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Tim Ursinus

Nominierung von Jürgen Klopp? Deniz Undav hat überhaupt keine Hoffnungen bezüglich DFB-Rückkehr

UEFA Nations League A
Galatasaray - VfB Stuttgart
Galatasaray
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Champions League
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Serbien - Deutschland
Deutschland
Jürgen Klopp
D. Undav

Bezüglich einer Rückkehr ins DFB-Team hat Deniz Undav überhaupt keine Hoffnungen.

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Deniz Undav vom Bundesligisten VfB Stuttgart geht nicht davon aus, von Bundestrainer Jürgen Klopp für die beiden kommenden Spiele in der Nations League nominiert zu werden. "Was soll ich sagen? Ohne Tore ist es schwer, dabei zu sein", sagte der Kapitän der Schwaben nach dem 0:2 (0:2) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul.

Auf die Frage, ob er Hoffnung habe, am Donnerstag in das Aufgebot für die Spiele gegen Serbien in Belgrad (13. November, 20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande in Berlin (16. November, 20.45 Uhr/ARD) berufen zu werden, antwortete Undav: "Gar nicht." Bereits für die ersten vier Spiele in der Nations League war er von Klopp nicht nominiert worden.

Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch, dass Undav nach 14 Pflichtspielen in dieser Saison bereits auf sieben Torbeteiligungen kommt. Zu zwei Treffern in DFB-Pokal und Champions League gesellen sich fünf Assists in allen drei Wettbewerben.

Welche Stürmer nominiert Jürgen Klopp stattdessen?

Gleichwohl präsentieren sich andere Stürmer wie Niclas Füllkrug derzeit deutlich treffsicherer. Ein DFB-Comeback des Torjägers vom SV Werder Bremen ist seit Wochen Thema, Klopp äußerte sich dahingehend aber bis zuletzt kryptisch.

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13. Nov. 2026

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Ebenfalls Hoffnungen dürfen sich Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt machen, die auch dem letzten Kader angehört hatten. Kai Havertz (FC Arsenal) hat seinen Platz sicher, während Nick Woltemade (Juventus Turin) eher schlechte Karten haben dürfte.

Klopp wird seinen Kader, der diesmal um die 23 Spieler beinhalten wird, am 5. November verkünden.

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