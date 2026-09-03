Noch ein Routinier für Xabi Alonso: Chelsea wohl Ex-Star des FC Liverpool holen

Das Wechselfenster ist dicht, die Transferbemühungen des FC Chelsea sind aber trotzdem noch nicht beendet. Laut Informationen von Footmercato prüft der Klub-Weltmeister die Verpflichtung des ehemaligen niederländischen Nationalspielers Georginio Wijnaldum. Dieser ist aktuell vereinslos und kann entsprechend trotz geschlossenen Transferfensters unter Vertrag genommen werden.

Es heißt, die Blues hätten bereits Kontakt zu Wijnaldum aufgenommen. Dieser kickte zuletzt in der Saudi Pro League bei Al Ettifaq, wo sein Kontrakt Ende Juni auslief. Er ist also ablösefrei zu haben.

In der Premier League kennt sich der mittlerweile 35-Jährige bestens aus: Dort spielte er zunächst ein Jahr lang bei Newcastle United, ehe er von 2016 bis 2021 im Dress des FC Liverpool die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte. Mit den Reds gewann er unter anderem die Champions League und die Meisterschaft. Es folgten Engagements bei der Roma und bei PSG, ehe er drei Jahre lang Al Ettifaqs Trikot trug.

Bei Chelsea könnte Wijnaldum nach dem Rekordverkauf von Weltmeister Enzo Fernandez (25, für 145 Millionen Euro zu Manchester City) die gewünschte Ergänzung für das zentrale Mittelfeld sein. Eigentlich wollten die Reds sich am Deadline Day dort noch mit Lamine Camara (22) von der AS Monaco verstärken, dieser Deal platzte allerdings auf der Zielgeraden.

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FC Chelsea setzt vermehrt auf Routiniers

Chelsea hat in diesem Sommer mit dem neuen Trainer Xabi Alonso (44) eine spürbare Veränderung in der Transferstrategie vorgenommen. Neben namhaften Stars setzen die Londoner auch auf Routiniers, die ihre Leaderqualitäten in das Team einbringen sollen. So kam neben Stürmer Danny Welbeck (35) auch Wijnaldums langjähriger Liverpool-Mitspieler Jordan Henderson (36).

Der Start des Hauptstadtklubs in die neue Saison ist derweil gelungen. Chelsea gewann beide Auftaktspiele (3:2 beim FC Fulham, 4:3 gegen Brighton) und belegt den vierten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag wartet eine echte Standortbestimmung auf Alonsos Schützlinge: Dann treffen sie im Londoner Duell auf Meister FC Arsenal.