Noch vor dem FC Bayern und dem BVB! Bundesligist kassiert für Nationalspieler am meisten Geld

Wie aus einer offiziellen Mitteilung des europäischen Verbandes hervorgeht, kassiert RB Leipzig während der derzeit laufenden XXL-Länderspielpause einen Betrag von umgerechnet 353.000 Euro für die insgesamt 16 abgestellten Spieler.

Damit sind die Sachsen der am großzügigsten honorierte Klub aller europäischer Vertreter. Insgesamt wurde eine Summe von 31,5 Millionen Euro an 611 verschiedene Vereine ausgeschüttet. Für die beiden Nations-League-Spielzeiten 2024/25 und 2026/27 ist ein Gesamtvolumen von 104 Millionen Euro veranschlagt.

Auf welchen Plätzen die anderen deutschen Vertreter, etwa der FC Bayern München oder Borussia Dortmund, landeten, teilte die UEFA in ihrem Statement nicht mit. im Rahmen des UEFA-Vereinsförderungsprogramms erhalten Vereine pro eingesetztem Spieler pro Spiel 3.845 Euro.

Für die Europameisterschaft 2028 (inklusive Qualifikation) wird es hingegen eine Entschädigung auf der Basis pro Spieler pro Tag geben. Laut UEFA dürfen sich die Klubs hinsichtlich dessen auf einen Pool von 140 Millionen Euro freuen. Für die Nations-League-Spielzeiten 2024/25 und 2026/27 sowie die EM 2028 schüttet der europäische Verband also insgesamt 244 Millionen Euro aus.

"Das Vereinsförderungsprogramm würdigt den wesentlichen Beitrag, den die Vereine zum Erfolg des Nationalmannschaftsfußballs leisten. Im Rahmen dieses Programms verteilen wir einen Teil der Einnahmen aus der UEFA EURO und der UEFA Nations League an Vereine in ganz Europa - sowohl an Profi- als auch an Amateurvereine", teilte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin mit.

Nasser Al-Khelaifi, Vorsitzender der European Football Clubs (EFC), sagte: "Das Vereinsförderungsprogramm ist ein sehr wichtiger Bestandteil der strategischen Partnerschaft zwischen der UEFA und der EFC. Sein Umfang und seine Wirkung sind offensichtlich: Mehr als 600 Vereine aller Größenordnungen profitieren von dieser ersten Auszahlung. Damit wird der wesentliche Beitrag gewürdigt, den die Vereine zum internationalen Fußball leisten."