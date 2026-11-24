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Der deutsche Nationalspieler ist für die Reds entscheidend - und das kommt für eine Klub-Legende nicht von ungefähr.

Liverpool-Legende Steven Gerrard hat Florian Wirtz für die zuletzt gezeigten Leistungen im Trikot der Reds gelobt. "Als Zehner, der sich gerne in den Zwischenräumen bewegt, braucht man Leute, die hinter die Abwehrkette laufen. Ich glaube, die hat er jetzt in dieser Mannschaft", sagte Gerrard im Podcast Overlap. Er bezog sich damit auf die Liverpool-Offensivspieler wie Bradley Barcola, Alexander Isak und Victor Munoz, die zuletzt für die Reds-Erfolge neben Wirtz verantwortlich waren.

Wirtz hatte beim 3:1 gegen Crystal Palace ein Tor erzielt und eine Vorlage geliefert und das auch beim 4:0 gegen Manchester United am vergangenen Wochenende getan. "Ich habe tatsächlich gesagt, dass Wirtz mehr bringen muss", erinnerte sich Gerrard. "Aber ich habe nicht zu denen gehört, die bereit waren, ihn abzuschreiben und einfach aufzugeben. Ich hatte schon genug gesehen, noch bevor er bei Liverpool unterschrieben hat", verwies er auf die starken Leistungen, die Wirtz unter anderem beim Gewinn der Bundesliga-Meisterschaft mit Bayer Leverkusen gezeigt hatte.

Der 23-Jährige war 2025 für eine Rekordablöse in Höhe von 125 Millionen Euro nach Liverpool gewechselt und hatte sich in einer durchwachsenen Premieren-Saison bei den Reds zunächst schwergetan. In den letzten Wochen und Monaten kommt er aber immer besser in Fahrt und überzeugte zuletzt auch im DFB-Trikot in den Spielen in der Nations League.

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Insgesamt steht Wirtz in der laufenden Saison bei drei Toren und sechs Vorlagen in 16 Pflichtspielen für das Team von der Anfield Road. Für Deutschland hat er mittlerweile 50 Länderspiele gemacht und dabei 15 Treffer erzielt.

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Für Liverpool geht es am Mittwoch in der Champions League zum FC Brügge, bevor am Sonntag das Derby beim FC Everton ansteht.