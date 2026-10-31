Als die Spieler von Bayern München in die Allianz Arena einliefen, entrollten die Fans in der Südkurve ein Transparent für Harry Kane, dem am Montag in London der Ballon d'Or für seine herausragenden Leistungen 2025/2026 verliehen worden war.
"No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!" (Deutsch: Kein Show-Star, aber ein Fußballer, wie er sein sollte. Glückwunsch, Harry!), stand da drauf.
BVB-Fans pfeifen Harry Kane aus
Später würdigten auch die Verantwortlichen des FC Bayern ihren ersten Ballon d'Or seit Karl-Heinz Rummenigge 1981 nochmals. Kurz vor Spielbeginn durfte Kane als Letzter den Rasen betreten, in der Hand seine Trophäe. Auf ihn warteten alle Spieler, die Chefs des FC Bayern - und seine Frau und vier Kinder.
Nach einer Runde von Küssen für seine Familie, sagte Kane: "Ich bin sehr stolz, ein Spieler von Bayern München zu sein", und beendete seine kurze Rede mit einem deutschen Wort: "Dankeschön".
In den Applaus der Bayernfans mischten sich auch einige Pfiffe der Fans von Borussia Dortmund. Auf diese ging Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen ein - inklusive einer Spitze für den BVB: "Nach 45 Jahren hat Harry mal wieder den Ballon d’Or für Bayern gewonnen. Das ist das Größte, was dir als Klub passieren kann. Und dafür hat er den Fans danke gesagt – auch den Dortmundern", sagte er.
Welcher Engländer gewann vor Harry Kane den Ballon d'Or?
Auch Bayerns Hauptsponsor Telekom hatte sich zu Ehren Kanes was überlegt: So war das menschliche Telekom-T in der Allianz Arena auf der Gegengeraden diesmal golden, statt weiß.
Harry Kane hatte sich am Montag in der Abstimmung von 100 Fachjournalisten aus den Top-100-Ländern der FIFA-Weltrangliste denkbar knapp vor Real Madrids Kylian Mbappe durchgesetzt. Er war der erste Engländer seit Michael Owen 2001, der den Ballon d'Or gewinnen konnte.