✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.