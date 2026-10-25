Fast drei Jahre ist es her, da wurde Borussia Dortmunds derzeit verletzter Kapitän Emre Can (Kreuzbandriss) zum "Nationalspieler des Jahres 2023"gekürt - und zwar mit großem Abstand. Knapp 50.000 Stimmen waren damals beim Voting des Fanklubs der deutschen Nationalelf eingegangen. 64,6 Prozent davon wählten Can.

Dass das keinen Sinn ergab, war schnell klar. Der Innenverteidiger hatte schließlich nur 412 von 990 möglichen Minuten für das DFB-Team gespielt, bei fünf der elf Partien 2023 kam er gar nicht zum Einsatz. Doch zwei reichweitenstarke Accounts bei X hatten spaßeshalber zu Cans Wahl aufgerufen und wurden erhört.

Auch am Samstag gewann ein Dortmunder eine Abstimmung, was reichlich grotesk anmutet. Felix Nmecha wurde beim 1:0-Sieg des BVB gegen Eintracht Frankfurt zum Spieler des Spiels gekürt. 23 Prozent der Stimmen, die zwischen der 86. Minute und dem Schlusspfiff über die offizielle Bundesliga-App eingegangen waren, entfielen auf den Nationalspieler.

Das verwundert gleich mehrfach. Nmecha war in der 79. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt worden. Für ihn kam Jobe Bellingham ins Spiel - und der bereitete eine Zählerumdrehung später den Siegtreffer von Maximilian Beier vor. Folgerichtig hätte er dank seinem gewinnbringenden Traumtor ganz oben in der Gunst der Fans stehen müssen. Oder etwa Joey Veerman, der als Quarterback das Dortmunder Spiel stark strukturierte.

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Felix Nmecha geht beim BVB die starke Form des Vorjahres ab

Nmecha dagegen lieferte einen blassen Auftritt ab und belegte einmal mehr, dass ihm gerade die starke Form abgeht, die er aus der vergangenen Saison mit zur WM rettete. Dort war Nmecha in aller Munde und Gegenstand zahlreicher Transferspekulationen, wonach englische Klubs bereit gewesen sein sollen, dreistellige Millionensummen für ihn hinzublättern.

Den Start in die neue Spielzeit jedoch vermasselte Nmecha bislang, wenn man von seinem wichtigen Doppelpack als Joker inklusive Fallrückziehertor gegen Aufsteiger Paderborn (3:0) absieht. Ansonsten steht bei weiteren Treffern oder Vorlagen die Null.

Dabei ist es bei weitem nicht so, dass sich der 26-Jährige völlig neben der Spur befindet. In den zentralen Statistiken kommt Nmecha auf Werte, die guter Durchschnitt sind. Doch die Maßstäbe an einen wie ihn, der für den BVB ein Unterschiedsspieler sein soll, sind schlicht höher als bei anderen. "Der BVB ohne Felix ist ein anderer als mit", hatte auch Trainer Niko Kovac im vergangenen April gesagt, als Nmecha mit einem Bänderriss im Knie fehlte und er der Borussia in der Tat als Verbindungsspieler abging.

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Felix Nmecha: Ballverluste, geringe Intensität, wenig Rhythmus

Nun allerdings liefert Nmecha weit mehr Schatten als Licht. Im Aufbau leistet er sich unnötige, weil oft leichtsinnige Ballverluste. In den direkten Duellen gegen den Ball agiert er zu lasch und wenig robust, seine Bewegung ohne Ball ist ausbaufähig. Auch die Intensität in beide Spielrichtungen geht ihm derzeit ab, trotz der regelmäßigen Einsatzzeiten fehlt es ihm an Rhythmus.

Das Bemühen ist dem 14-maligen Nationalspieler nicht abzusprechen. Nmecha übernimmt auf dem Feld Verantwortung, läuft und versucht viel, agiert jedoch zu häufig glücklos oder trifft falsche Entscheidungen. Das sorgt bei ihm, der sich oft in engen Räumen aufhält, meist direkt für brenzlige Situationen.

"Felix ist mit Sicherheit noch nicht da, wo er sein kann", sagte Kovac vor sechs Wochen, nachdem er den schwachen Nmecha in Hoffenheim zur Pause vom Platz nahm. "Er hat die WM gespielt. Die Vorbereitung war vielleicht nicht so, wie man es gewohnt ist, aber jetzt braucht er eben etwas Zeit. Wir müssen ihn langsam aufbauen. Er ist körperlich noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich ihn gerne hätte, auf dem er sein kann und auch schon war. Aber das kommt."

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Formschwachem Felix Nmecha täte eine Pause gut

Noch wartet man in Dortmund auf diesen Moment, wenngleich für Nmecha mittlerweile drei Partien über 90 Minuten zu Buche stehen und er im Vergleich zu Anfang September durchaus zugelegt hat. Nicht jedoch in Sachen dominanter Leistungen. Diesbezüglich besteht weiterhin großer Nachholbedarf.

"Belastungssteuerung ist immer ein witziges Wort", sagte Nico Schlotterbeck nach dem Dreier gegen die SGE bei Sky, als er auf die großen Reisestrapazen der Westfalen in den vergangenen Tagen angesprochen wurde. "Also ich kann immer spielen", ließ der Kapitän wissen, schränkte jedoch ein, dass es für ihn als Verteidiger vielleicht auch leichter sei - "vorne ist es glaube ich ein bisschen anders".

Nmecha hat die siebtmeisten Minuten aller BVB-Spieler absolviert. Angesichts dessen und seiner schwächelnden Form täte ihm eine Verschnaufpause gut. Einen kleinen Einblick, das es bereits am Dienstag beim DFB-Pokalspiel gegen Bremen so kommen könnte, gab Kovac. Der Coach erklärte, dass Jobe Bellingham "sicherlich im Pokal wieder dabei sein" und vermutlich von Beginn an auflaufen wird - und dass er Veerman auf die Bank setzt, ist nach dessen guter Leistung nicht besonders wahrscheinlich.

Möglicherweise ist ein Bankplatz für Nmecha genau der richtige Impuls zur richtigen Zeit. Die Ansätze sind bei ihm vorhanden, die Konstanz fehlt jedoch völlig. Kovac muss einen Weg finden, damit Nmecha wieder erstarkt und stabiler in seinen Leistungen wird. Denn dass der BVB einen Nmecha braucht, der den dynamischen Unterschiedsspieler des Vorjahres verkörpert, steht außer Frage.

Felix Nmecha: Seine Leistungsdaten beim BVB