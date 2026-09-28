Noch vor der WM: Zinedine Zidane lehnte offenbar Trainerjob bei späterem Viertelfinalisten ab

Wie Foot Mercato erfahren haben will, hätte Zidane die Nachfolge von Domenico Tedesco in Belgien antreten können. Demnach habe Vincent Mannaert Anfang 2025, Sportdirektor des belgischen Fußballverbands, den 54-Jährigen zum Wunschkandidaten für die Leitung der "Roten Teufel" auserkoren.

Zidane sei sogar ein Angebot vorgelegen, dass er jedoch rasch abgelehnt habe. Für den ehemaligen Coach von Real Madrid kam demnach nur ein Posten infrage: die Leitung der französischen Nationalmannschaft, wozu es wenige Monate später auch kam.

Mannaerts Interesse an Zidane reicht dem Vernehmen nach zehn Jahre zurück, bis zu einem Trainingslager beim Club Brügge im Februar 2015, wo er die Gelegenheit hatte, ihn bei der Arbeit zu beobachten. Der Franzose, damals Trainer der Reservemannschaft von Real Madrid, leitete eine Einheit mit der U19 von Club Brügge und überzeugte vor allem mit seiner menschlichen Art.

Welchen Trainer holte Belgien anstelle von Zidane - und ist er noch im Amt?

Nach Zidanes Absage fiel die Wahl schließlich auf Rudi Garcia, der Belgien bei der Weltmeisterschaft 2026 bis ins Viertelfinale (1:2 gegen Weltmeister Spanien) führte. Dennoch wurde dessen Vertrag nicht verlängert, weil die "Roten Teufel" sich weiter verjüngen wollen. Die Nachfolge ist inzwischen Mark van Bommel angetreten.

Zidane übernahm im Juli indes von Didier Deschamps, der nach der Weltmeisterschaft nach 14 Jahren sein Amt niedergelegt hatte. Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler gewann 1998 mit Frankreich die Weltmeisterschaft.

Seit seinem zweiten Abschied von Real Madrid 2021 hatte er keine Trainerposition mehr inne, bevor er schließlich seinen Traumjob bei den "Les Bleus" antrat.



