zudem liefern wir hier die Aufstellungen.

Nordirland vs. Deutschland: Die EM-Qualifikation heute

Duell Nordirland vs. Deutschland Datum Montag, 9. September 2019 | 20.45 Uhr Ort Windsor Park Belfast Zuschauer 20.332 Plätze

Nordirland vs. Deutschland heute live im TV - die EM-Quali in voller Länge anschauen

Die EM-Qualifikation heute live im Fernsehen sehen? Das wäre natürlich schön, doch geht das auch wirklich? Wir liefern in diesem Absatz die Info, ob die Begegnung Nordirland vs. Deutschland heute live im TV läuft.

Nordirland vs. Deutschland live im Free-TV sehen - so geht's

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Nordirland wird am Montagabend nur bei einem einzigen Sender gezeigt / übertragen. RTL ist an diesem Abend Euer Ansprechpartner, wenn es um die LIVE-Übertragung der vollen 90 Minuten geht. Der Kanal zeigt das Auswärtsspiel der Mannschaft komplett und in voller Länge.

Um 20.15 Uhr beginnen beim Sender die Vorberichte zum Spiel in Belfast, bei dem die deutsche Mannschaft einen Schritt in Richtung Qualifikation für die machen kann.

Bereits ab 20.15 Uhr geht RTL mit der Vorberichterstattung Sendung. Florian König ist an diesem Abend in Nordirland der Kommentator für einen spannenden Abend voller Fußball. RTL ist in Deutschland frei empfangbar und daher auch kostenlos.

Wo kommt Nordirland vs. Deutschland live im TV?

Die Antwort auf diese Frage gestaltet sich als schwierig, genau genommen gibt es darauf keine Antwort. Denn Nordirland vs. Deutschland wird - ausgenommen von RTL - nicht live im TV gezeigt / übertragen.

ARD , ZDF oder auch Sky übertragen Nordirland vs. Deutschland nicht live im TV. Im Free-TV kommen alle Spiele nur, wenn die EM oder die WM läuft.

Nordirland vs. Deutschland im LIVE-STREAM anschauen: Die EM-Quali am Montag

Nordirland vs. Deutschland wird am Montagabend live im Free-TV gezeigt / übertragen. Das heißt aber noch lange nicht, dass Ihr am Montag nur im Free-TV Fußball live sehen könnt. Einen LIVE-STREAM gibt es nämlich ebenfalls.

Nordirland vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM bei TVnow sehen

RTL hat die vollen 90 Minuten zwischen Nordirland und Deutschland nicht nur live im TV im Angebot, sondern bietet auch eine Übertragung im LIVE-STREAM. Dies geht im Streamingportal TVnow. Dafür müsst Ihr jedoch eine Registrierung vornehmen und gleichzeitig zahlen, das bedeutet: Nordirland vs. Deutschland läuft also nicht kostenlos im LIVE-STREAM. Hier gibt's alle Infos.

Nordirland vs. Deutschland live im Stream bei TVnow: Die Kosten

monatlich 4,99 Euro

die ersten 30 Tage gratis

Zeigt / überträgt DAZN Nordirland vs. Deutschland im LIVE-STREAM?

DAZN hat die EM-Qualifikation zwar im Programm, zeigt aber keine Spiele mit deutscher Beteiligung live im Stream. Das bedeutet, dass Nordirland vs. Deutschland nicht live im Stream von DAZN kommt.

Stattdessen hat der Streamingdienst einige andere EM-Qualispiele im Programm. Hier seht Ihr sie auf einen Blick. Ihr wollt nur die Highlights sehen? Dann lest mal weiter.

Nordirland vs. Deutschland: Die Highlights und das Re-Live der EM-Qualifikation auf DAZN

Ihr wollt die besten Szenen der Begegnung Nordirland vs. Deutschland nochmal sehen oder bestenfalls sogar die vollen 90 Minuten Revue passieren lassen? Dann schaltet DAZN ein, denn dort seht Ihr die Partie im Re-Live oder als Highlightclip.

Der große, große Vorteil des Ganzen: Das Re-LIVE zu Nordirland vs. Deutschland und/oder die Highlights gibt es kostenlos bei DAZN. Das liegt daran, dass Euch der Streamingdienst einen Gratismonat schenkt, wenn Ihr Euch registriert. Sichert Euch jetzt Euren Gratismonat und erlebt die komplette DAZN-Programmvielfalt 30 Tage lang kostenlos.

Ihr erlebt nicht nur das Re-Live und die Highlights zu Nordirland vs. Deutschland, sondern könnt zahlreiche andere Spiele der EM-Qualifikation in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Doch damit noch immer nicht genug: DAZN bringt Euch Spitzenfußball auf Eure Bildschirme! Egal, ob Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga oder die Bundesliga - bei DAZN bekommt Ihr die besten Ligen und Wettbewerbe im LIVE-STREAM!

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, stehen Euch zwei Bezahloptionen zur Wahl:

Das Monatsabo Die DAZN-Jahreskarte Kosten monatlich 11,99 Euro einmalig 119,99 Euro Laufzeit vier Wochen zwölf Monate Besonderheit jederzeit monatlich kündbar Ersparnis von 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo

Nordirland vs. Deutschland live: Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App auf Eure mobilen Geräte herunter:

Nordirland vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER verfolgen

Nordirland vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM oder im TV? Das klappt bei Euch nicht - dann solltet Ihr den LIVE-TICKER von Goal bemühen.

Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER, der Euch über alle Ereignisse aus Belfast aufklärt.

Nordirland vs. Deutschland: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen von Nordirland und Deutschland gehen gegen 20 Uhr an die Öffentlichkeit. Goal liefert Euch dann an dieser Stelle die Info, wie Joachim Löw aufgestellt hat.

Nordirland vs. Deutschland: Die Bilanz

NORDIRLAND (wettbewerbsübergreifend 17 Duelle) DEUTSCHLAND 2 Siege 11 4 Remis 4 11 Niederlagen 2 14 Erzielte Tore 38

Nordirland vs. Deutschland live: Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick