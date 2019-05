Nizza-Verteidiger Youcef Atal im Porträt: Darum zeigt der FC Bayern München angeblich Interesse

Der 22-jährige algerische Nationalspieler Youcef Atal spielt in dieser Saison groß auf in Nizza. Wir stellen das Talent genauer vor.

darf kurz vor dem Ende der Saison auf die Qualifikation zur hoffen - und einer der großen Erfolgsgaranten beim Klub aus der ist in dieser Saison Youcef Atal.

Im Duell gegen Guingamp vergangene Woche sollte der 22-Jährige auf Geheiß von Trainer Patrick Vieira als linker Flügelstürmer auflaufen. Für so manchen gelernten Rechtsverteidiger sicherlich eine große Aufgabe, nicht so für den algerischen Nationalspieler.

Nach nur neun Minuten brachte er seine Mannschaft mit einem sehenswerten Volley in Führung - ein Treffer und ein Schuss, auf den jeder Stürmer dieser Welt stolz sein dürfte.

Mitte der zweiten Halbzeit ließ Atal seinen zweiten Treffer folgen und bewies dabei den Riecher eines echten Stürmers, der sich zwischen den Abwehrreihen bewegt, den Raum erkennt und dann eiskalt zuschlägt.

Fünf Minuten nach seinem zweiten Streich folgte der dritte sogleich - es war der erste Dreierpack eines Algeriers in der Ligue 1 seit 1985. Nizza gewann am Ende mit 3:0 und Atal steht nun bei insgesamt sechs Toren und ist damit der erfolgreichste Torschütze seines Klubs.

"Ich hab mich noch nie so gefühlt in meinem Leben", erklärte der Dreierpacker nach der Partie. "Jedes mal wenn du triffst, hast du das Verlangen, es wieder zu tun."

Kein Wunder also, dass in der jüngsten Vergangenheit Top-Klubs wie Chelsea, Tottenham, Bayern München oder mit Atal in Verbindung gebracht wurden, der erst vergangenen Sommer für rund drei Millionen Euro vom belgischen Klub Kortrijk nach gewechselt war. Nun dürfte er wohl mindestens das Zehnfache wert sein.

Atal ist zweifelsohne eine der Entdeckungen dieser Saison und wurde folgerichtig für den Marc-Vivien-Foe-Preis nominiert, der den besten afrikanischen Spieler der Liga auszeichnet. Zwar ist der Gewinn aufgrund der Konkurrenz in Person von Nicolas Pepe und Ismaila Sarr eher unwahrscheinlich, dennoch ist die Nominierung die Würdigung einer bärenstarken Saison.

Dabei ist es eigentlich nur einem Zufall zu verdanken, dass Atal in Nizza landete. Scout Serge Recordier, der ihn in entdeckt hatte, wollte im Spiel gegen Mouscron eigentlich den nigerianischen Stürmer Taiwo Awoniyi beobachten - stattdessen kam er mit einer Empfehlung für Atal zurück.

"Youcef spielt, als hätte er den Fußball im Blut", schwärmte Nizza-Verteidiger Dante bereits im September. "Ich habe bereits im ersten Training gesehen, dass er etwas Besonders hat, dass er den Fußball regelrecht in den Venen fließen lässt."

Trainer Vieira hatte zu Saisonbeginn noch Bedenken aufgrund möglichen "taktischen und defensiven" Defizite, doch er sollte eines Besseren belehrt werden.

"Er hat sich so verbessert, weil er unglaublich gearbeitet hat", erklärte der ehemalige Arsenal-Star vergangene Woche. "Seine Tore zeigen, wir sehr er daran arbeitet, die Räume zu finden, um dann treffen zu können. Er hat eine gute Einstellung und wurde für seine Arbeit belohnt."

Doch es ist die Defensive, die Nizza in dieser Saison so stark macht - mit Lille hat nur eine Mannschaft bislang weniger Gegentore kassiert. Doch Atal beeindruckt auch durch sein Offensivspiel, sei es aus der Tiefe kommenden oder auf den Flügeln.

"Er ist einfach elektrisierend", erklärte Guingamp-Boss Jocelyn Gourvennec nach der Niederlage am Sonntag. "Er hatte nach seinem ersten Tor viel Selbstvertrauen und hat uns im Gegenstoß große Probleme bereitet."

Nachdem Atal auch in der Defensive immer stärker wird, sieht er seine Zukunft auch als Außenverteidiger - wo er nach der Sperre von Patrick Burner auch gegen Nantes spielen wird.

"Ich bevorzuge die Position als Rechtsverteidiger", erklärte er nach seinem Dreierpack.

Und die Klubbosse werden alles daran setzen, dass er dies auch in der kommenden Saison noch für Nizza tut. "Er wird den Klub kommende Saison nicht wechseln", hatte Gilles Grimandi, Technischer Direktor des Klubs, vergangenen Monat erklärt.