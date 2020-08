Werder Bremen vs. FC Groningen live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel übertragen

Testspiel für Werder gegen das Team von Arjen Robben. Goal erklärt, wo Bremen gegen Groningen live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Doppelspieltag für Werder Bremen . Gleich zwei Mal testet der Bundesligist am heutigen Samstag, los geht es mit der Partie gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen . Das Spiel wird um 15 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne angepfiffen.

Wenn man gleich zwei Spiele an einem Tag hat, dann befindet man sich mitten in der Vorbereitung. Zuerst spielt Werder gegen den FC Groningen, das Team von Ex-Bayern Star und Champions-League-Sieger Arjen Robben . Danach testen die Werderaner gegen den Zweitligisten . Eine gute Vorbereitung ist für das Team von Trainer Florian Kohfeldt auch wichtig: Letzte Saison wäre man beinahe in die Zweitklassigkeit abgestiegen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen FC Groningen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams.

Werder Bremen vs. FC Groningen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 29. August 2020 Uhrzeit 15 Uhr Ort Heinz-Dettmer-Stadion (Lohne)

Werder Bremen vs. FC Groningen heute live im TV

Der eigentliche Pay-TV-Sender Sky zeigt das Testspiel heute live im Free-TV! Der Sender Sky Sport News HD ist für jeden von Euch frei empfangbar und kostenlos . Sky geht ab 14.45 Uhr auf Sendung und zeigt beide Werder-Spiele über die volle Distanz.

Allerdings könnte es etwas dauern, bis Ihr Sky Sport News HD auf Eurem Fernseher gefunden habt, geht also früh genug auf die Suche. Wer den Sender nicht auf Anhieb findet, der kann das Spiel auch im kostenlosen LIVE-STREAM schauen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Werder Bremen vs. FC Groningen heute live im LIVE-STREAM

Parallel zur Free-TV-Übertragung streamt Sky die Partie kostenlos im LIVE-STREAM . Auch hier geht’s um 14.45 Uhr los, der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

Quelle: Getty Images / Passion2Press

Werder Bremen vs. FC Groningen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Werder Bremen vs. FC Groningen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Werder Bremen ...gegen... FC Groningen Liga Platz 16 Saisonplatzierung Platz 9 121,9 Mio. Euro Marktwert 16,9 Mio Euro Milot Rashica (22 Mio. Euro) wertvollster Spieler Azor Matusiwa (3 Mio. Euro)

Werder Bremen gegen FC Groningen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick