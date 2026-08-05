Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, bieten sich dem Torhüter des SC Freiburg nun doch zwei durchaus attraktive Wechseloptionen. Demnach seien Atubolus Berater von Epic Sports um den allseits bekannten und skurrilen Ali Barat derzeit unterwegs nach Italien, um Gespräche mit der SSC Neapel und Juventus Turin über einen Transfer zu führen.





Es habe sogar ein Entgegenkommen aus dem Breisgau gegeben, um Atubolu den Wechsel zu ermöglichen und eine Saison auf der Tribüne bei den Freiburgern zu verhindern. Demnach fordere der Sport-Club lediglich 15 statt der sonst kolportierten 20 Millionen Euro für den 24 Jahre jungen Torhüter.

Auch Atubolu sei mittlerweile wesentlich kompromissbereiter. Hatte er noch vor wenigen Monaten stets auf einen Wechsel in die Premier League geschielt, könne er sich mittlerweile auch die Serie A als künftige Liga für seinen Spielbetrieb vorstellen. Das liegt wohl auch an der Tatsache, dass sich Atubolu letztlich mit seinem Wechselwunsch auf vorhersehbare Weise verzockt hatte.

Atubolus Transfer-Dilemma: Backhaus vor der Nase und kaum Interessenten

Denn während Atubolu auf einen Abschied pochte, verpflichtete der SCF in Mio Backhaus bereits einen Nachfolger für zwölf Millionen Euro von Werder Bremen. Weil der Transfermarkt in der Premier League aber gerade bei den Torhütern aufgrund unterschiedlicher und vorhersehbarer Marktmechanismen überhaupt nicht in Fahrt kommt, drohte Atubolu zwischenzeitlich plötzlich die Tribüne in Freiburg, weil sich kein Abnehmer finden ließ, der einerseits Atubolus sportliche Ansprüche, andererseits die finanziellen Ansprüche des Sport-Clubs erfüllen konnte.

Bislang sollen aus England lediglich die Aufsteiger Hull City und Coventry City bei Atubolu und den Freiburgern vorstellig geworden sein. Beide offenbar zu unattraktiv für den 24-Jährigen, der sich in den kommenden Jahren als neue Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft empfehlen will.

SSC Neapel hat eigentlich schon eine neue Nummer eins verpflichtet

Bei Juve würde sich Atubolu wohl ein Duell um den Stammplatz zwischen den Pfosten mit Michele Di Gregorio liefern. Napoli hat eigentlich in Vanja Milinkovic-Savic erst im Sommer eine neue Nummer eins verpflichtet. Der 29-Jährige spielte die vergangene Saison bereits auf Leihbasis vom FC Torino für eine enorme Gebühr in Höhe von 15 Millionen Euro bei den Azzurri, ehe er nun per Kaufpflicht in Höhe von noch einmal sechs Millionen Euro verpflichtet wurde.